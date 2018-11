Arlenis Sierra: “No me impresionan las rivales renombradas”

Pasó delante de nuestros ojos entre el pelotón de ciclistas de la Copa ICAP, evento que, desde 2005, organizan el INDER provincial y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Acababa de escalar hasta el Mirador de Mayabe, en las afueras de la ciudad de Holguín.

Esperamos a que se recuperara, a base de cítricos, galletas y agua, para abordarla. Encontramos así a la integrante del Astana Womens Team, club profesional donde milita hace dos años. No titubeó para darnos el sí de la entrevista.

Arlenis Sierra, una de las mejores pedalistas cubanas del momento, estuvo frente a la grabadora “sin sprint” ante cada interrogante, dedicándonos todo su tiempo. Era imperdonable perder la oportunidad de conversar con esta manzanillera de 25 años, a quien le llegó, tempranamente, siendo adolescente, el título panamericano de Guadalajara-2011, en la ruta.

La primera campeona de nuestra delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018 opinó que correr con el Astana es una experiencia que desearía tener todo atleta cubano y del mundo: “Porque es una aspiración poder representar a un equipo tan prestigioso y enfrentarse a las mejores atletas del orbe”.

¿Convertirte en profesional ha causado una evolución en ti?

“En nuestra área geográfica, se hace más difícil codearse con deportistas de ese rango, la mayoría europeas. Gracias a eso, he podido mejorar mis resultados, que tal vez los hubiera podido obtener, pero no de la misma forma.

“Espero seguir creciendo deportivamente, si Dios lo permite, que creo que sí. El próximo año deberá serme provechoso como preparación hacia los Juegos Olímpicos Tokyo-2020, donde confío mejorar el puesto 28 de Río de Janeiro-2016”.

¿Crees posible una mejoría grande en Tokyo?

“Quizás en Brasil la actuación no fue mala, mas siempre una, como deportista, quiere ascender. Está duro subir más allá del lugar 28, porque es una sola carrera en un día y te enfrentas a la élite. Sin embargo, nada es imposible y, si supero la preparación de años anteriores, me irá mucho mejor”.

¿Varió tu sistema de entrenamiento en el Astana Womens Team?

“Continúo entrenando con mis preparadores del equipo nacional, es decir, nunca lo he hecho con los del Astana. Los técnicos cubanos me envían los planes de entrenamiento y me preparo en el exterior. Me fijo en cómo se alistan otras corredoras y me doy cuenta de que hoy los entrenamientos son diferentes, debido al trabajo en la potencia y los cambios de ritmo, algo usado mundialmente. Nosotros ya debemos emplear esos métodos, para acercarnos al nivel de las mejores”.

¿Cómo te sientes entre la élite mundial del ciclismo de ruta femenino?

“Cuando estoy montando la bicicleta no me impresionan las rivales renombradas; pero antes de la carrera, siempre se siente el llamado prearranque”.

¿Qué tal te va con el clima europeo?

“Al frío no me he adaptado, ya que no estoy todo el año allá. Voy tres o dos veces a correr, me paso uno o dos meses, y retorno a Cuba. Es difícil resistir el clima, porque se rueda a cuatro, cinco, seis o 10 grados”.

¿Cuáles son tus proyecciones para 2019?

“Empezaré con una carrera en Australia. De ahí regreso a Italia, para una competencia en España, y después vuelvo a la Isla a prepararme para los Juegos Panamericanos de Lima y el Panamericano del deporte. Los planes de competencia no son exactos todavía.

“Cerraré 2018 entrenando, pues el 8 de enero arranca la primera carrera y no puedo descansar. Tuve casi dos semanas de interrupción, una de descanso y otra enferma, así que, poco a poco, vuelvo al ritmo de entrenamiento. No he parado en los dos últimos años, aunque a veces el cuerpo necesita su poco de pausa”.

¿Cómo viste el desarrollo de esta edición de la Copa ICAP?

“Me he sentido bien en esta Copa, que no pude correr el primer día, por una fiebre que hice. Han participado muchos atletas y hemos hecho varios kilómetros. Desde los 14 años, vengo a Holguín, a tomar parte en carreras escolares”.

Lima-2019…

“Los eventos de pista que escojo son grupales. Los prefiero por sobre los individuales. En Lima, realmente, las competencias sobre esa superficie no serán las que se efectuaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o sea, el programa es diferente. Lo que sí aseguro es participar en Perú en la ruta; en dependencia de la preparación, veré si me inserto en la pista y la contrarreloj”.