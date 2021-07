Cuba ante el paso de Elsa: Últimas noticias

En Haití, las autoridades utilizaron las redes sociales para alertar a las personas sobre el huracán y las instaron a evacuar si vivían cerca del agua o en las laderas de las montañas.

Haití es especialmente vulnerable a inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la erosión y la deforestación generalizadas. Según la agencia AP, los funcionarios están tratando de averiguar cómo entregar suministros a la región sur de Haití, que se está preparando para el impacto de Elsa.

En la vecina República Dominicana, que comparte la isla La Española con Haití, las autoridades abrieron más de 2 400 refugios cuando los meteorólogos advirtieron de las fuertes lluvias que comenzarán este sábado.

Se pronostica que Elsa pasará por el punto más al sur de La Española el sábado por la tarde y luego apuntará a las comunidades en el sur de Haití.

#ELSA UPDATE: Hurricane Elsa is flying across the Caribbean heading for the warm waters south of Haiti later today. It's become somewhat disorganized, but can it pull itself together before it runs into the tall mountains. Today's the day. More at https://t.co/X6Rmymh8c0 pic.twitter.com/g7W55JPrzA

— Bryan Norcross (@bnorcrossWPLG) July 3, 2021