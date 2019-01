Jessica, el taekwondo y sus sueños (+ Video)

“Para mí no ha sido fácil ser siempre la más pequeñita, pero nunca me he rendido porque el taekwondo es mi vida. En esa pequeña palabra entran mi familia, mis amigos, todo”, explica emocionada Jessica Victores Contrera.

Como cada atleta, esta joven artemiseña tenía la ilusión de formar parte del equipo Nacional de ese deporte y entrenó sin descanso, pero no fue posible. En ello incidió, tal vez, su estatura; aunque al decir del profesor y exatleta Raicel Brito, ese aspecto no es determinante si el deportista muestra los resultados que ella exhibe.

Hace tres años es medallista en todos los campeonatos que hay en Cuba, comenta el entrenador, y eso es en la parte deportiva; como ser humano es incluso mejor, enfatiza mientras asegura que ella tiene aún camino por recorrer.

A sus 18 años, Jessica estudia Licenciatura en Cultura Física y a la par se desempeña como entrenadora del deporte que tanto ama, en la misma escuelita donde se formó. Allí comparte la tarea de preparar el relevo junto a quien fuera su profesor Raicel.

“Él es muy exigente, asegura Jessica, cuando ganábamos festejaba con nosotros y si perdíamos nos daba mucho aliento y confianza para levantarnos”, comenta la taekwondoka, quien admite que en ese gimnasio improvisado y construido a retazos aprendió a amar el deporte, a plantearse metas y luchar por alcanzarlas.

Escucharla narrar su historia, verla llorar de nostalgia ante los sueños quebrados y apreciar su risa ilusionada cuando la llaman “profesora” es una oportunidad inigualable.

Impresiona además el amor con que se refiere a su natal Vereda, en el municipio de Caimito, ese rincón entrañable que ella describiera como “una hormiguita”.

Por pertenecer a la primera generación del taekwondo de su pueblo, que naciera como un proyecto comunitario, y por los excelentes resultados que alcanzó, es ya inspiración para muchos jóvenes atletas de la localidad.

“Si la vida me diera la posibilidad la aprovecharía, y daría todo de mí, nuevamente” afirma Jessica sin percatarse, tal vez, de que la vida ya la premió y ella está dando lo mejor, aunque, como dijera su entrenador, tal vez su gran sueño se haga realidad algún día.

En video, la emocionante historia de Jessica: