Twitter está probando una nueva función que concede unos segundos para cancelar un tuit ya enviado

Twitter está probando una nueva función que concede a los usuarios unos segundos para cancelar un tuit ya enviado, según la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong.

La tuitera publicó un GIF que muestra un contador en forma de franja horizontal que da varios segundos para eliminar el mensaje.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021