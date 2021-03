¿Espejismo?: Capturan a un buque “flotando” en el aire en medio de un mar en Inglaterra

Un vecino de la localidad de Falmouth, en el suroeste de Inglaterra, presenció el momento en que un buque de carga flotaba sobre la línea del horizonte en el mar del Norte. O al menos ese es el efecto que produjo una extraña ilusión óptica.

David Morris, quien se acercó a la costa desde una pequeña aldea del condado de Cornualles, vio como la embarcación parecía estar suspendida en el aire y se sintió pasmado por la escena surrealista, recoge The Guardian.

El medio británico publicó el pasado viernes una fotografía tomada desde el lugar por Morris, aunque sin precisar la fecha exacta.

La foto se suma a una serie de imágenes semejantes captadas en los últimos días en territorio británico.

¿Cómo es posible esta ilusión óptica? En realidad, se trata de un tipo de espejismo que sobreviene por inversión de temperatura cuando el sol calienta la atmósfera sobre la tierra o el mar y una capa de aire caliente se asienta sobre una capa de aire frío, generando un efecto de lente refractante.

Denominado efecto Fata Morgana por la hermanastra del rey Arturo, una hada cambiante, los objetos que se encuentran en el horizonte obtienen en este caso una apariencia alargada y elevada, debido a que la luz del barco se curva a medida que pasa a través de los espacios en las corrientes de aire.

Plane sailing! Cruise ships appear to be floating in the air in bizarre optical illusion https://t.co/GinHMUhVbR

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2021