MINSAP: Médicos que regresan de Brasil continuarán su aporte al sistema de salud cubano

Intercambio online con la prensa de Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen del MINREX, y del Dr. Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica del MINSAP

Buenos días.

Nos encontramos por segunda ocasión para dar respuesta a las interrogantes de periodistas de todas partes del mundo, a propósito de la actual coyuntura en la que nuestro país tomó la decisión de no continuar participando en el Programa “Más Médicos para Brasil”.

Les recuerdo que esta transmisión sale en vivo en español, y una vez concluya, podrán contar con las versiones en portugués e inglés.

En esta emisión abordaremos temas relacionados con el desarrollo y la evolución de la cooperación médica cubana.

Es importante ir a las esencias, conocer las cifras, los resultados, para entonces, comprender la presencia de los profesionales cubanos de la salud, tanto en Brasil como en otros lugares del mundo donde prestan sus servicios.

Primero, quisiera resaltar que el Sistema Nacional de Salud cubano, está sustentado en principios sólidos y ampliamente validados.

En Cuba, la salud es un derecho de la población, es universal, gratuita, de calidad, y constituye una responsabilidad del Estado.

Los servicios de salud alcanzan a toda la población por igual.

Las prácticas de salud tienen una sólida base científica.

Las acciones de salud tienen una orientación preventiva y la participación social es inherente al manejo y desarrollo de los servicios de salud.

Como parte de este sistema, no podemos dejar de mencionar la cooperación internacional, la cual constituye una práctica con probados fundamentos éticos, profundamente humanista, desinteresada y altruista.

Solo basada en estos principios es posible obtener en 55 años los resultados que hoy se exhiben.

Los profesionales cubanos han cumplido 600 mil misiones internacionalistas en 164 naciones, en las que han participado más de 400 mil trabajadores de la salud, que en no pocos casos han cumplido esta tarea en más de una ocasión.

Solo en el 2018, 36 mil colaboradores prestan sus servicios en 67 países, y de ellos, 18 mil, es decir, la mitad, son médicos.

Por tanto:

La cooperación internacional de Cuba se desarrolla a partir de la suma de potencialidades entre los países involucrados, sin fines de lucro, teniendo en cuenta las diferencias y asimetrías existentes.

La presencia de nuestros colaboradores y colaboradoras en 67 naciones del mundo, responde a solicitudes expresas de los países receptores y se realiza siempre bajo un convenio de colaboración establecido entre las instituciones correspondientes y de conformidad con la vocación de cooperación que ha exhibido Cuba durante los últimos 60 años. En algunos casos participan incluso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

La cooperación internacional que ofrece Cuba está basada en los principios de la solidaridad y el beneficio mutuo. Constituye un aspecto esencial en la política exterior de la Revolución y sus acciones coadyuvan al desarrollo económico y social del país.

Se realiza sin condicionamientos políticos y con respeto irrestricto a los principios del derecho internacional, es decir con respeto irrestricto a la soberanía, leyes, cultura, religión y autodeterminación de los Estados, y no se utiliza como instrumento político de injerencia en sus asuntos internos.

Participan voluntariamente profesionales y técnicos de la salud que se dedican fundamentalmente a la atención primaria, prestan sus servicios a toda la población sin distinción de razas, credos e ideologías, sin mezclarse en asuntos de política interna y respetando las leyes y costumbres de los países donde laboran.

Por su naturaleza institucional se intenta beneficiar el mayor número de población posible y se desarrolla en las zonas más remotas y postergadas, donde no se ofrece este tipo de servicio por las entidades nacionales.

Esta labor de ayuda solidaria y desinteresada con otros pueblos del mundo contribuye al perfeccionamiento del Sistema Nacional de Salud, permite fortalecerlo, se adquiere mayor experiencia, conciencia, entrega y compromiso de los profesionales de la salud con ellos mismos, sus familias, y con el pueblo.

La colaboración médica constituye un elemento cardinal en el reconocimiento y respeto internacional que se ha ganado nuestro país.

No hay dinero en el mundo que pague lo que hacen nuestros profesionales de la salud. No hay dudas que llevan consigo la esencia humanista de la Revolución.

Pasaremos ahora a dar respuesta a algunas de las interrogantes que hemos recibido a través del buzón vocero@minrex.gob.cu (link sends e-mail), un correo electrónico que hemos puesto a disposición de los medios de comunicación.

Hacemos un breve corte y regresamos de inmediato.

Me acompaña en esta emisión el Dr. Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Hemos agrupado las preguntas que hemos recibido a través del buzón vocero@minrex.gob.cu (link sends e-mail), pues se reiteran los intereses de los medios de comunicación.

Y la primera pregunta está relacionada con que varios corresponsales brasileños y de otros medios internacionales se han interesado por el estipendio que perciben los médicos cubanos, y solicitan mayor información sobre el aporte de cada médico a Cuba a través de su labor internacionalista.

Nuestros médicos internacionalistas, como bien decías, han cumplido misión en 164 países. Han tenido un prestigio enorme porque lo que han llevado ha sido humanidad, solidaridad, altruismo. Se han compenetrado con los pacientes, con los pueblos. En Brasil sí, pero también en muchos países del mundo.

Tenga presente que más de 1700 millones de consultas médicas han sido ofrecidas por nuestros profesionales en estos años de misiones médicas. Todas de una forma directa, atendiendo a sus pacientes, con humanidad, con sensibilidad. Como nosotros lo hacemos aquí en Cuba, se hace en todo el mundo.

En Brasil, nuestros médicos han ido a los lugares más remotos, más difíciles. Donde todos sabemos que no van los de sus países, ni de otros países que puedan estar en el Programa “Más Médicos” para Brasil. Siempre la garantía ha sido que los médicos cubanos van a cubrir esos lugares.

113 millones de atenciones médicas se han brindado en Brasil por nuestros médicos. Con resultados impactantes.

Nosotros sabemos de estudios que se han realizado, donde más del 95% de la población ha dado como positiva la atención médica de los cubanos, específicamente de los médicos cubanos.

Por supuesto, en Cuba, los médicos de familia, todos los profesionales de la salud reciben su salario. En Cuba nosotros recibimos nuestro salario cuando cumplimos una misión internacionalista, y en los países se recibe un estipendio. Eso es importante.

En Cuba, garantizado todo a la familia, a los padres, a las madres, a los hijos. Gratuita la atención médica, toda la atención social está garantizada para que los médicos cumplan sus misiones de forma serena, tranquila, concentrados en su trabajo. Porque saben que en Cuba, la retaguardia, por su familia y por el Estado, está garantizada.

Se genera, por tanto, un determinado nivel de ingresos por esta colaboración médica en Brasil. ¿Para qué sirve? Para sustentar nuestro sistema de salud, gratuito, universal, que llega a todas partes. Siendo un país bloqueado, cada vez nos cuesta más trabajo conseguir insumos, conseguir tecnologías avanzada, medicamentos de última generación que van a salvar más vidas. Eso es con dinero.

El pueblo nuestro lo que tiene que ir a atenderse. Nunca gasta un centavo para esto. No sólo en Brasil, de otros países también se reciben determinados ingresos que sirven para darle solidez a nuestro sistema nacional de salud.

19 mil 225 especialistas de Medicina General Integral, médicos de familia como nosotros les decimos, han cumplido misión en Brasil.

Muy bien. Es también un interés de los medios las estadísticas relacionadas con el arribo a Cuba de los profesionales cubanos. ¿Podría actualizarnos sobre cuántos profesionales de la salud ya se encuentran en Cuba, y sobre cómo se desarrolla este proceso y en qué período de tiempo está previsto?

Bueno, en este instante que estamos haciendo esta intervención ha llegado el vuelo número 9, procedente en este caso de Sao Paulo. Ya suman 1 875 los especialistas de Medicina General Integral que están en el país.

Ellos han regresado de forma ordenada, segura, concentrándose allá en Brasil en los polos de atención para el regreso, que son Brasilia, Sao Paulo, Manaos y Salvador de Bahía.

Por cierto, hoy salió el primer vuelo hacia Salvador de Bahía que llegará mañana en la noche de regreso. Pero decimos con toda seguridad que allá se hacen todos los controles, se hace la planificación.

Cuando ellos llegan a Cuba, a nuestro aeropuerto internacional “José Martí” hay actos oficiales de bienvenida, actos donde participan autoridades del Gobierno, de nuestro Partido, de nuestro pueblo, funcionarios de distintos organismos.

Existe toda una organización para que este regreso seguro allá, también sea seguro aquí. Y se reciben con la dignidad que ellos han tenido por el deber cumplido, cómo han regresado, cómo vienen a Cuba sabedores que han cumplido con el deber, lamentando que tienen que abandonar ese pueblo. Pero no porque ellos quieran. Ya quisieran estar ellos ahí, están sufriendo. Pero se debe, como todos conocemos, a otras causas que han obligado al Ministerio de Salud Pública a tomar esta decisión.

En el aeropuerto, en las provincias, en los municipios, en la comunidad, en los policlínicos, en los centros de trabajo, en la cuadra, donde todos son bien recibidos con mucho cariño.

Respondemos ahora a quienes han preguntado detalles sobre el proceso de reubicación de los médicos cubanos, una vez regresen al país y por próximas misiones en el exterior para estos profesionales.

Fidel nos enseñó que los médicos nunca sobran. Nunca sobrarán para Cuba ni para el mundo.

En la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de este año, el Ministro de Salud Pública de Cuba, le presentó al Secretario General de la Organización Mundial de la Salud, la disposición de más de 10 mil médicos cubanos para ayudar a los países de otras partes del mundo y estábamos en Brasil. Pero bueno, además de los que teníamos en Brasil, en otras partes del mundo. Los médicos nunca van a sobrar y en Cuba mucho menos.

Considero que la mortalidad infantil que tenemos en nuestro país, de 3,9 por cada mil nacidos vivos -entre las más bajas del mundo- se debe al trabajo de nuestros médicos de familia en gran medida y por supuesto a la atención materno-infantil en general.

Por tanto todos los médicos que regresen tienen ubicaciones en el trabajo. Continuarán desempeñando sus labores en el país. Pero tenemos más. A muchos se les van a hacer propuestas de estudiar segundas especialidades médicas. Sin dejar de pensar que el especialista en Medicina General Integral resuelve el 80% de los problemas de salud de un pueblo, de una comunidad. Y el otro 20% va para los hospitales, pues ya tiene resuelto el 80% con estos médicos.

Se va a proponer hacer segundas especialidades y para otro grupo el estudio de idiomas: inglés, francés, porque tenemos que continuar la colaboración en países que hablan esos idiomas.

Tenemos una pregunta relacionada con qué gastos deben asumir los profesionales cubanos que están regresando a Cuba.

Los profesionales cubanos no han gastado un centavo en el regreso a nuestro país. Esta operación de regreso a nuestra Patria es un proceso ordenado, coordinado entre la Brigada Médica Cubana y la Organización Panamericana de la Salud, que ha establecido todas las coordinaciones hacia los polos de regreso, como antes señalé. Ellos no gastan un centavo.

Desde Telesur English preguntan por los estudios y el entrenamiento de los brasileños en Cuba y si habrá algún cambio en relación con esto.

No hay cambio. Como se ha realizado durante todos estos años, los jóvenes brasileños vendrán a estudiar a Cuba según está establecido. Esta relación con el pueblo brasileño no se distancia, todo lo contrario, se acerca. Esta situación ha permitido que los pueblos de Brasil y Cuba estén más unidos y todo seguirá discurriendo como hasta este momento. No hay ninguna traba a lo que ha existido.

Muchas gracias, doctor.

Con estas preguntas cerramos esta trasmisión. El buzón vocero@minrex.gob.cu (link sends e-mail) continúa abierto para que envíe sus preguntas

En breve estarán disponibles las versiones de esta trasmisión en portugués e inglés.

Gracias a todos por su atención. Buenos días.

