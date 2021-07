Asociación de jugadoras de fútbol de EE.UU critica exclusión de Cuba de Copa de Oro

La Asociación de jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos dio a conocer en su cuenta de Twitter su rechazo a la exclusión de Cuba de la Copa de Oro de la CONCACAF que inicia este sábado en ese país.

"El fútbol trasciende fronteras. Une a las personas y tiene el poder de transformar comunidades, si lo dejamos. El juego nunca debe ser usado para excluir personas", dice el texto de un tuiter de la cuenta oficial de la Asociación de Jugadoras.

Soccer transcends borders. 🌎

It brings people together and has the power to transform communities, if we let it. The game should never be used to exclude people. https://t.co/cwxxh6nSBH

— NWSLPA (@nwsl_players) July 6, 2021