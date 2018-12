Festival de La Habana: El cine que no debes dejar de ver (+ Cartelera)

Como un muy atractivo apartado del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano surgió hace tres años “Galas“, que responde a la intención de prestar especial atención a un grupo de obras que han despuntado en el ecléctico panorama cinematográfico anual, no solo porque algunas hayan obtenido los máximos reconocimientos en Festivales Clase A.

Justamente, la Palma de Oro en la 71 edición de Cannes fue entregada en mayo pasado al cineasta japonés Hirokazu Kore-Eda por Un asunto de familia (Manbiki kazokuaka), cinco años después de obtener el Premio Especial del Jurado por De tal padre, tal hijo, exhibida aquí en el Festival, como todas sus obras. En su nueva y no menos emotiva saga, vuelve a conferir el protagonismo a la familia; en este caso una, en apariencia feliz no obstante su pobreza, que sobrevive gracias a pequeños robos, a la cual va a parar una niña abandonada, hasta que un incidente revela sus secretos más terribles.

Descargue en PDF (1.13 MB): Diario del Festival con carteleras del 8 y 9 de diciembre

Otra sensible crónica familiar, decididamente autobiográfica, Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, mereció el León de Oro en el Festival de Venecia. El título es el nombre de un barrio de la capital de México, donde a principios de los convulsos años 1970, entre secretos y silencios, vive la familia del futuro cineasta. El punto de vista es el de Cléo, la criada –personificada por una actriz no profesional–, una mujer de origen indígena que refleja las contradicciones de la sociedad. Consciente de su propuesta, testimonio al mismo tiempo de esa época, Cuarón no solo escribió el guion, sino que asumió la fotografía, la edición y la dirección.

El León de Plata al mejor director en esa 75. Mostra de Venecia lo recogió el francés Jacques Audiard por The Sisters Brothers, revisitación del género western con esa brillantez que le caracteriza desde sus primeros filmes. Compañías de Estados Unidos, Francia, Rumanía y España financiaron esta historia situada a mitad del siglo XIX, momento en que los hermanos Sisters viven en un entorno bestial, contagiados con la Fiebre del Oro. La vocación del hermano pequeño es matar, mientras el otro aspira a una vida normal; ambos sobreviven como asesinos a sueldo y ahora tienen el encargo de liquidar a un buscador de oro en una caza brutal. Recordemos que el narrador de este viaje iniciático es el autor de Mira a los hombres caer; Un héroe muy discreto; Lee mis labios; De latir, mi corazón se ha parado (ganadora de ocho premios César); Un profeta (Gran Premio del Jurado en Cannes y BAFTA); y Deephan (Palma de Oro en el 2015).

Yuli, rodada en coproducción entre España, Cuba, Reino Unido y Alemania por la directora española Icíar Bollaín, recrea momentos de la vida de Carlos Acosta, forzado, en contra de su voluntad, a descubrir sus dotes como bailarín por su padre en un barrio habanero. Basado en su libro autobiográfico, el guion, escrito por el escocés Paul Laverty, colaborador habitual de Ken Loach, obtuvo el premio en su categoría en el reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián por el modo inteligente en que entrelaza distintos pasajes de la vida de Acosta con su representación danzaria.

El Festival de Toronto acogió en su vasta programación Roma, The Sisters Brothers y Doubles vies (Non-Fiction), el nuevo largometraje del francés Olivier Assayas, seleccionado para estas funciones de “Gala”. Este multigalardonado cineasta relata aquí las contradicciones surgidas entre un exitoso editor parisino (Guillaume Canet) y su esposa, una afamada actriz teatral (Juliette Binoche), por el nuevo manuscrito de un escritor que narra su romance con una celebridad menor. En este momento, Assayas se prepara para dirigir en Cuba la versión fílmica de Los últimos soldados de la guerra fría, lúcido reportaje del periodista brasileño Fernando Morais.

Otra francesa, Julie Bertuccelli, presenta La última locura de Claire Darling, adaptación de la famosa novela norteamericana Faith Bass Darling´s Last Garage Sale, de Lynda Rutledge. Tiene como centro a la veterana Catherine Deneuve en el papel de una mujer que pone a la venta en su jardín, en un pequeño pueblo, los bienes de los cuales ha decidido deshacerse. En un momento preciso llega su hija –Chiara Mastroianni, hija a su vez de la Deneuve–, a quien no ve desde hace veinte años, con el fin de interrumpir ese acto demencial. La hermosa convivencia entre el pasado y el presente que distingue al libro e incidió en el deseo de filmarlo, se traducen en pantalla con idéntica efectividad, a juicio de la crítica.

BlacKKKlansman señalará el reencuentro de nuestro público con el cineasta estadounidense Spike Lee, quien partió de un libro testimonial de Ron Stallworth, el cual relata sus experiencias como el primer detective negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero su ingreso en el cuerpo policial, rechazado por oficiales y agentes, ocurre nada menos que a principios de los años 1960 en momentos de agudización extrema de la discriminación racial y la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, en lugar de claudicar, Ron emprende una misión arriesgada en defensa de su preterida comunidad: infiltrarse en la tenebrosa organización Ku Klux Klan y revelar sus planes. El Gran Premio del Jurado en Cannes, unido a nominaciones como mejor actor secundario (Adam Driver) en los premios Independent Spirit y al mejor actor (Driver) en los premios Gotham, respaldan este nuevo sondeo en un agitado período por el director de Malcolm X.

