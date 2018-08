Programación cinematográfica: Ni tan buena como quisiera, ni tan mala como la juzgan

Dos colegas, amigos y respetados, se refirieron despectivamente en el lapso de una semana a la programación cinematográfica en la televisión. El primero criticó en una red del ciberespacio que se transmitiera La vida sigue igual en el espacio Algo para recordar, por Multivision, y el otro afirmó -en un contexto público donde presentaba un libro- que no había cine cubano en la pequeña pantalla.

Casualmente, el día de la película de Julio Iglesias llegó Fernando Pérez a mi casa y con cierto pudor le dije “no me critiques”; él se detuvo un instante: “¿Por qué lo haría? Fue un suceso en su época”. No creo que la palabra del mejor director de cine vivo de Cuba sea santa, pero tiene un valor, por lo menos para mí.

Claro que en Algo para recordar se trasmiten películas viejas, generalmente melodramas, que en algún momento tuvieron un impacto como Sissi, Enamorarse, Los puentes de Madison y, más recientemente, un ciclo con cintas de Marilyn Monroe. ¿Está mal? No, porque a esa hora del domingo los otros canales tienen propuestas para los más pequeños y las personas de la tercera edad tienen derecho a recordar.

Pero existe una razón más: en otras propuestas cinematográficas se ofrecen cintas de máxima calidad, avaladas no solo por premios (que a veces no dicen nada) sino por el reconocimiento de la crítica especializada.

Sobre la segunda opinión: todos los jueves, con una buena presentación, en el Canal Educativo se transmite De cierta manera, con el cine cubano de siempre, como dice su slogan.

En esa propuesta, con la presentación del reconocido intelectual Luciano Castillo, el televidente puede ver no solo una película cubana sino también documentales, animados, reportajes sobre bandas sonoras y actores o actrices nacidos en esta isla, o también coproducciones.

Retrato de Teresa (1979), de Pastor Vega, fue transmitida hace poco, y un tiempo atrás El derecho de nacer (México-Cuba, 1952), El desertor (1968) un corto de ficción de Manuel Pérez no muy difundido. Pero también hemos disfrutado de estrenos en TV o en Cuba: Tradición de cuerdas (2017), de Mitchell Lovaina, la cinta Alias “la gringa” (Perú-cuba-Inglaterra-España, 1991), Esther en alguna parte, de Gerardo Chijona (2017), y 25 horas (2017), un corto de ficción de Carlos Barba, por nombrar algunos títulos.

Películas cubanas como Amanda, Clandestinos y otras se han repuesto recientemente. ¿Estrenos de filmes cubanos en TV?: los que se pueden, luego de transitar por la taquilla y que se puedan ver en una TV pública.

Durante la programación veraniega se llegarán a transmitir 576 filmes, de los que cerca del 50 por ciento son estrenos y la mitad provienen de Estados Unidos, pero se verán cintas de otros 25 países.

La TV exhibe, por ejemplo, cine de Asia, Europa y de la India en espacios fijos; continúa De nuestra América (fuera del verano), e incluso el Canal Habana, con comentarios de Mario Masvidal, televisa sábado tras sábado X Distante, con animados para adultos.

En La séptima puerta (los viernes), con una introducción que puede suscitar la polémica, Rolando Pérez Betancourt casi siempre estrena un FILME, y las mayúsculas no son usadas por gusto.

En ese programa ESTELAR (lástima que casi siempre empiece tarde) se han proyectado, por ejemplo: El héroe (The hero), de Estados Unidos; La ley de la tierra, de Finlandia; Salyut (Salyut-7), Rusia; ¿Y ahora adónde vamos?, Líbano-Francia; Mi padre y mi hijo, de Turquía, y Tom en la granja, Canadá-Francia, del polémico y brillante director Xavier Dolan, aún “l´enfant terrible” del cine contemporáneo. (A propósito, no entiendo por qué ya no se retrasmiten “los grandes éxitos” por Multivision, los domingos).

En estas líneas solo aparecen algunos espacios dedicados a la ficción. Faltarían otros (Arte siete, Espectador crítico, Solo la verdad, Letra fílmica y más) que generalmente presentan buenas cintas.

Porque el cine es también documental y ese género merecería análisis aparte.

Si me dijeran que la promoción no está a la altura de lo que ocupa la pequeña pantalla, entonces diría que en un altísimo porcentaje tienen razón.

Los filmes que pasan por Cubavisión no exigen tanta promoción como los que se exhiben en los demás canales.

De Letra fílmica, con cintas basadas en novelas o cuentos, apenas se dice el título del filme. Unas semanas atrás pasaron El graduado (1967), con Dustin Hoffman en su primer gran rol cinematográfico. ¿Dónde y cómo se anunció?

Sobre el desconocimiento publicitario en torno a De cierta manera he escrito varias veces, pero ¿se puede estrenar 25 horas, de Carlos Barba, con Isabel Santos y Enrique Pineda Barnet en el papel de actor, sin aprovechar ese hecho para movilizar al televidente hacia De cierta manera?

Sé también… que no todas las películas se pueden (ni se deben) promover, pero aquellas avaladas por premios César, Goya u, Oso de Oro, y por críticas favorables, sí ameritan ser anunciadas de manera atractiva.

Sé también… que todos los espacios no tienen una asesora como Mayra Lilia Rodríguez Pastrana, que no solo zapatea buscando buenas ofertas para La séptima puerta y Amores difíciles, sino que defiende la exhibición de cada cinta como si se tratara de su obra. Esa actitud es la del buen asesor.

Sé también… que se transmiten filmes regulares y malos, muestra de cómo es la producción a nivel global: ningún estudio de cine puede decir que todo lo que ha hecho es bueno… ni todo malo. No niego que en horario diurno se cuela algún que otro filme de violencia, aunque, incluso a esa hora, que lo vean niños y niñas no es responsabilidad de la TV sino de los padres, mucho más en la noche cuando los menores deben dormir.

Ahora, conversando con amigos que viven en otros lugares les digo que vi un filme turco o chino que me impactó, y me dicen que en sus países a veces ni con la televisión por cable pueden acceder.

En fin, solo cambiando de canal o vigilando la hora podemos cazar buenas películas, porque no es la primera vez que defiendo la programación cinematográfica de nuestra TV.

Los canales no tienen un público, tienen diversos grupos por edad, nivel escolar, y sobre todo cosmovisión particular. Nunca olvidaré una tarde en la que un letrado amigo me dijo que gustaba de las películas donde corre sangre. Él tiene derecho también a una dosis de ese líquido tan vital que cuando corre hay muerte detrás.

¡Ah!… Sí, vi La vida sigue igual, pero en mi computadora y en mi “paquete” musical están Lennon, Silvio, Serrat, Pablo, Vicente, Pavarotti, Monserrat, Van Van… El que lo dude, que me visite con una memoria flash… sin virus.

(Tomado de TvCubana)