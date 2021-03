8 de marzo y los 364 días restantes

Un regalo de futuro me hace Cuba, que asumo como símbolo de la fecha, incluyente: SOY una entre los treinta mil santiagueros que seremos parte del estudio de la vacuna ABDALA en su tercera fase. "Abdala", como el poema dramático que escribió Martí a sus quince años, para la Patria.

Como mujer, poeta, madre soltera, universitaria, editora, amiga, federada, patriota, vecina..., CUBANA, doy las gracias, aunque no haya sido elegida por ningún juicio de valor que no sea vivir en un barrio que tuvo varios casos positivos, y dar mi acuerdo a ser parte. Y donde cada participante tiene otras decenas de calificativos, sean mujeres u hombres, en su valor primordial de ser frutos de esta tierra.

Creo que la belleza es un arma para la creación de caminos. Una flor en la mano que felicita, y sobre todo la mano que acompaña. Un verso para cada día, porque hay versos que confortan y los hay como látigos. La certeza de que soy tu igual, y el sueño de que todas puedan decirlo. Saber que otras y otros abrieron las puertas que atravieso, y que quedan muchas puertas por abrir. Que no llevo un pañuelo verde en la garganta, pero sé que muchas, millones en el mundo, aún lo necesitan. Que lo que pueda faltarnos no borrará ni pesará más que lo que tenemos. Que aun así, cuando canto mi realidad de mujer, siento en mi voz las de las que susurran, o gritan, o son silenciadas, o escriben poemas que nadie podrá leer, o no tienen escenarios que no sea la calle y el ser amargo que las ciega.

Primera línea, línea roja, línea del hogar que otros no ven, manos en la tierra generosa y en los laboratorios y en los gobiernos y en las instituciones y en los subsuelos y los cielos; palabra y acción hecha manto cálido para sanar, y como puñal para defender.

Eso soy por Cuba: MUJER. Igual que tú. Tu igual. La flor y la mano que acompaña.