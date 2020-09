Vergüenza siento al ver esa crítica tan al uso, que nada aporta a no ser la ganancia de algunas caritas de "me divierte", hacia cubanos y cubanas dirigentes o de algún tipo de responsabilidad, en todos los niveles, por una cifra mal leída, una idea expresada con lenguaje llano, o el uso de alguna palabra no admitida aún por la Academia de la Lengua, y todo ello enunciado por gente que NO hace nada por el bien social y comete peores errores, porque salen de su mente empobrecida.

En este país veo día a día y minuto a minuto un número alto de personas muy sacrificadas, de entrega honesta, de trabajo, aplicada a que sobrevivamos a la realidad de una pandemia sin fin y una crisis global. Y ello parece no bastar a tanto parásito carente de sentimiento y sentido común y conocimiento, a quienes lo único que sobra de verdad es el tiempo.

Cuba se desgasta en la batalla por la salud, que implica medicinas, tratamientos complejos, pruebas en cifras cada vez mayores que cuestan desvelos, alimentos y estancias hospitalarias y de centros de aislamiento y pesquisas y atenciones diversas. Pero no basta para los aburridos, a los que leemos con sus fórmulas mágicas, expertos en todo y en nada.

Leo muchas frases de qué y cómo seremos cuando termine este azote, porque saldremos mejores personas. NO LO CREO. Cada quien terminará como lo que era en el comienzo. Algunos incluso serán peores. Ya lo vemos. Otros, muchos más por fortuna, seguirán siendo las magníficas personas que eran ya.

Hay algo que se llama gratitud. Hay algo que se llama reconocimiento al esfuerzo ajeno. Esfuerzo de gente sencilla o compleja; muy instruida o educada por la vida. No figurines diletantes y susurradores, como los que florecen para contaminar la vida en común. Porque por suerte, hay más, muchos más, de esos que recogen sus pedazos cada noche, cuando terminan momentáneamente sus batallas, y vuelven a juntarlos para amanecer de una pieza y seguir, sin cansancio. Seguir.

A esos mi humilde gratitud.