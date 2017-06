El coleccionista de imágenes de Fidel (+ Fotos y Video)

Más de 27 mil imágenes de Fidel, identificadas y ordenadas por la fecha en que fueron tomadas, atesora Víctor Alejandro Aguilera Nonell, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Holguín, quien colecciona fotos del Comandante en Jefe desde que era un niño.

Víctor da una mirada rápida al entorno. La entrevista se desarrolla en una sala donde, a cierta distancia, hay imágenes de Fidel en las paredes. Cuelgan sin nada que las identifique. Víctor señala algunos de los elementos que permiten precisar el período en que fueron tomadas las fotos.

“Esta que ves aquí, -señala una imagen de Fidel en los estudios de grabación de la Mesa Redonda- es de los años 2000. Ese traje fue el que usó en los últimos tiempos. Lleva la camisa de botones por fuera del pantalón, el zambrán por encima, y este tiene como característica dos pequeñas hebillas metálicas a los lados. Por la escenografía y los carteles es fácil reconocer que la Mesa Redonda era por el rescate del niño Elián”.

El día en que comenzó todo

Yo soy holguinero, del municipio Urbano Noris, y al lado de mi casa está el Central del mismo nombre. El lunes 6 de mayo de 1996, Fidel fue a hacer un recorrido por este, uno de los de mayores molidas en Cuba, y ahí es donde lo veo por primera vez.

Estaba en quinto grado y al día siguiente, la profesora de la primaria nos hizo entender la importancia que tenía esa visita de Fidel al central, donde nunca antes había estado y a donde nunca más volvió. Ella nos explicó la importancia del período, pues en ese momento el central estaba al cumplir una meta, una de las mayores molidas que tuvo en su historia, en medio del complejo periodo especial”.

Toda esa explicación de la trascendencia de la visita del Comandante es lo que me da la idea de empezar a buscar las fotos que salían o habían salido de Fidel. Además mi familia siempre ha mantenido una tradición muy fidelista.

Empecé a guardar todas las imágenes que salían en los periódicos. Mi tío abuelo me llevaba siempre los periódicos. Desde niño comencé esta colección personal, siempre tratando de que las fotos estuvieran bien identificadas.

Las recortaba y lar archivaba, pero llegó un momento en el que no sabía dónde guardar tantas y empecé a usar las guías telefónicas. Pegaba las fotos en el cintillo blanco que traen arriba las páginas de las guías y ahí les escribía la identificación según lo que decía el periódico: lugar, fecha, fotógrafo. Así fui llenando 13 guías telefónicas con alrededor de 500 o 600 páginas cada una.

Cuando entré en la Universidad de Oriente, tuve la oportunidad de digitalizar todas las imágenes. Empecé a tirarle fotos a los periódicos pues el papel se iba deteriorando y cogiendo hongo.

En el año 2009, cuando comencé a trabajar en la Universidad como profesor, tuve acceso a Internet. Entonces pude hacer búsquedas en diversos sitios, tanto nacionales como internacionales, y fui sustituyendo las fotos que iba encontrando, en buena calidad y en colores.

Aunque nunca me he deshecho de los recortes de periódicos ni las imágenes en blanco y negro. Las mantengo para cuando tenga la foto en colores poder saber la fecha exacta y la información de la misma.

Ahora ya todas las tengo digitalizadas y pienso que hay alrededor de 27 mil. De estas, no todas están en la colección, puesto que las pongo ahí cuando ya tienen bien identificada la fecha, las principales personas que aparecen y, en muchos casos, el fotógrafo que la hizo.

Las tengo organizadas por año, mes y día. La imagen siempre va acompañada de un documento que aporte la mayor cantidad de datos posibles. La primera imagen apareció en 1928 cuando Fidel tenía un año y algunos meses. De ahí, hasta el 4 de diciembre de 2016, las incluyo porque, para mí, una muestra del inmenso liderazgo de Fidel son las fotos de la caravana inversa hacia Santiago de Cuba.

La colección quise llevarla hasta las honras fúnebres y su paso por cada provincia, pero igualmente yo no tengo una meta, yo empecé porque me apasiona y nunca me puse límites. Todas las fotos que puedan conseguir las tendré. Ojalá Fidel siguiera vivo y en esta era de la tecnología pudiéramos tener cien mil fotografías más.

Reconocimientos y particularidades de la colección

Hasta hace un tiempo mi colección era algo personal, algo que solo conocían mi familia y amistades más allegadas. Los que me han acompañado desde la primaria, secundaria y pre, eran quienes me ayudaban cuando no encontraba el periódico y me lo facilitaban. Cada vez que veían alguna foto nueva me la llevaban. Siempre han colaborado conmigo.

Ya en la universidad se hizo más pública, pues por el comité de base montamos una exposición.

Posteriormente, en el XXII Congreso Nacional de Historia, celebrado en Holguín, se expuso una muestra y los compañeros de la Oficina de Asuntos históricos del Consejo de Estado la vieron y me solicitaron ayuda para el proceso de identificación de su colección que agrupa bastantes archivos.

Ahora estamos haciendo un proceso de identificación pues, aunque se habían hecho estudios anteriores, tenían una serie de errores y estamos tratando de llegar a la verdad de cada foto, para luego darles un orden cronológico y además saber exactamente qué cantidad de fotos existen.

La colección también podría ser una manera de enriquecer el trabajo de los medios. En algunas exposiciones y hasta en los periódicos, a veces utilizamos una fotografía de Fidel para referirnos a su vinculación con determinado tema, digamos la agricultura, y se pone una foto de Fidel sembrando papas o cortando caña, cuando se puede ir más allá y explicar ¿por qué estaba sembrando papas? o ¿en qué lugar estaba?

En el caso de las zafras, se pueden precisar los diferentes años y las personas que lo acompañaban. Desde mi punto de vista, enriquece más la información decir que esa foto fue tomada en el año 70, cuando Fidel estaba luchando para que se llegara a los 10 millones, y mencionar el nombre del central y los integrantes de la delegación que lo acompañaba.

Para precisar las fechas, yo me baso mucho en los periódicos, aunque hay que tener en cuenta en la fecha que las noticias son del día anterior, pero igualmente son lo más preciso. En el caso de los primeros años consultamos Revolución y, después del 65, el Granma y la revista Bohemia. Trabajo también con los periódicos provinciales como el holguinero Ahora, en el caso de las visitas de Fidel a los territorios.

También contamos con una cronología que nos ha facilitado la Oficina de Asuntos Históricos, que nos permite definir la fecha de las fotografías.

Tenemos un grupo de fotos sin valor identificativo. Las personas pueden mencionar a algunos de los que aparecen junto a ellos y a Fidel en las fotografías, incluso puede que recuerden el hecho, si era la clausura de un congreso o algún evento importante, pero de ahí a precisar el día, eso es más complicado.

Aunque también hay una cosa importante, las personas que estuvieron una sola vez cerca de Fidel, es muy difícil que olviden el día. Ellos van al detalle porque ese momento marcó su vida.

Yo entrevisté, por ejemplo, a Asela de los Santos, y nos ayudó a identificar algunas fotos, nos decía las posibles ubicaciones por las personas que aparecían en la imagen, pero recordar exactamente el día es difícil.

También hay muchas personas que, a partir de que me han conocido, me han brindado su apoyo. Hace unos días, el historiador de Puerto Padre, en Las Tunas, fue a Holguín y me llevó todas las fotos que él tenía de las visitas de Fidel a esa provincia. Son un gran número de fotografías que yo no tenía y me las brindó con toda la información correcta. Igualmente el historiador de Manzanillo, así como también personas que me conocen y se me acercan en la calle y me dicen que tienen fotos antiguas en sus casas.

Toda la ayuda que nos puedan brindar, la agradecemos. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo del Departamento de Historia en cuanto ven una foto de Fidel la descargan y me la dan con el nivel de precisión de donde fueron extraídas y algunos otros datos.

Elementos identificativos de las fotos por período

Yo empecé a coleccionar con 11 años y ahora tengo 32 y a veces, de ver las mismas imágenes todos los días, te vas adaptando. Esto es un trabajo diario. Yo todo el tiempo estoy revisándolas y consultando en Internet si hay algunas nuevas que haya pasado por alto. Esa constancia me ha ayudado a reconocerlas enseguida.

Uno va creando su propia lista de detalles, pues hay muchas características identificativas a estudiar en las fotografías. Hemos podido identificar las particularidades del vestuario. ¿Cómo era la camisa que usó el Comandante en diferentes períodos?, ¿cuál era la forma de los grados?, ¿a partir de qué año se le incorporaron las ramas a los grados de Comandante en Jefe? Cuando usaba corbata, ¿de qué tipo eran?, ¿cómo eran las rallas?, ¿traía algún sello en la solapa?, son algunas de las preguntas que nos hacemos.

Hemos identificado, por ejemplo, que en el 1959 usaba cinto con la camisa por dentro. Después, empezó a usar la camisa por dentro pero con zambrán. Más adelante cambió de uniforme y llevaba la camisa por fuera y el zambrán por encima.

En un primer momento, usaba una sola camisa y las mangas terminaban lisas. Luego comenzó a usar mangas con puño. El puño cerraba de diferentes formas, ya fuera recto o triangular. Posteriormente usó dos camisas de botones. Más adelante cambió a camisas de zíper con broches.

Por ejemplo, en los años 70 la camisa de afuera es de broche y la de adentro tiene zíper. Hay un grupo de entrevistas hechas por periodistas norteamericanos a fines de los 70, y en las fotos en el Palacio de la Revolución se notan mucho estos elementos.

Otra de las características para identificar el periodo en que se tomó una imagen es el color del pelo, la posición de las canas. También nos fijamos en el tipo de reloj, tipo de botas o de espejuelos que usaba en cada momento. Las personas que salían alrededor son otro de los elementos que aportan valor identificativo a las imágenes.

En ocasiones, es necesario identificar el tipo de micrófonos o la cantidad que había en los podios del Palacio de las Convenciones en determinados años. En el caso de las Cumbres y otros eventos de esta índole, hay que saber quiénes eran los presidentes, los cancilleres o los primeros ministros que participaron, en qué posición estaban sentados.

Todos estos elementos identificativos son difíciles de detectar en las imágenes aparecidas en los periódicos, ya sea por la calidad de impresión y la cantidad de tiradas.

A veces aparecen varias fotos del mismo día, y entonces hay que analizar detenidamente si es la misma o se diferencian. En ocasiones la inclinación del ángulo del disparo entre una y otra es mínimo. Está por ejemplo el caso de la fotografía del momento en que Fidel se va abalanzado del tanque T-34 en Girón. Ahí había varios fotógrafos. Yo tengo una secuencia de ese momento, en las que está saltando casi en la misma posición, pero en todas no se ve igual.

Yo he encontrado algunas fotos en las que los negativos están virados y da la impresión de que Fidel es zurdo. Eso me pasó con una foto de julio del año 1964, tomada en Santiago de Cuba, donde Fidel está como pitcher lanzando a la zurda. Hay otra que se ha difundido mucho en la que sale él tirando con un fusil de mira telescópica en el año 1957 en la Sierra Maestra que, virada, aparece disparando a la zurda, y aunque se puede pensar que podía disparar con ambas manos, la abotonadura de la camisa demuestra lo contrario.

Las fotos de los discursos en la plaza, por el Primero de Mayo y otras fechas son complejas también. Hay que recurrir a las panorámicas e identificar las personas que salen detrás. Por ejemplo, cuando pronunció el concepto de Revolución, el Primero de Mayo del 2000, las fotos tienen una característica diferente: Fidel tiene por debajo de la camisa un pulóver blanco.

También es importante el hecho de que los archivos del Comandante están diseminados. Cada fotógrafo tiene el suyo. Cada periódico tiene sus fotos. El sitio Fidel Soldado de las Ideas también posee una extensa colección de fotos. La Oficina de Asuntos Históricos, el Consejo de Estado específicamente, el Instituto de Historia, son algunos de los que atesoran la mayor parte de estas imágenes.

Este es un trabajo interminable porque Fidel fue universal. Y hay millones de personas en el mundo que pueden conservar fotos inéditas, incluso hechas por ellos mismos. También los fotógrafos que le hicieron fotos, las tienen públicas en sus sitios web.

Por otra parte, está la investigación constante por identificar ese grupo de fotos de las que aún no sé sus datos y seguiré buscando. En la historia de Fidel y la Revolución Cubana aún quedan muchísimos espacios en blanco por completar con una imagen.

***

Caminamos por un pasillo. Hay una foto de Fidel con Raúl. Víctor explica que por la forma de los puños y de la camisa, la imagen es del 2 de diciembre de 2001, en el acto por el 45 aniversario del desembarco del Granma. “La gorra es diferente a la de años anteriores”, comenta.

En video, Víctor habla sobre Fidel