¿Qué opinan los médicos cubanos de la situación en Brasil?

Desde el anuncio este miércoles de que Cuba deja de participar en el programa Más Médicos de Brasil, debido a las condiciones inaceptables impuestas por el gobierno electo de Jair Bolsonaro, decenas de nuestros profesionales de la salud han dejado sus opiniones en el sitio web de Cubadebate.

Compartimos algunas de sus ideas y muestras de respaldo de los médicos a la declaración del Ministerio de Salud Pública:

Amaylid:

Tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar en el Programa. Fue, como expresaron nuestros colegas en la Mesa Redonda de ayer, una experiencia que nos fortaleció como seres humanos y profesionales. Gracias al pueblo brasileño por todas las muestras que dieron a nuestros médicos de agradecimiento y de amor, pero no podía esperarse otra cosa de nuestro Ministerio, que no ceder a presiones ni chantajes, mucho menos permitir que se cuestione lo que tantos y tantos profesionales han demostrado a lo largo de estos años en el gigante suramericano. Esa es la opinión de ese pueblo y esa voz no la pueden callar. Vimos experiencias de todo tipo, vimos muchos ejemplos de altruismo frente a disímiles problemas, todo lo que se puede esperar de nuestro ejército de batas blancas. Adelante colegas y sean bienvenidos a la Patria!!!!

El tirano de Bolsonaro no ha tenido en cuenta quien se perjudica, su pueblo, el que lo eligió, pero sabemos que no le importa. Es una pena que todavía tanta cantidad de personas en ese país no conozcan la verdad de muchas cosas, en la que sus medios los engañan y como consecuencia de eso votaron, y eligieron a alguien que no los representa.

Dra. Wilma Zamora Rodríguez:

Adelante Colegas:los que iniciamos ese programa allí y anteriormente teníamos otra misión de cooperación en ese país conocimos el agradecimiento de ese pueblo principalmente los pueblos indígenas que nunca habían visto un médico. La calidad humana, la entrega total en la atención por el paciente marcan la diferencia en nosotros los médicos cubanos. Siento mucho por los más desposeídos, por aquellos que tienen que esperar largas horas en un hospital para ser atendidos, eso es lo que quiere el Gobierno de Bolsonaro para su pueblo.

La dignidad, los principios y el decoro no son negociables. El chantaje jamás puede ser permitido.

Nuestra patria os contempla orgullosa

Ruben CSMC:

Lamentablemente quien sufre con esta decisión es el pueblo brasileño quien por más de 5 años nos acogió primero con incertidumbre y después con inmenso amor en su seno, dándonos amplia muestra de cariño por nuestro servicio prestado en Brasil. Este señor Bolsonaro, fascista, racista y confeso seguidor de la política de Pinochet primero y ahora de Trump no sabe lo q le está haciendo al pueblo brasileño, a la clase más pobre principalmente que con los médicos cubanos habían visto por primera vez un doctor en su municipio. Los brasileños nos darán la razón de nuestro retiro, nos aplaudirán y apoyaran porque saben que nuestra dignidad no se negocia, nuestros principios no se pisan, ah y volveremos algún día y nos van a recibir de nuevo con los brazos abiertos…

Marcos:

Apoyo la decisión del gobierno cubano. Soy médico y actualmente cumplo mi cuarta misión. Acá en Angola la profesionalidad y capacidad de nuestros médicos se demuestra por la preferencia de la población en ser atendidos por los médicos cubanos a pesar de existir médicos de otras naciones y sobre toda la confianza de los directores de salud en nuestra brigada. Lamento los pobres de el gigante suramericano quedarán desprotegidos en materia de salud. Colegas que trabajan en Brasil como dijo el Che “otras tierras del mundo reclaman el concurso de nuestros modestos esfuerzos”, adelante.

Dr. Ciro Nuñez Mesa:

Nuestros principios no se negocian, nuestra actitud digna en el cumplimiento de las misiones son ejemplo de altruismo y de dignidad humana. Colegas aqui los esperamos para otras tareas con igual significado en otras tierras del mundo o en nuestra propia patria quien os contempla orgullosa. Viva Cuba y su eterna soberanía.

Dr. Juan José Rabilero Fonseca:

Cumplí misión internacionalista en Nicaragua, a raíz del triunfo, fui a lugares que nunca había asistido ningún médico y solo me daban un estipendio de 138 córdobas. En Cuba a los colaboradores se les mantiene en todo momento el puesto de trabajo y el 100 por ciento de su salario en Cuba, con todas las garantías laborales y sociales, como al resto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Nosotros amamos a las demás personas, somos verdaderamente solidarios, humanos y por ello escogimos ésta linda profesión, no nos mueve el interés del dinero, nos mueve sí el sentimiento de amor, ahí está nuestro orgullo, lo aprendimos de Fidel y Raúl. El pueblo brasileño se podrá confundir y por ello votó por Bolsonaro, ya que las patrañas que hicieron no permitió que Lula se postulará ya que seguro ganaría, pero estamos seguro que esa confusión no se será por todo el tiempo

Dirección Municipal de Salud Marianao:

Los trabajadores de la salud de Marianao nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de ser parte de este digno ejército de batas blancas. Lamentamos que decisiones de gobiernos de ultraderecha priven a millones de personas necesitadas en el mundo de recibir la mano solidaria, humanitaria y bien calificada de los médicos cubanos.

Estamos listos para recibir con todos los honores a los 78 colaboradores de nuestro municipio que se encuentran en Brasil, los que tienen asegurado sus puestos de trabajo, su salario y el agradecimiento eterno por tanta dignidad y tanto patriotismo. Dr. Orlando Jimenez Martin. Director Municipal de Salud.

Dra. Dalilis Druyet Castillo:

Apoyo la decisión ……en estos cinco años de trabajo, cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a 113 millones 359 mil pacientes, en más de 3 mil 600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80 por ciento de todos los médicos participantes en el programa. Más de 700 municipios tuvieron un médico por primera vez en la historia….la falta de atención que tendrá una buena parte de la población de brasil es lo unico lamentable………..son las consecuencias del poder en las manos de hombres como Bolsonaro……………..

Dr. Olimpio Rodríguez Santos:

Se esperaba de Bolsonaro, pero no creo que eso nos afecte mucho porque en Cuba hacen falta médicos y en otros países también. A trabajar y a estudiar mucho que al final el éxito se garantiza con el esfuerzo propio de cada uno de los que trabajamos en salud. Facilitar los cursos internacionales y maestrías que hay muchos que quieren (necesitan) venir a estudiar a Cuba y están dispuestos a pagar por ello

Dra.Ofelia María Mayo García:

La profesionalidad de los Médicos Cubanos, no es cuestionable, ni su característica habitual,de trabajar en condiciones de acceso difícil, donde tal vez, nunca han habido profesionales de la Salud. Mis respetos a la BMC en Brasil, y a los profesionales y Médicos de CUBA. Dra.Ofelia María Mayo García. Ier Contingente Destacamento Carlos J. Finlay. Internista. BMC en Guatemala: Santa María de Nebaj y Asesor pedagógico para la formación de Hospitales escuela MSPYAS 2009-2010.

Dra. Nidia:

Cuba orgullosa y satisfecha de la miles de vidas salvadas en estos 55 años de colaboración a otros pueblos, siempre compartiendo lo que tenemos, por eso respaldamos la declaración de nuestro Ministerio y recibiremos con los honores que se merecen a nuestros compatriotas que solo han salvado vidas humanos, regresarán a casa con la misión cumplida y tendrán siempre un lugar en los corazones de los cubanos. Bienvenidos hermanos la patria los recibe.

Dra. Blanquita:

Los Médicos Cubanos y todo el personal de Salud así como de otros sectores son ejemplo ante el mundo de profesionalidad, entrega y dedicación, se verá afectado el pueblo Brasileño, claro está no los de la clase alta sino los trabajadores que viven de su salario y su dignidad, para Boltarono es muy sencillo dejar sin asistencia médica a millones de Brasileños, para él solo importa lo q el imperio ordene para el cumplir su aterradores caprichos e injusticias, El ejército de batas blancas está listo para asumir cualquier tarea humanitaria en cualquier país del mundo en cualquier circunstancias, y siempre en bien de los pueblos, de los humildes, hicimos una Revolución con los humildes por los humildes, y seguiremos el legado de nuestros líderes y, estaremos donde nos necesiten y donde nuestro Gobierno, nuestro, partido y sector de la Salud decida que somos necesarios, donde se nos trate con respeto y dignidad, es un compromiso que hacemos al entrar a la alta casa de estudios de las Ciencias Médicas y lo corroboramos al graduarnos, y lo reafirmamos en la entrega del día a día frente a nuestros pacientes, en cualquier lugar del mundo, con dignidad, con orgullo de ser Médicos y más aún Médicos Cubanos, Médicos Revolucionarios, aquí estamos y estaremos, es solo preguntar a nuestros líderes, CUAL ES LA PRÓXIMA TAREA A CUMPLIR Y DONDE?, YA ESTAMOS LISTOS.

“Erianne Leslie Ramirez Pacho:

Nosotros los estudiantes de medicina que sabemos el esfuerso, sacrificio y dedicación que conlleva estudiar esta carreara sabemos mejor que nadie lo competentes que son los médicos cubanos. Nos duele mucho al pensar en los millones de habitantes brasileños pobres que se van a quedar sin atención médica ya que los médicos cubanos eran los que curaban a esos pobres que no tenian a quien acudir por atención médica hasta que los cubanos llegaron a Brasil.

Salud Sancti-Spiritus:

Apoyamos la decisión de no continuar en el programa Más Médicos para Brasil, nuestros profesionales regresan con la satisfacción de deber cumplido , listos para asumir cualquier otra tarea en Cuba o en otro lugar que se necesite, confiamos en su firmeza y entrega a los principios con los cuales nos formaron como profesionales de la salud.

Humberto Raul Diaz-Arguelles Romero:

Los estudiantes de enfermería Lidia Doce apoyamos a los Médicos, Enfermeros y Tecnólogos de la Salud para darles la bienvenida a su País, a su Tierra que con tanto amor los espera y anhela porque: “A Cuba lo ata la Dignidad, no el Dinero”, “Cuba no se vende, ni se compra”. Además estamos en total acuerdo con el MINSAP en su decisión por eso: “MINSAP, te Apoyamos”.

Xiomara Moreno Díaz:

Hoy me siento mas emocionada con la llegada de algunos colegas de Brasil pronto llegarán el resto porque nosotros no tememos a nada y estamos dispuestos a seguir esta batalla donde se nos encomienden por eso repito que somos únicos en el planeta.

Gonzalo Rafael González Mejías:

No hay dinero en el mundo que compre la dignidad el humanismo y profesionalidad de nuestros médicos regresaremos a la patria como hijos dignos y con la frente en alto.

Josuè Gòmez Perdomo:

El mundo y especial el pueblo brasileño, no olvidará nunca la entrega, profesionalidad y cariño de nuestros médicos. Su disposición de trabajar en los lugares de más difícil acceso, incluyendo aquellos municipios donde no existía atención médica, es una muestra de la voluntad de nuestro país de ayudar a este hermano pueblo.

Estamos seguros que los mejores jueces, el pueblo de esta hermana nación, tendrá en sus corazones el recuerdo de estos abanderados guardianes de la salud humana.

Desde la Escuela Latinoamericana de Medicina, el apoyo incondicional de sus profesores y trabajadores, a la declaración de nuestro ministerio. Igualmente el compromiso permanente de ayudar al mundo por un futuro mejor.