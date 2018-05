Producción forestal: Sembrar hoy para tener mañana (+ Video)

La producción forestal en Cuba fue el tema a debate en la Mesa Redonda de este martes. Un proceso que va más allá de la fabricación maderera y que implica la creación, el manejo y conservación de los bosques. ¿Qué acciones se acometen para la protección forestal? ¿Qué impacto económico y medioambiental tienen estos reservorios naturales? Te invitamos a conocer un poco más de este tema y que compartas tus inquietudes y sugerencias con directivos del sector en nuestro Foro Debate.

Según se dio a conocer en el espacio radio-televisivo, el patrimonio forestal en Cuba se compone de 4 millones 93 mil 584 hectáreas que representan el 39,4% de la superficie terrestre total del país sin considerar la superficie acuosa.

“De la superficie patrimonial, 3 millones 242 mil 266 hectáreas son de superficie boscosa compuesta por 2 millones 709 mil 329 hectáreas de bosques naturales y 532 mil 936 de plantaciones establecidas”, detalló al inicio de la Mesa el Ing. Antonio Guzmán Torres, Jefe del Departamento de Fomento, Manejo Forestal, Áreas Protegidas y Fauna Silvestre.

Explicó además que la superficie boscosa representa el 31,23% del espacio terrestre nacional, lo que es conocido como índice de boscosidad. “Indicador que durante muchos años se ha mantenido en crecimiento, resultado de las acciones de reforestación que el país ha impulsado y respaldado financieramente a través del Fondo Nacional de Desarrollo forestal”, acotó.

El resto del patrimonio forestal se compone de las 98 mil 14 hectáreas que están en fase de establecimiento, las 236 mil 133 hectáreas de superficie deforestada y las 517 mil 172 hectáreas de superficie inforestal.

“Del total de la superficie boscosa del país el 46,32% son bosques protectores de aguas y suelos; el 30,63% son de bosques productores y el 23,05% son bosques de conservación”, dijo Guzmán Torres.

Entre los valores más notables de estos ecosistemas con alto impacto económico y medioambiental está la obtención de madera y sus derivados, y los llamados servicios ambientales como son la protección de los cuerpos de agua y de los suelos.

Para su protección, “aun cuando no se tiene una política forestal explícitamente escrita en un documento, en Cuba existen diferentes instrumentos de política que enmarcan, definen y priorizan lo que en materia forestal corresponde hacer”, remarcó el Jefe del Departamento de Fomento, Manejo Forestal, Áreas Protegidas y Fauna Silvestre.

“”El lineamiento 172 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución; La Ley 81 (Ley de Medioambiente), La Ley 85 (Ley Forestal), La Estrategia Nacional Ambiental y la Estrategia Nacional de Biodiversidad”.

Sembrar vidas

Uno de los entes encargados de promover la producción forestal en la nación es el Grupo Empresarial Agroforestal. Creado en julio de 2015, está integrado por 48 empresas distribuidas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Sus producciones fundamentales son el café, cacao y coco; la actividad forestal y fibras naturales.

Al respecto el Ing. Wilfredo Arregui Valdés, Director forestal y fibras naturales del GAF precisó en el programa, que el 32 % de las áreas boscosas circunscritas al patrimonio forestal son clasificados como bosques productores.

“Se fomentan por año 17 mil hectáreas, de ellas por el método de plantaciones forestales 12 mil hectáreas y por el método de Manejo de la regeneración natural 5 mil hectáreas. Destacar que el porciento de logros se ha estabilizado en el 76% y la supervivencia en el 82%, aun teniendo en cuenta los daños provocados por los huracanes de los años anteriores”, indicó.

Más adelante explicó que para el desarrollo de esta actividad resulta necesario tener garantizado previamente las semillas forestales:

“Actividad de gran rigor técnico, desarrollado de conjunto con el Instituto de investigaciones agroforestales (INAF) y las universidades en especial la ubicada en la provincia de Pinar del Rio. Para esta labor se cuenta con 1260 Ha masas Semilleras, 25 Ha Huertos semilleros y 248.3 Ha Huertos Clónales. Para un total de 1533 ha para la producción de semillas con alto valor genético garantizando los resultados propuesto”. Detalló el Director forestal y fibras naturales.

También se explicó en la Mesa Redonda que Cuba cuenta con un sistema de protección forestal, el cual minimiza la ocurrencia de los incendios forestales.

“Para disminuir la ocurrencia de los incendios forestales además se construyen 2676.7 kilómetros de trochas corta fuegos y se mantienen 23 340 kilómetros; se les da mantenimiento a 3700 kilómetros de caminos forestales y se fomentan 815.1 kilómetros de fajas verdes todos los años”.

No obstante, las autoridades reconocieron que ocurren incendios forestales y se dan hechos de daños a la flora y la fauna.

“Este año se han producido 217 incendios con una afectación de 3499,3 ha, de ellos en bosque naturales 720 ha y 2779 ha en plantaciones y en el herbazal de ciénaga 467.6 ha. Entre las causas fundamentales están los incendios intencionales- que están bajo investigación-; el no cumplimiento de las medidas establecidas por el Cuerpo de Guardabosques, además de intensa sequía en algunos territorios”, puntualizó Arregui Valdés.

Ciencia y conciencia a favor del patrimonio natural

La vicepresidenta del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, Loreta García Sardina, destacó la misión de esta entidad en la conservación de una parte importante del patrimonio forestal del país y de sus parques naturales.

“Flora y Fauna administra el 70 por ciento de las áreas protegidas declaradas en el país por el Consejo de Estado y dentro de los cinco programas fundamentales está el de silvicultura que está dirigido a la conservación de bosques naturales y al fomento de especies endémicas o amenazadas, tanto de árboles frutales como maderables”, declaró la ingeniera.

Asimismo, habló sobre el programa de silvicultura, financiado por el centro de desarrollo forestal por inversiones de interés estatal con fondos del Ministerio de Finanzas y Precios, que asciende a 22 millones de pesos y abarca un patrimonio forestal en nuestras áreas naturales de un millón 300 mil y de ellas ya alcanzaron el 72 por ciento totalmente forestadas.

También destacó la existencia de los viveros, con un total de 40 en todo el país, que de conjunto a las medidas contra incendios, constituyen importantes vías para la protección de los bosques.

“Nosotros hemos categorizado los bosques como se establece; en Parques Nacionales, bosques protectores de fauna, importantes en la preservación de la Isla, bosques de manglares y bosques del fondo marino”.

Habló además de los valores que aportan los bosques para la sociedad y para el turismo de naturaleza, que se debe comenzar a explotar en mayor medida.

Por su parte, Humberto García, director del Instituto Nacional de Investigaciones Agroforestales, destacó la esencia del centro: “Proveer la base científico – técnica que garantice el desarrollo exitoso y competitivo de las cadenas productivas forestales, cafetaleras, cacaoteras y otras producciones agroforestales, con énfasis en la conservación del medio ambiente en los ecosistemas forestales”.

Las principales líneas de investigación que actualmente desarrolla el INAF son: Semillas y Mejoramiento Genético; Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades; Silvicultura; Medio Ambiente; Tecnología e Industria de Productos; y Productos Naturales.

Asimismo se refirió a cómo el instituto ha obtenido durante sus casi 50 años de creado importantes resultados que han posibilitado el desarrollo forestal en Cuba, como la caracterización física, química y clasificación de los suelos del patrimonio forestal nacional, con especial atención a las regiones montañosas; la tablas de incremento del diámetro y altura para más de 20 especies y el establecimiento de la red nacional de parcelas permanentes para diferentes especies.

También destacó el Programa Forestal para la producción de semillas; los métodos de cosecha, beneficio, certificación, usos, almacenamiento y clasificación de calidad de semillas de especies forestales; la producción de semillas mejoradas (masas semilleras) para la producción de madera (más de 20 especies) y el desarrollo de sistemas agroforestales (agrosilvicultura, silvopastoreo, agrosilvopastoreo), especialmente en zonas montañosas.

“Es importante destacar que todos los resultados desarrollados están en función de causar el menor impactos posibles sobre el medio ambiente”, enfatizó el directivo y concluyó: “todos estos resultados de alguna manera contribuyen a elevar la producción forestal en Cuba, no solo de madera, sino de otros productos forestales no maderables como los aceites esenciales, carbón vegetal, resina de pino, extractos bioactivos, etc.

Algunos datos que debes conocer

Productos: Madera aserrada Balance.

Cantidad aserríos: 66

Capacidad nominal: 179748 m³

Producción: 131.0 mil metros cúbicos.

Sustitución de importaciones por un valor de: 52,7 millones de dólares.

402.30 USD/m³

Secciones económicas productoras

Conífera 77635.6 m³ 59% Preciosas 1343.5 m³ 1% Duras 2917.4 m³ 2% Semiduras 11550.5 m³ 9% Blandas 6321.9 m³ 5% Bajas dimensiones 31400.0 m³ 24%

Empresas productoras.

EAF Macurije 25500 m³ EAF Minas 13400 m³ EAF La Palma 16000 m³ EAF Matanzas 7500 m³ EAF Villa Clara 7100 m³ EAF Mayarí 8600 m³ EAF Gran Piedra 7400 m³ EAF Baracoa 4167 m³

Principales clientes del Balance de Madera Aserrada.

Sarcófagos (Comunales). Grupo AZCUBA Ministerio de la Construcción

Programa de Vivienda

Producción Local de Materiales

Unión de Construcción Militar MINCIN Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Ministerio de la Agricultura

Grupo Empresarial Tabacuba

GELMA

Apicultura

Empresas Agroforestales (Módulos de Envases Agrícolas 717.2 miles y Caja Paletas 43.9 miles).

MININT MINFAR Grupo Empresarial Industria Alimentaria GAE MITRANS CAP UNE SERVITUR

Madera para las empresas tabacaleras.

Producción de 86312.14 metros cúbicos.

Sustitución de importaciones por un valor de: 20,3 millones de dólares.

Tablita con los productos en metros cúbicos y unidades.

Horcones y horconcillos 65600 unidades 16400.0 m³ Madera Rolliza 437356 unidades 43735.6 m³ Postes 25000 unidades 43735.6 m³ Cujes /p secado 3147800 unidades 834.0 m³ Cedro para Laminar 360.0 m³

Carbón vegetal:

Producción total: 37.8 mil toneladas

Producción Nacional: 7.8 mil toneladas.

Para la exportación: 30.0 mil toneladas.

Representando ingresos por un valor de: 9.6 millones de dólares

320.00 USD

Resina de pino:

Producción: 650 toneladas.

Representando ingresos por un valor de: 357.5 miles dólares.

550.00 USD

Biomasa Forestal:

Se trabaja para la creación de los bosques energéticos para la producción de 3 millones, 277 mil toneladas para el programa de las Bioeléctricas.

