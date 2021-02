Músico dominicano Johnny Pacheco fallece a los 85 años

El músico dominicano Johnny Pacheco, cofundador de la orquesta la Fania All Stars, uno de los grupos más influyentes del género en su historia, falleció en la tarde de este lunes a los 85 años de edad.

“Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón les comunico que el maestro Johnny Pacheco con mucha paz falleció esta tarde. Mil gracias por todas sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En estos momentos le pedimos privacidad y oraciones”, confirmó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El sábado, la familia del artista había confirmado que debió ser hospitalizado por un cuadro de pulmonía.

“La familia del maestro Johnny Pacheco solicita una cadena de oración por su salud, quien en estos días fue internado de emergencia en un hospital debido a una pulmonía. A todos sus fanáticos, colegas y amigos le pedimos que no paren de orar por su salud. Le pedimos privacidad en estos momentos “, fue el mensaje enviado entonces por Cuqui Pacheco a través de su cuenta oficial en Facebook.

Pacheco, quien era conocido como El Zorro de Plata, fue cofundador en 1963 de la disquera Fania Records junto con Jerry Masucci.

En la empresa se desempeñó como director creativo y productor musical, y buscó la manera de impulsar los proyectos de muchas estrellas jóvenes del momento, que hacían parte de la Fania Records.

Cinco años de más tarde, en 1968, el músico formó la orquesta Fania All Stars, que tuvo como integrantes a artistas de la talla de Larry Harlow, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe y Ray Barretto.

También fue productor de música para películas. Ejerció como director musical de la película Our Latin Thing, la primera sobre la salsa y su influencia en los latinos de Nueva York.

En su país, República Dominicana, el músico fue reconocido con la Medalla Presidencial de Honor, que fue entregada en 1986 por el presidente Joaquín Balaguer.

Posteriormente, en 1997, el entonces gobernador de Nueva York, George Pataki, le entregó el Bobby Capó Lifetime Achievement Award. Además, desde noviembre de 1998 se encontraba en el International Latin Music Hall of Fame.

En las redes sociales personalidades del mundo de la música han expresado sus mensajes por el deceso del artista.

“Maestro de Maestros y mi buen amigo. Descansa en paz”, expresó Marc Anthony en su cuenta en Twitter.



“Descansa en paz, mi querido amigo y maestro. Fundador de Fania Records, Johnny Pacheco. Único”, escribió en la propia red social el cantante Willie Colón.

Maestro de Maestros y mi buen amigo! Descansa en paz! You were there for me from day 1. Your sense of humor was contagious and I am forever grateful for your support, for the opportunity to be in your presence and for your amazing legacy. pic.twitter.com/vdah4bMfr7

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 15, 2021