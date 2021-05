Respuesta a “Matemática y las lluvias de mayo, sin olvidar la creatividad universal”

Entramos en contacto con la Matemática de 6to grado, algo novedoso. Las lluvias de mayo motivaron el pensamiento creativo, y varios acertijandos confirmaron el dominio de la Matemática. El potaje de chícharos semiduros nos puso a pensar. Extrañamos al Maestro Eladio, que siempre ameniza el intercambio.

Vamos por parte.

I

Voy con este acertijo menor, pero no por ello es un caramelito. No tiene que ver con las lluvias de mayo. En mi respuesta compartiré su génesis que espero sea interesante y útil.

Si Miguel en el día de anteayer tenía 70 años, y el próximo año cumplirá 73 años. ¿Cuándo nació Miguel?

Explica tu respuesta.

Respuesta: Nació el 31 de diciembre de 1949

Se está en el 1 de enero de 2021, por tanto anteayer el 30 de diciembre tenía 70 años. El 31 de diciembre cumplió 71 años. El 31 de diciembre de 2021 cumplirá 72 años y en ese día del próximo año 2022, cumplirá 73 años.

Felicitaciones para Jose Antonio; ly con su respuesta correcta y educativa; Fernan; RARJ.

La génesis es que un compañero mío de curso, llamado Miguel, tiene una nieta que cursa el 6to grado, y él le ayuda con las teleclases. Pues bien me envió un mensaje en que comentaba un error en un ejercicio similar a este, en que había error en la respuesta. Sabiendo Miguel de mis publicaciones en Para Pensar, me pidió que contactara con alguna autoridad del MINED, para intercambiar con ellos. Me comuniqué con Giorvys Taquechel, director de Enseñanza General en el MINED, el que de manera inmediata y efectiva propició la comunicación entre la metodóloga nacional que atiende el 6to grado y el profesor Miguel.

Esos ejercicios lo publican al final de la teleclase bajo el título Matemática divertida, para que familiares y alumnos participen. Considero que es una muy buena iniciativa, para estimular en los estudiantes el amor por la Matemática.

Esas clases se televisan los martes a las 8:30 am; y en la siguiente semana a la publicación de la respuesta errónea, se hizo una acertada explicación y se ofreció disculpas por el error, así como se agradeció a los familiares que se comunicaron con los funcionarios del MINED. Aproveché y seguí esa clase, y felicito al profesor por la calidad de la misma.

Tal vez en otro momento devele la identidad de mi amigo Miguel.

II

Vamos con un potaje de chícharos semiduros.

a. El mes de mayo comienza con 1 y termina con 1. Busque una explicación matemática creativa, a esta afirmación enchicharada.

Respuesta: Se trata de que si calculamos el dígito numerológico de MAYO, mediante la utilización de los ordinales de sus letras tendremos

13+1+26+16= 56 5+6=11; y ahí están los dos números 1 requeridos.

Felicitaciones para ly; y muy especialmente para Fernan que utilizó diferentes métodos para fundamentar su respuesta.

b. En un municipio del oriente de Cuba, en cada día múltiplo de cinco del mes de mayo llovió de manera que el día 5 cayeron 10 mm de agua, incrementándose 2 unidades en cada nuevo día, respecto a lo caído el día múltiplo de 5 anterior

1. ¿Cuántos mm cayeron en total en ese municipio en el mes de mayo?

Respuesta: Cayeron 90 mm de agua en esos 6 días múltiplo de cinco.

Se trata de una progresión aritmética de valor inicial 10, incremento 5 y 6 términos.

Sn= (10+20)*6/2= 30*3=90

Como pensó Fernan, aunque el enunciado de la pegunta no explicita que es la de los múltiplos de cinco, esto se sobrentiende.

2. ¿Cómo se llama ese municipio, cuyo nombre está muy cercano a Mayo?

Respuestas: MOA. Tiene una letra menos y dos letras coinciden.

Mi razonamiento consiste en buscar nombres de municipios que se acerquen a la cantidad de letras de MAYO (4); y con mayor coincidencia en las letras.

MOA (3-2)

Otros casos serían: MELLA (5-2); MINAS (5-2); MAYARÍ (5-2) y MAISÍ (5-2).

El modelo aplicado es el siguiente

Sumar el número que le falta para las 4 letras de MAYO; y la cantidad de letras de coincidencia que les faltó. La menor suma es la que corresponde con la solución

MOA (1+1=2). MELLA (1+2=3). MINAS (1+2). MAYARÍ (1+2=3). MAISÍ (1+2=3).

Ahora voy con un razonamiento que requiere una licencia literaria y geográfica. Se trata del municipio SONGO la MAYA. Tendríamos que aceptar ese componente de su nombre completo: MAYA (0+1=2) y sería el ganador. Además tiene ese sabor de ser el femenino de MAYO, como dijo Fernan.

c. Este inciso no tiene nada que ver con el anterior.

La suma de los mm de lluvia caída en los días pares del mes de mayo es un número primo, y la suma de los mm caídos en los días impares es un número par de tres dígitos, que comienza por 4 y forma una escalera. ¿Cuántos mm en total cayeron en el mes de mayo?

Acertijando: Profesor, yo creo que están faltando algunos datos para resolver el problema.

Profesor: No necesariamente, pero como te gustan las respuestas únicas, te complaceré. La suma total se trata también de un número dos veces primo, de tres dígitos y que comienza con 9; y además la suma de los números de los días pares, es un primo con cero, que también es de tres dígitos, y comienza por cinco.

Acertijando: Profesor, y eso de dos veces primo ¿qué significa?

Profesor: Ahí está el hueso del potaje de chícharo. Te doy una pista, es que también es primo por otro método de cálculo, lateral o divergente.

Respuesta: 509+432=941 mm de agua cayeron en el mes de Mayo.

Sabemos que el sumando primo es de tres dígitos y que contiene el cero. Buscando los primos con esas características tendremos a 503 y 509.

Sabemos que el sumando de los días impares es un número par de tres dígitos que comienza por 4, en escalera; tendremos a 456 o a 432. Escalera creciente y decreciente respectivamente.

Las alternativas son:

De estas alternativas solo la segunda da como resultado un número primo: 941, que es dos veces primo; por la definición usual y por su dígito numerológico 9+4+1=14→1+4=5, que también es un número primo.

Fernan estuvo cerca, pero no vio la escalera decreciente 4-3-2.

III

Cuando niño escuché decir que era bueno beber el agua del primer aguacero de Mayo, y bañarse en este.

El colmo de un aguacero de Mayo es; estos son los que yo pensé:

Que llueva café con leche en lugar de agua

Que caiga en el mar

Una selección de los de ustedes:

El colmo del aguacero de mayo seria caer de madrugada o que el agua fuera muy dulce o muy salada.

El colmo de un aguacero de Mayo es que comience en la Maya y termine en Junio...

El colmo de un aguacero de Mayo es que permute para Abril por culpa del cambio climático.

El colmo de un aguacero de Mayo es que comience el primero y termine el 31.

El colmo de un aguacero de Mayo es que beber su agua y bañarse en él sirva de antídoto contra la COVID-19.

El colmo de un aguacero de mayo es que la lluvia sea de estrellas.

Nuevamente nuestro decimista mayor, le puso sabor y consistencia a su respuesta.

RARJ dijo: -1-

Si Miguel no equivocó

La fecha del cumpleaños

Cumple setenta y tres años

En el dos mil veintidós.

Entonces Miguel nació

Allá en el mil novecientos

Cuarenta y nueve, y les cuento

Que mayo empieza con uno

Y acaba con treinta y uno,

El cual tiene el uno adentro.

-2-

Noventa, si no me falla

La cuenta que yo hice, fueron

Los milímetros que cayeron

Y eso fue en Songo la Maya.

En el otro inciso se halla

El total de agua en el mes

Que por mis cálculos es

Novecientos cuarenta y uno

Que es primo como ninguno

Al derecho y al revés.

-3-

El colmo de un aguacero

De mayo, para mí estriba

En que “caiga agua pa´arriba”

De las yerbas del potrero.

Que el AGUA no quiera el CERO

Que quiera pares y nones,

O Intercambiar posiciones

En el almanaque, no

Para descansar, sino

Para huirle a los ciclones.

Ya ly le aclaró al amigo julio Ledesma que su acertijo fue solucionado en la respuesta correspondiente. Invito a Julio Ledesma a enviarme propuesta de acertijos.

Nos vemos en próximo lunes 31, diciéndole adiós al quinto mes del año.