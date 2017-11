Arleen Rodríguez: Fidel es un desafío (+ Video)

“Juventud Rebelde iba a pasar a semanario, y Fidel llama al periódico. La que estaba de guardia era yo. Y habla conmigo. Fue una conversación lindísima, porque yo le expresé mis dudas, incluso sobre lo que estaba pasando en la Unión Soviética, el personaje de Gorbachov, lo negativo que yo creía podía ser; y siempre Fidel fue muy ético.

“Dijo: yo creo que honestamente están queriendo cambiar las cosas, quizás se les ha ido de la mano, pero nosotros tenemos la obligación de tomar nuestras propias medidas.

“Fue entonces al otro día al periódico, no lo olvido nunca: 30 de septiembre.

“Pero deja contarte algo. El 23 de agosto de 1990 yo voy a un acto en el laguito, invitada por la Federación de Mujeres Cubanas , que me había otorgado la orden 23 de agosto, y Fidel me ve que estoy muy quemada por el sol y me dice: Varadero, ese color es Varadero.

“Yo le digo que no es Varadero, que yo estaba en la agricultura. A lo que responde que no me lo puede creer, entonces le enseño la mano que la tenía toda quemada por el limón que me había hecho daño con el sol.

“Luego pasó el tiempo, yo me olvidé de eso, porque me curaron y pasó.

“Entonces, volviendo al 30 de septiembre, es decir, un mes y medio después, es cuando él llama al periódico y cuando se da cuenta que soy yo la que sale al teléfono – que tampoco habíamos hablado mucho antes, él no me conocía, o al menos así creía yo-, entonces me dice: y cómo está tu mano? Mi mano? le pregunto, porque ya yo misma no me acordaba bien de eso. Entonces vuelve a preguntar y me dice: la tenías quemada. Digo, verdad Comandante, ya se me curó. Y continúo preguntándome cómo había sido el tratamiento, el proceso.

“En fin, ese ser humano que no se olvida de un problema tuyo. Tú te imaginas, en medio de una crisis, como la del período especial que estaba comenzando, las medidas que se iban a decir, él iba a hablar a los periódicos y se acordó que yo tenía la mano quemada. Ya eso me mató para siempre.

“Volviendo a ese día en que va al periódico, ahí se vio otra dimensión del Fidel Castro ser humano. Él nos dice a nosotros, hay que reubicar a la mitad del personal porque ustedes van a necesitar menos del cincuenta por ciento del personal para hacer un semanario, y los puede desmoralizar tener tanta gente para hacer tan poca cosa. Vamos a reubicarlos en la radio, en la televisión; pero les quiero decir una cosa: No olviden nunca estas personas, porque este período va a pasar y ellos van a volver y ustedes tendrán que reconstruir esos colectivos. Nunca se olviden de sus compañeros.

“Nosotros cometimos muchos errores, porque en la supervivencia de aquellos años de trabajar para producir un semanario en esas condiciones especiales, muchos olvidamos a esos compañeros. Y un día esos compañeros volvieron. Fidel lo supo ver. Y Fidel nos ayudó enormemente, con ideas para poder desarrollar proyectos que permitieran autofinanciarnos, y recuperar las redacciones que se nos estaban cayendo. Y como parte de todo ese propio proceso en el 1994 volvieron muchos de esos compañeros como lo había dicho el Comandante.

“Fidel era esa persona pendiente siempre del ser humano, no el hombre que iba y daba un discurso, sino el hombre que iba y escuchaba y dialogaba contigo. Ese era Fidel.

“Yo recuerdo, algo que me impresionó mucho en los años que se realizaban aquí los eventos de globalización. Una vez Atilio Borón nos dijo que se pasaba la vida pensando en qué iba a pasar cuando Fidel no estuviera. Yo le pregunté que por qué, y me dijo que porque era el único líder en el mundo que escuchaba a los intelectuales, que los demás líderes en el mundo solían ir a los eventos de intelectuales a hablar y luego marcharse, pero que Fidel escuchaba y luego hablaba.”

LA MESA REDONDA DE FIDEL

“La Mesa Redonda es el programa de Fidel, porque es él quien lo crea. Quien sugiere que se haga un programa mesa redonda donde se discuta en qué tiempo se puede cambiar la mente de un niño, a raíz del secuestro de Elián Gonzalez . Lo que pasa que llega a tener un rating tan alto cuando se empieza a hablar de temas tan importantes que la gente empieza a sentir la necesidad de que todos los temas en que hubiera ansias informativas pues que se hiciera una Mesa Redonda. Y llegó a ser más vista incluso que la telenovela. Y a veces empezaba a las 6 de la tarde y pasaba las 8 de la noche y seguíamos en la Mesa.”

“Fidel estaba permanentemente allí. Era su programa. Y en los días de Elián, Fidel no faltó prácticamente a ninguna Mesa Redonda.”

“Mi primera experiencia en la Mesa fue tremenda. La primera a la que voy, hablo de Elián, del secuestro, ya nos habíamos reunido los periodistas y nos habíamos puesto de acuerdo sobre el enfoque que íbamos a abordar. Al terminar la Mesa, yo recuerdo que Fidel hablaba con nosotros.

“Siempre estaba muy atento a lo que decíamos, o no decíamos. Y recuerdo que siempre nos decía: Nunca, nunca una mentira, y el día que por error lean algo o comenten algo, que no es de ustedes pero que luego verifiquen que no era así, después vengan y expliquen, rectifiquen. Porque no pueden dejar una mentira, algo que no sea exacto, que no sea verdadero. El principio es la verdad.”

“Fidel siempre ha tenido claro que la verdad es demoledora en una Batalla de Ideas.”

“Y yo recuerdo que me toca mi primera Mesa, y al terminar, él se para con nosotros a conversar y le dice algo a Lázaro Barredo, luego comenta con Taladrid y a mí no me había dicho nada aún. Luego se vira y me dice: mija – porque él me decía así cariñosamente-, mija ¿tú de qué hablaste?, porque cuando hablabas yo me puse a escribir, a redactar el editorial de mañana de Granma y no te escuché.

“A lo que yo respondí que por favor no me hiciera repetirlo, porque en ese tema tengo más preguntas que respuestas. Me dice Fidel: bueno, pues si tienes más preguntas que respuestas, pues vas para el banco, porque este programa es para dar respuestas.

“O sea, él siempre tuvo claro, el objetivo de la Mesa Redonda. Fidel lo concibió como un programa de información y de análisis para ayudar a la gente a tener información, como dice nuestro lema, más allá de la noticia.”

“Fidel era un gran consumidor de información, porque sabía que es la información lo que le permite al ser humano tomar partido, de qué lado estar, o qué hacer. Y es por eso que siempre estuvo cerca de la Mesa Redonda. Tú sentías que él estaba siempre ahí, aunque no estuviera sentado, y siempre estábamos pensando en nuestro juez Fidel, qué dirá de lo que yo he dicho, pero pensando también en lo que él nos decía, de que pensáramos en las personas, en cómo hacerles llegar mejor la información de forma que la entendieran. “Y en aras de brindar esa información de calidad al pueblo, es que Fidel nos decía que invitáramos a intelectuales, a investigadores, a especialistas, científicos. Manteniendo siempre el principio de que la línea principal del programa fuera con periodistas para llevar la interpretación de los sucesos, del acontecer.” “Esa permanente sintonía con la necesidad de la gente, incluso en materia de información, es lo que yo creo ha hecho de Fidel, esa persona tan, tan pegada al sentimiento popular.”

FIDEL ES UN DESAFÍO

“Para mí, Fidel es la síntesis de Cuba. Una síntesis que incorpora a Carlos Manuel de Céspedes, a José Martí, a Antonio Maceo, a Villena, a Guiteras, a Mella; es la síntesis de todo eso en su punto más alto. “Es el hombre que ha podido ver realizado sus sueños, pero no como un regalo de la vida, sino como la prueba de que las personas que luchan, que tienen como principio la lucha, pueden ver realizados sus sueños. Carlos Marx lo dijo, la felicidad está en la lucha. Para Fidel es eso. Tiene como de misionero, el cumplir una misión en la tierra de que se puede cumplir luchando. Fidel es un desafío, es hasta qué límites puede llegar la vida humana. “Yo escribí hace unos años una crónica que se llamaba Los años de Fidel, a partir de que los periodistas extranjeros, se pasaban la vida, marcando los años de Fidel, que si tenía tanto o más cuanto. Y yo siempre he pensado que Fidel es un hombre sin edad, es un hombre que lo mismo podía conversar con un niño, un adolescente o un joven, y ellos podían sentirlo como de su edad. Y podía conversar con un anciano, siendo Fidel joven, y el anciano sentirlo como de su edad. “La energía, el motor interior de Fidel es lo único que puede explicar, por ejemplo, que cuando Elián, Fidel a penas dormía. Pasó días enteros sin dormir, y lo veíamos que enseguida se recuperaba. Reposaba no sé, cinco minutos y ya, se recuperaba. “Recuerdo haberlo visto una vez salir de una reunión de toda la madrugada, para ir a una pequeña reunión con nosotros, por una Mesa Redonda que se iba a hacer, y pedirle a uno de sus ayudantes una toallita húmeda caliente, se la puso sobre el rostro y dijo denme cinco minutos. Se tomó un té delante de nosotros, no es que fue a otro lugar, no, delante de nosotros, pidió cinco minutos; y tras lo cinco minutos se quitó la toallita de la cara y era un hombre nuevo. ¿De dónde sacaba esas energías? De esas cosas que él creía aún no estaban hechas, cumplidas. Y de ese impulso que siempre fue muy superior a su edad, a su físico, a todo.” “Para mí Fidel es la Revolución. Yo podría sintetizarlo en eso. Aunque no es solo eso, es altruismo, generosidad, solidaridad, es no mentir jamás. Es como un decálogo de valores.”

LA GENERACIÓN DE FIDEL