Respuesta a “Matemática con maletines cucalambeanos y encontrar el refrán adecuado”

La tormenta tropical Elsa ha venido a menguar la participación en este acertijo tan interesante que estuvo escoltado por una nueva clase de ejercicio de creatividad sin números, que mucho agradecen los alérgicos a los números y los cálculos. No obstante, tuvimos muy buenas respuestas en ambas zonas del acertijo. En particular en el inciso c, van a disfrutarla.

Vamos por parte.

I

Un hombre tiene dos maletines. En uno guarda dinero y en el otro dos juegos de letras (con las 29 letras, las del alfabeto anterior). El hombre cuenta el dinero y con las letras forma el nombre de lacantidad de dinero que tiene.

Si se sabe que:

a) Utiliza todas las vocales de ambos juegos de letras para formar el nombre de la cantidad de dinero y el valor de esa cantidad es múltiplo de 5, diga: ¿qué cantidad de dinero tiene el hombre?

Respuesta: 48 015

Cuarenta y ocho mil quince

Aquí aparecen exactamente 2 a, 2 e, 2 i, 2 o y 2 u. Y es múltiplo de cinco.

También sucede en 84 015. Ochenta y cuatro mil quince.

Puede comprobarlo.

No conozco ni he tenido tiempo para pensar en un algoritmo matemático para determinar los números expresados en letras que cumplan con la aparición de cada vocal por partido doble y que sean múltiplo de cinco. El amigo venezolano puntos suspensivos esbozó un método interesante.

¿Habrá otro número que lo cumpla?

Esta pregunta la dejo como tarea para debatir en la presente respuesta.

Esperemos por la respuesta de RARJ que es el autor intelectual del acertijo de los maletines.

b) El dinero está dividido en tres pilas idénticas. En cada pila hay billetes de 5, 10, 20, 50, 100. La cantidad de billetes de 20 y de 100 son iguales. Por cada billete de 50 hay tres de 10. Diga: ¿cuántos billetes de cada denominación hay en cada pila?

En este enunciado dejé bien abierta la respuesta, ya que no se restringe la cantidad de billetes por denominaciones.

Respuesta: (Para el caso de 48 015)

n de 100 y de 20; m de 50 y 3m de 10 y t de 5

Cada pila tendrá una cantidad igual a 48 015/3= 16 005

Una solución es para n=100; m=50 y t=1.

Nos queda: 100*100+50*50+100*20+150*10+5= 16 005

Se utilizaron 401 billetes en total

Pero hay otra solución que utiliza menor cantidad de billetes.

Para n=132; m=2 y t=1, se utiliza 237 billetes.

Nos queda: 132*100+2*50+132*20+6*10+5= 13 200+100+2 640+ 60+5= 16 005

Yo tenía pensado un inciso en que se hallara la menor cantidad de billetes.

En Programación Lineal sería minimizar la función objetivo y= 2n+8m+t

Para este resultado empleamos la mayor cantidad de billetes de 100, y la menor cantidad de billetes de 5, que es 1, por razones obvias. En el caso de los de 100, son 132, si ponemos 133, aunque pongamos uno solo de 50, sobrepasa la cifra de 16 005.

En otra ocasión vamos a poner un acertijo en que nos familiaricemos con el importante campo de la IO Investigación de Operaciones y en particular con la ya citada Programación Lineal.

Como es de suponer existen otras muchas distribuciones.

Felicitaciones para Raymel, que si bien no detalló su respuesta, es evidente que pensó y calculó bien para responder ambos incisos.

c) Si los maletines son VERDE y NEGRO diga en cuál está el dinero y en cuál están las letras.

Respuesta: En cualquiera de los dos, ya que ambos tienen iguales colores.

Tal vez pensaste que era uno verde y el otro negro.

No obstante, un acertijando con un pensamiento analítico agudo que puso cacumen en interpretaciones numéricas y dígitos numerológicos a esos colores, suponiendo que era uno verde y el otro negro.

… dijo:

Usando el alfabeto de 29 letras, VERDE=25+6+21+5+6= 63; 6+3=9 y NEGRO=16+6+8+21+18= 69; 6+9= 15; 1+5=6. Por lo que VERDE es divisible entre tres (03) pilas idénticas de DINERO, y NEGRO es divisible entre dos (02) juegos de LETRAS.

Realmente merece una felicitación por las analogías que encontró para llegar a su respuesta. Vamos a ver si RARJ concuerda conmigo.

Estas respuestas confirman que en problemas abiertos el margen para la creatividad es muy grande.

II

Lee minuciosamente y más allá de las líneas el siguiente relato, escrito en dos partes.

La tarea consiste en escribir al menos un refrán que pegue con cada una de las partes.

Si eres capaz de inventar uno, mucho mejor

Puse los que yo tenía pensado de los ya conocidos (coincidí con Kuki) y dejé el invento o recreación para ustedes.

a. Una pareja camina junta y el esposo se adelante acercándose a un tanque para basura, destapado. A poco más de un metro de distancia lanza la bolsa llena de basura, y esta cae en el suelo. La esposa lo mira acusadoramente; él recoge la bolsa del piso y la deposita en dicho tanque.

Refranes que pegan:

El haragán trabaja doble.

b. Al seguir su camino, la esposa le echa tremenda descarga en alta voz y muy mala forma. Un señor que pasaba estaba allí, y lo había observado todo, le dice a la señora; oiga, no sea tan implacable con su esposo.

El esposo lo miró fijamente y le ripostó airadamente

Refranes que pegan:

Entre marido y mujer, nadie se debe meter.

A continuación comparto algunos, que no conocía, y que están muy buenos:

Gort Lemus dijo, con chispa y rima y todo:

Refranes

a) Hombre apresurado, necio desbocado.

No hagas a la ligera lo que te puede reprochar cualquiera.

Cuando la esposa no habla y critica con los ojos, el esposo presiente una tormenta de enojo.

b) Entre dos discutiendo un tercero va sobrando.

No intente dar razones si no te llaman primero.

No meta las manos en esta cazuela si no quiere saber lo que el fuego quema.

A la mula como a la mujer no le des espuelas porque una te patea y la otra te tira la cazuela.

No te metas a opinar en lo ajeno si no tienes techo que te proteja.

Cecilia Fernández dijo:

El que por su gusto muere la muerte le sabe a gloria.

Sarna con gusto no pica y si pica no mortifica.

… dijo:

No hacen falta palabras para corregir conductas inapropiadas, pero hacen falta conductas correctivas de palabras inapropiadas.

Nos vemos el próximo lunes 12 de julio, con dígitos que se van de viaje y algo más.