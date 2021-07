Brasileños regresan a las calles para protestar contra Bolsonaro

El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que por lo visto no cumplió. Y he ahí donde se produjo el giro en las investigaciones parlamentarias: motivó la apertura el viernes de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, bajo el presunto delito de prevaricación , por no denunciar la sospecha de irregularidades,