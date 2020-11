Televisión 70: Protagonistas y consumidores opinan (II)

En la primera parte de este texto () apunté algunos hitos importantes en las siete décadas de nuestra televisión. Sigo con otros motivos para un buen cumpleaños.

Un tiempo atrás escribí:

“Toda la infraestructura televisiva procedía de Estados Unidos y con el bloqueo se imposibilitaba conseguir equipos incluso piezas. La tenaz inventiva de los técnicos cubanos y alguna ayuda del campo socialista, posibilitaron que nunca se dejara de trasmitir por una avería tecnológica.

Un cambio de equipos significaba una considerable inversión. A finales de los 60 comenzó el uso generalizado del video tape, preludio del cambio que se operaria entre 1976 y 1985, cuando se introdujo la TV a color de forma masiva.

En 1968, nació en Santiago de Cuba el primer telecentro provincial —Tele Rebelde—. Con el tiempo llegarían a 14, en todas las provincias; además de71 municipales. Hoy existe un canal internacional y cinco nacionales analógicos, dos digitales y en tres se trasmite en HD; aunque por unos cuantos lustros solo se pudo contar con dos.”

Actualmente se produce una migración de la trasmisión analógica a la HD, por eso Cubavisión transmite parte de su programación en esa plataforma e incorpora espacios propios para tal señal. Rusia Today también se transmite por esa vía, mientras TeleSur lo hace en forma digital. Acceder todo el tiempo a esas últimas señales fue un reclamo de los televidentes, es cierto que solo llega a quienes tienen televisores capaces de recepcionarlas o cuentan con las famosas cajitas.

Como dice mi amigo Victor Fowler, solo el hecho de mantener la televisión 70 años y crecer en canales, es una verdadera proeza. Esa última palabra es lo que ha hecho la televisión en los últimos meses cuando se mantuvo la programación de todos los canales, a pesar del bicharraco (llamado también Coronavirus o Sars-CoV-2). El sistema informativo transmitió todos sus programas a pesar de que en un momento hubo varios de sus integrantes con el virus, pero movieron los estudios, apelaron a las nuevas tecnologías y se mantuvo la tv en el aire.

¿En que momento estamos ahora?. Uno muy difícil. La televisión es cara en cualquier lugar del mundo, Cuba no es una excepción y los días que vivimos son de subsistencia: siete meses sin turismo y con el bloqueo (por favor, existe, busque las cifras en la página de la ONU) arreciando gracias al señor Trump y algunos que se llaman cubanos y lo rodean, nos han dejado sin recursos que ya eran pocos.

Pero, esa situación no puede ser pretexto para justificar lo mal hecho. Este año se transmitieron dos obras de ficción LCB La otra guerra y Entrega, la primera con la forma de producción de RTV, que dicen es muy sustanciosa en dineros, y la otra hecha por la Casa productora, con otra manera de accionar. Las dos recibieron el aplauso del público y de la crítica porque son piezas que demuestran que si la TV necesita recursos, lo que le resulta imprescindible es talento y exigencia.

Disfrutando Bajo el mismo sol en esta reposición, me pregunto por que no se pueden tener guiones como esos, que amasan serios problemas y son presentados de tal suerte que resultan creíbles.

Se impone que el uso de las llamadas nuevas tecnologías, utilizadas por la urgencia con la pandemia, se haga habitual pero con arte. No son pocos los filmes realizados con celulares, así que para mandar una nota, realizar una entrevista o un reportaje, un teléfono mas WhatsApp con talento y creatividad puede lograr un espacio distintivo en nuestra TV.

Con bicharraco o sin él, no son pocos los hablantes que cometen todo tipo de pifia, y que se visten y maquillan mal. ¿Cuándo existirán especialistas que tengan voz y voto para decirle a alguien: Usted no sale así en cámara?¿Por que los directores no actúan con su jerarquía cuando suceden esas cosas que va desde decir aperturamos hasta sentarse frente a la cámara con las piernas abiertas? ¿Acaso alguien se ha olvidado que los noticieros tienen dramaturgia propia?

Si a eso se añade que no se aprovecha lo poco existente, y que la disciplina no es lo que más abunda -dicho por los propios trabajadores del ICRT-, la esperanza es menos verde..

Unos años atrás dije y hoy lo sostengo: “Recobrar los programas en vivo, con una funcional e indispensable escenografía, con programas donde guión, conducción y dirección sean una santa trinidad, posibilitaría con pocos recursos, dotar a la pequeña pantalla de espacios amenos y buenos.

Mucho más se puede hacer: velar porque en busca del entretenimiento no se caiga en la frivolidad desmedida. Los espacios musicales se deben cuidar bastante de esa tendencia; y hasta, incluso, algunos informativos. Es tan banal una información mal dada, repetitiva, insustancial como la presentación altisonante de una infortunada canción.

Cuando un noticiero o una revista presentan una noticia que distorsiona la realidad, hace mucho más daño que si se omitiera el hecho. Al entrevistar a ejecutivos de diferentes rangos que sólo saben hablar a base de consignas o de las "frases aprobadas", lejos de esclarecer o educar, se logra exasperar al televidente, que por lo menos tiene noveno grado y no gusta del “teque” ni de las mediatintas.

Duele ver algunos programas que por su presentación aparentan ser viejos; y por la interpretación de destacados actores y actrices parecen haber trabajado a su aire, sin una mano que guiara sus pasos.

El privilegio de la reiteración debe ser concedido sólo cuando la calidad lo amerite; y no siempre es así: hay espacios que una ve repetidos y se pregunta la causa, mientras otros mejores sólo son transmitidos una vez.”

También afirmé “Sí quiero reiterar el tributo que merecen centenares de hombres y mujeres; los que con un respetable sentido de pertenencia, han conseguido día a día que imagen y sonido nos visiten en nuestras casas. Hacen una buena televisión, pero puede ser mucho mejor. Los más convencidos de tal aspiración son los directores, guionistas, actores, productores y otros especialistas que, conocedores de las potencialidades de la "gente de la televisión", saben que se puede llegar a cotas de calidad más elevadas.”

Para este texto sobre un aniversario (70) tan importante le pedi opinión a un número importante de hombres y mujeres que trabajan en la TV o son fieles y críticos con ella:

Son dos preguntas:

¿Qué ha sido (y es) la televisión para ti?

¿Qué le falta?

Rudy Mora:

-Tradición familiar, descubrimiento y una manera de expresarme.

-Producción y q muchas más personas inteligentes la aúpen…

Eddys Crespo:

-La televisión ha sido para mi un espacio para la creatividad.

-Le falta parecerse más al país que somos.

Miguel Angel Hernández:

- Parte de mi vida profesional.

-Le falta inmediatez y no repetir tanto las noticias

Miriam Socarras:

-Algo mágico, donde el público me hace sentir como un familiar muy querido, a pesar de haber llegado ya con canas

-Que sean más cultos los que comentan o presentan (no los periodistas) y ser más espontáneos sin ser populacheros.

Victor Fowler :

-La televisión nuestra ha sido (y es) puerta al mundo, oportunidad de información, espacio de alegrías. En ella aprendimos y nos vemos reflejados. Siempre me conmueve cuando siento el esfuerzo (enorme) y compruebo el cúmulo de demandas qué trata de cubrir. Lla TV ha sido la casa de nuestra unidad, en dolores, triunfos y entusiasmos políticos.

.Necesita tres cosas: dineros para renovación (qué muy difícilmente haya, al menos en gran escala),modernizar lenguajes y estructuras; y más audacia e impulsó creativo.

Milton Díaz Canter:

- La televisión es la razón de mi gestión social

.- Mayor entrega de los que vivimos de y para ella.

Julio Cesar Pagés:

- La Televisión fue mi primer viaje visual y todavía la sigo viendo cómo una posibilidad para que muchas otras personas puedan viajar a través del tiempo y sin fronteras.

- Creo qué le falta todavía interactuar más con sus audiencias aprovechando las redes sociales como plataforma para el intercambio.

Kiki Corona:

- La televisión es el aula donde resolví mis primeros exámenes de

creación.

- Más inteligencia para hacer más con menos.

José Luis Lobato:

-La TVC ha sido la escuela donde encontré excelentes personas que me

brindaron de manera desinteresada, sus conocimientos, experiencias y

disciplina en el complejo proceso industrial de creación, producción y emisión de contenidos.

-Considero que necesita de la implementación de las nuevas formas de creación - producción y de mayor financiamiento para cumplir su misión de reflejar nuestra realidad con Arte.

Juan Carlos Travieso:

-La televisión ha sido un aprendizaje constante. Mi primer acercamiento a ella fue a los 8 años. Y todos los días me obliga a superarme. Comunicar y hacerlo bien es imprescindible en estos tiempos. Y creo que ese es el reto mayor. Pero hacer televisión es también un disfrute. Cuando uno se divierte, se emociona, se involucra en lo que hace es muy difícil que después al público no le pase lo mismo

-Creo que le faltan muchas cosas, entre ellas lo principal es diseñar

sus programas a tono con sus posibilidades. A veces se piensa hacer la tv cubana como se hacen proyectos en otras televisoras y se olvidan las limitaciones reales que tenemos y quedan como productos programas ridículos o poco creíbles. Pero eso no significa renunciar al desarrollo o las nuevas tecnologías sino usarlas bien cuando se tienen a mano. Sino, es mejor pensar en lo que tenemos y aprovechar eso desde la autenticidad. La televisión para mí tiene que ser sincera, porque solo así logrará conectar con la gente.

Agnes Becerra:

-La televisión ha sido para mi parte de mi vida. Mi único centro laboral. Entré con 19 años. Y a ella agradezco parte de mi formación profesional. Ha sido mi escudo y mi estrella.

-Podría decir que más dinamismo. Pero también más profesionalidad y selección de contenidos. Más exigencia. Y menos banalidad.

Raquel González:

-La adoro y la sufro mucho pues parte de mi vida. Para mí la televisión es un medio poderoso y hermoso, si se usa para hacer crecer el pensamiento y la espiritualidad. A veces se convierte en un boomerang.

-Creo que le falta ideas, emoción y valentía en muchos aspectos.

Indira Román:

-Ha sido, es y será siempre mi mundo de creación y de sueños. La televisión ha sido la puerta a otras sensaciones y ganas de querer contar las historias más apasionantes. Es la posibilidad de llevarle mis buenas energías a todo el que quiera recibirlas y la mejor manera de conocer a seres excepcionales de la vida social, económica, política, científica y cultural de Cuba.

- Creo que falta mayor profundidad en el tratamiento de algunos temas álgidos y necesitados de posicionarse en la agenda pública. Hoy precisa de mayor elegancia en su puesta en pantalla, de abrirse a otros caminos del entretenimiento sin perder nuestras esencias, de jerarquizar lo realmente relevante y de profesar mejor, el respeto hacia el televidente y los entrevistados, algo que a veces suele olvidarse.

Ana María Rabasa:

-La tele para mi es vida

-Le falta swing

Irma Shelton:

-La Tv para mi ha sido y es el mundo donde desde niña aspiré a

vivir...Es la magia materializada donde también me realizo.

-Los que trabajemos en ella estemos mejor preparados cada día para dar lo mejor de sí. Que sus cuadros tengan la sensibilidad del artista para que le saquen mayor provecho al hombre y a la tecnología.

Cary Rojas:

- Realización personal, pasión y entrega.

-Ser "Un tilín mejores"...

Armando Arencibia:

-.Ha Sido mi vida ahí pase los mejores momentos y aprendí muchísimo gracias a la tv conozco mi país de un extremo a otro por eso y muchas cosas más le doy Gracias a Dios por permitirme trabajar en ese medio durante 45 años

-Para mí en sentido general programas humorísticos, rescatar las gustadas aventuras, tener un mayor sentido de pertenencia y la posibilidad de un mayor nivel de superación

Marino Luzardo:

-Como presentador para mi es DESAFÍO y como televidente COMPAÑÍA.

-Como presentador siento que a la nuestra le falta el sentido del espectáculo, de show, que debe tener cada propuesta y por ende como televidente creo que a la nuestra le falta seducción.

Gerardo Fernández.

- Un mayor desarrollo.

-. Más recursos.

Michaelis Cue:

- La oportunidad de llegar con mi arte hasta todo el país

- Mayor rigor y menos salir del paso, que no es lo mismo pero es igual

Georgina Aguiar:

-La televisión ha sido una oportunidad de desarrollo y realización

impresionante para mí con todos sus tonos como la vida misma La televisión sencillamente es un modo de vida. Es como un tren en el que cuando montas ya no quieres bajar de él.

-A nuestra televisión le falta precisamente que seamos muchos más los arriesgados para que podamos hacer mucho más y siga siendo la televisión, en tiempos de redes sociales e Internet, pues del gusto popular. Ser arriesgados significa lograr inmediatez en las informaciones porque el público quiere saber por sus medios oficiales todo lo concerniente al país, a su país, a nuestro país.

Omar Olazabal:

-La Televisión Cubana es una permanente escuela. He bebido del oficio de los y las que todos los días hacen equipo para llevar la imagen y el sonido a nuestras casas. He convivido con ellas y ellos en difíciles condiciones y he salido siempre satisfecho de esas experiencias. Es un conglomerado de individualidades que se juntan en un solo objetivo: hacer lo que sabemos.

-Creo que le sobra burocracia y le falta inversión dedicada. Tiene muchas potencialidades para ser autosuficiente financieramente y dejar de ser una carga pesada al presupuesto. Cuando se arregle eso veremos cuánto más es capaz de hacer.

Ivón Deulofeu:

-Creación sin límites. Seriedad y compromiso.

-Le falta más pensamiento creativo y autonomía para hacer.

Salud. Bs

Adriana Moya:

-Le televisión es Vida, poderoso instrumento para intentar contribuir

al mejoramiento humano.

- A la nuestra le falta Revolución.

Caridad Bermúdez:

-Mucho, es como si la llevara en la sangre. Es un bichito inquieto y

querido, en las buenas y en las malas.

- Mejor programación, aunque se han ampliado las opciones con los

distintos canales. Talento hay

Laura Domínguez :

- La televisión para mí es un medio de acceder al conocimiento de temas diferentes, interesante s e importante y, también, una forma de esparcimiento.

-En mi opinión lo que le falta es una programación que haga más énfasis en nuestra cultura y la de la América nuestra y menos películas y series que exponen realidades que no tenemos. Exhibir programas que despierten sentimientos positivos, que puedan enaltecer los valores que como sociedad defendemos.

Gianny López Brito:

- La televisión es el lugar donde encuentro espacio para aprender, crecer y soñar. El sitio donde se materializan ideas en colectivo pata cumplir la misión de informar, entretener y contribuir a la educación de nuestra gente. Es donde por respeto a la audiencia debes esforzarte y tratar de poner los recursos del medio en función de un buen producto comunicativo.

-Creo que aún le falta mayor dinamismo, interacción con los públicos y creatividad a la hora de asumir algunas propuestas, entre ellas las informativas.

Yoel Infante:

- Mi crecimiento espiritual y profesional.

- Que se entienda como una institución que puede ser rentable en términos económicos para el país.

Mariana Saker:

-La televisión ha sido y es un lugar que me ha permitido un desarrollo profesional constante.

-Le falta darle mayor importancia y apoyo a la realización de programas de ciencia y de innovación como parte del desarrollo del país.

Raúl Rojas:

-La tv es parte de mi vida empecé con 20 años en 1968 y ya jubilado sigo trabajando. Mientras tenga fuerzas quisiera seguir haciendo televisión, a lo que he dedicado la vida

-La tv debe asumir dinámicas productivas más rápidas y más uso de nuevas tecnologías y sus posibilidades...