Universidad de La Habana: Memorias y meditaciones (II)

Como ya dije, en esta parte final compartiré mis opiniones sobre la sucesión de rectores de la Universidad de La Habana, tema que siempre levanta debate entre profesores y estudiantes. También me asomaré al tema de los presidentes de la FEU de la UH, desde 1959 hasta la actualidad.

Desde 1959 hasta el 2018 hemos tenido 13 rectores de la universidad fundacional de Cuba. Haré una interpretación socio política desde el testimonio, la gestión del conocimiento y el análisis contextual que tanto nos permite evolucionar.

Antes de escribir este artículo hice alguna investigación documental, conversé con dos de los rectores indispensables a la hora de escribir sobre el asunto: Dr. Honoris Causa José M. Miyar Barruecos y Dr. C. Juan Vela Valdés.

Comienzo por publicar esta tabla en la que aparecen esos 13 rectores, con su respectiva formación básica.

No me propuse abordar la etapa antes de 1959, ya que mi objetivo esencial no es el de la investigación histórica.

Agradezco cualquier precisión de los estudiosos de la historia de la UH.

No Rector Graduado de Año 1. Clemente Inclán y Costa † Medicina 1959 2. Juan Marinello Vidaurreta† Derecho 1959 3. Juan Mier Febles † Magisterio 1963 4. Salvador Vilaseca Forné † Ingeniería 1964 5. José M. Miyar Barruecos Medicina 1965 6. Hermes Herrera Hernández Economía 1972 7. Eustaquio Remedio de los Cuetos † Medicina 1976 8. Fernando Rojas Ávalos † Medicina 1978 9. Armando Pérez Perdomo Física 1987 10. Juan Vela Valdés Medicina 1994 11. Rubén Zardoya Loureda Filosofía 2007 12. Gustavo Cobreiro Suárez Ingeniería Civil 2009 13. Miriam Nicado García Matemática 2018

Como me explicó el Dr. Vela, en una etapa de los inicios del triunfo revolucionario de 1959, Inclán y Marinello coincidieron, el primero como Rector Magnífico y rector consultante, y el segundo como Rector Ejecutivo.

Haciendo un análisis estadístico elemental podemos afirmar que de esos 13 rectores, 5 son de Ciencias Médicas; 3 de Ciencias Sociales; 1 de Ciencias Económicas; 2 de Ciencias Naturales y Exactas y 2 de Ingeniería.

De estos 13 rectores, 6 han muerto.

Una sola mujer, la actual rectora.

Yo estuve vinculado como estudiante y dirigente de la UJC-FEU y de la FEU, desde 1966 hasta 1973, coincidiendo con los Rectores Chomi Miyar y Hermes Herrera.

Luego por razones de mi ulterior ejercicio profesional de alguna manera he seguido vinculado a la UH.

No suele despertar polémica la designación de un rector de otras universidades. Si es de la UH, sí.

No es mi intención hacer una valoración del trabajo de los rectores, ni me corresponde ni tengo la preparación para ello.

Hasta 1976 la Universidad de La Habana, reunía a las siete facultades de entonces, con sus respectivas escuelas: Tecnología (Eléctrica, Mecánica, Industrial, Química, Civil y Arquitectura); Ciencias (Matemática, Física, Química, Biología, Bioquímica, Psicología y Geografía); Ciencias Médicas (Medicina y Estomatología); Agropecuaria (Agronomía y Veterinaria); Humanidades (Periodismo, Historia, Arte y Literatura, Ciencias Políticas y Sociología); Economía(Economía y Contabilidad) y Pedagogía (Superior y Básico). Es posible que me haya faltado alguna Escuela.

Luego algunas de estas facultades se convirtieron en Institutos Superiores o Universidades independientes, quedando en la UH las de Ciencias, Humanidades y Economía.

Comenzaron a surgir otras universidades fuera de La Habana, en nuevas provincias, y se desarrolló el proceso de la municipalización, lo que propició que se destacaran nuevos dirigentes.

Las fuentes para designar a un rector de la UH son de la propia Universidad (vicerrectores y decanos) y de otras universidades afines-tienen algunas carreras comunes-, como podrían ser la UCLV y la UO principalmente.

Surge entonces una dicotomía de pensamiento en cuanto a la cantera. Que se produzca dentro de la propia institución, o que sea de otra universidad o entidad de investigación. Al rector de la UH lo aprueba el ministro de Educación Superior con el visto bueno del Consejo Universitario.

Tener una preparación académica evidenciada en una de las disciplinas de las que integran la UH es algo aconsejable.

Haber ocupado responsabilidad en instancia de universidad o facultad lo es también; así como tener una buena evaluación en el cargo que deja.

El componente de género y etnia, debe ser un elemento complementario, pero lo esencial es que cumplan los requisitos. Que haya mujeres y mestizas que sean rectoras competentes será siempre una muestra de conquistas sociales; pero si se convierte en una meta mecánica ya no es bueno

El indiscutible liderazgo de la UH, fortalecido en la etapa de Chomi con el protagonismo de Fidel, marcó un camino relevante. Chomi se convirtió en una persona muy importante para Fidel, lo acompaño en varios viajes al exterior.

Considero que si bien la continuidad de procedencia institucional da un mensaje de buena política de cuadros, no ha de ser camisa de fuerza.

El relevo de Chomi se produjo en circunstancias especiales, en que hubo discrepancias entre funcionarios del entonces Ministerio de Educación y la rectoría. Fidel tomó carta en el asunto, y presidió una histórica reunión del Consejo Universitario (participé como presidente de la FEU); en que luego de un profundo análisis y consideraciones, Fidel argumentó y propuso la liberación del rector Chomi Miyar. Sobre este asunto no abundaré. Chomi se reafirmó como un valioso asistente de Fidel, ocupando el cargo de Secretario del Consejo de Estado durante casi 30 años.

Después de que el Dr. Oscar García estuvo por breve tiempo en la rectoría por sustitución reglamentaria, fue designado como rector Hermes Herrera, excelente compañero, y con toda justicia debo decir que se relacionó muy bien con la FEU, algo que ya venía haciendo como vicerrector del área de economía.

El relevo de Hermes en plena institucionalización, del gobierno y el estado, fue el entonces Rector de la UCLV Eustaquio Remedio. Luego fue designado el doctor en medicina, destacado urólogo Fernando Rojas, que había sido director del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, luego dirigente del PCC en la UH, y en el momento de su designación era funcionario del Comité Central del PCC.

Viene luego un rector surgido de la propia UH, un graduado de Física en la entonces URSS. Armando Pérez fue mi profesor de Física en la carrera de Matemática, hombre sencillo, inteligente y consagrado.

Le sucede un compañero con una rica trayectoria como dirigente estudiantil de la UH con todas las carreras, y como rector de otras universidades. Me refiero a Juan Vela, que ha sido el rector con más tiempo en el cargo. Luego de 12 años fue promovido a ministro de Educación Superior. Vela ha sido el único rector de la UH que fue presidente de la FEU. Algo similar ocurrió con Carlos Díaz Barranco quien fue rector de la Universidad de Camagüey y presidente del entonces Centro Universitario de Camagüey.

A Vela le siguió Rubén Zardoya, creo que el más joven de todos los rectores de la UH. Zardoya egresado de la Lenin, y de la carrera de Filosofía, le dio continuidad al proceso de municipalización liderado por Fidel en la etapa final de Vela.

Viene entonces una sucesión algo polémica, la designación de un ingeniero como rector de la UH, que ya no tenía esa disciplina. El Dr. C. Gustavo Cobreiro que fungía como rector del ISPJAE. Una casualidad también Vilaseca estudió ingeniería civil. ¿Por qué un ingeniero dirigiendo a la UH? Fue la pregunta de muchos. La vida demostró que en aquel momento era necesario instaurar un mayor orden administrativo y de restauración material de la UH. Fui miembro del Consejo Científico del ISPJAE por casi dos años, y pude aquilatar el carácter ejecutivo de Cobreiro, su capacidad para aterrizar ideas y hacer cumplir lo acordado.

Llega entonces la actual rectora, que prácticamente está iniciándose en tan importante cargo. La Dra. C. Matemáticas Miriam Nicado. Mujer inteligente con una destacada trayectoria en la dirección universitaria, primero en la UCLV y luego en la UCI, en ambos casos con buenos resultados. La Dra. Nicado reúne los requisitos académicos y de dirección, así como la probada convicción y firmeza revolucionarias para continuar llevando a planos superiores a la UH.

Comparto con ustedes los componentes que considero esenciales para el buen desempeño de un rector en estos tiempos:

Que su formación e inteligencia le permitan cumplir su rol principal: formar universitarios revolucionarios que aporten al crecimiento socio económico de la sociedad Que practiquen la dirección colectiva, en que el cogobierno de profesores y estudiantes sean mucho más que una consigna Que entiendan que sin investigación y desarrollo científico con la innovación como ente protagónico, la universidad quedará opacada Que entiendan que sin salir del campus universitario o de sus muros el aporte socio-económico es insuficiente Que sean consecuente en asegurar la mejor retribución moral y material posible de los profesores e investigadores universitarios Que utilicen la memoria histórica para proyectar el futuro, y con el enfoque indispensable de lo que debe ser cambiado Que trabajen para que la universidad se ubique en un rango destacado en el escalafón de las universidades exitosas en nuestra región Que trabajen para tener acreditadas la mayoría de sus carreras de pre y postgrado Que logren que la base material sea necesaria y suficiente para la formación del egresado, para el trabajo de los profesores, incluyendo a las edificaciones de los becarios Que tengan presente que la autoinspección es más importante que inspecciones externas sobre todo aquellas signadas por el aviso excesivo o la ambigüedad en las verdades.

Una Universidad es capaz de vencer cualquier reto cuando es querida y logra la participación consecuente de sus estudiantes y profesores; cuando es necesaria y reconocida por los restantes actores sociales y venerada por su pueblo.

Para terminar comparto con ustedes lo relativo a los presidentes de la FEU de la UH desde 1959 hasta el 2018.

¿A quién le toca la tarea de preservar los archivos históricos del estudiantado de la UH? ¿A la propia FEU, a la UJC o a una dirección determinada de la UH?

En el año 2003 fui invitado a decir unas palabras para abrir un Consejo ampliado de la FEU de la UH. Llevé algunos documentos publicados que conservo y pregunté si lo conocían, si los tenían preservados. La respuesta fue negativa, lo que evidencia que es un problema a resolver. Yo gustosamente y seguro estoy que otros que también atesoran documentos históricos, los entregaríamos cuando tengamos la certeza que serán preservados y bien utilizados.

Según una primera y todavía incompleta indagación, por la UH hemos pasado 50 presidentes de la FEU, la mayoría por votación general y los menos por sustitución reglamentaria. Solo cinco han sido presidentes de la FEU de la UH y también de la FEU de Cuba.

Hasta el momento de entregar este trabajo, tenemos identificado los datos de 35 presidentes, el periodo en el cargo, la carrera que terminaron y lo que hacen en la actualidad. Algunos ya han muerto.

Un presidente de la FEU es un cuadro revolucionario en potencia, no solo en el campo de las ciencias políticas o de la dirección. Pueden y sería muy bueno que lo sean en el campo de la investigación científica, en la producción y los servicios, en la docencia. Considero muy atinada la reflexión y orientación de Raúl en cuanto a evitar a los llamados “dirigentes probetas”. Al terminar en la presidencia de la FEU, es necesario “subir a la base”; experimentar lo que ahí sucede antes de ser nombrados dirigentes de alto o medio nivel. Un presidente de la FEU puede ser cantera de la dirigencia de la UJC, debiendo también transitar por municipio y provincia. Luego podría ser un buen candidato a dirigente del PCC.

Desde esta publicación exhorto a que se continúe este trabajo para completar la lista; y tal vez en algún momento se pueda realizar un encuentro con todos los que puedan y deseen participar, para intercambiar ideas y memorias útiles para la FEU y en general para toda la sociedad.

También considero que una manera de intercambiar experiencias, vivencias y opiniones es utilizando las Redes Sociales en Internet. Ello nos permitiría encuentros a distancia. Ya una participante en el intercambio del anterior artículo me sugirió que publicara un blog con estas pretensiones.

No tenemos que limitarnos a los que ocuparon el cargo de presidente, sabemos que en los secretariados de la FEU siempre han existido valiosos estudiantes en los restantes cargos.

Esto no es solo aplicable a la UH, lo que sucede es que estamos conmemorando un aniversario de su fundación y que estamos en el año del cumpleaños 500 de La Habana.

Llegamos al final de este sincero homenaje, en que la UH emprende la década que le llevará a su aniversario 300; y como siempre afirmo espero por vuestra participación que nos lleve a seguir cultivando la memoria histórica de ayer, y la de hoy que inexorablemente será la de mañana.