Vale-No Vale: Informatización de la sociedad, COVID-19 y ordenamiento monetario

Daniel Pérez dijo:

Vale: Que la máxima dirección del gobierno haga esfuerzos porque el ordenamiento monetario salga según lo planteado y lo explique claramente en televisión.

No vale: Que en el resto del país las instituciones hagan lo que se les venga en gana. Que se diga en televisión que no se puede afectar el salario escala y, sin embargo, en las empresas tabacaleras se le pague a los administrativos, técnicos y dirigentes según las horas reales que traiga el mes como si fuéramos categoría operario, en vez de pagarnos como sueldistas y no afectarnos el salario escala.

Dayron dijo:

Vale: Que la tarea ordenamiento trate de estimular el pago adicional por ostentar una categoría científica.

No Vale: La Resolución 29 plantea que por la categoría de Máster existe un pago adicional de 440 pesos y la Resolución 86 establece un "salario máximo". Entonces me dicen que no puedo cobrar más que ese salario máximo y que solo se tiene en cuenta el pago de la maestría cuando cobre el salario escala, lo que sería en un hipotético mes de interrupción... Entonces mi conclusión es que no existe ningún pago adicional ni se reconoce mi categoría científica, por lo cual se ha abogado tanto en este país.

Eva dijo:

Vale: El inicio de la implementación de la Tarea Ordenamiento en el país, tan necesaria para que las cosas tomen su verdadero valor.

No Vale: Que a pesar de todo lo que se ha explicado las personas no comprendan que el aumento de salario no es para poder tener más poder adquisitivo y poder darse lujos que antes no podía. Es para poder pagar los productos y servicios con el nuevo valor sin subsidios. No vale que después de tantos años trabajando en esta tarea haya sido necesario aplicar inmediatamente tantos cambios, hay cosas que debieron preverse. No vale la diferencia abismal de salario en algunos sectores. Esta diferencia debió aplicarse por etapas, más aun con la limitación que existe actualmente en las ofertas.

Felipe dijo:

Vale: Es lamentable que no se celebre la Feria del Libro, pero muy necesario que sea así. Primero la salud.

No vale: No había que cerrarla. Se podía realizar de modo virtual con un sitio de promoción de libros, entrevistas a escritores y más, donde el usuario descargara versiones digitales que bien pueden comercializarse, especialmente los autores cubanos previo consentimiento con ellos. Ahora que existe la posibilidad de pagar usando Transfermóvil podía haber sido una buena opción. Sería muy bueno, también, que en cuanto la situación económica lo permita, se abastezcan las librerías o se encuentren opciones digitales, sobre todo en estos tiempos donde un libro entretiene mucho.

Rafael Echavarría dijo:

Vale: El esfuerzo que hacen a diario todos el personal de la salud y todos los cuadros desde la bases hasta el último nivel de dirección en mí país.

No vale: Que ninguno de los teléfonos mostrados en la TV durante la transmisión de la conferencia diaria de la COVID, fueron atendidos. Los tres teléfonos publicados en las páginas amarillas de Etecsa, que se supone sean del puesto de mando de la Dirección Provincial de Salud (7835 4393, 7835 4016, 7832 2587), tampoco fueron atendidos.

Jorge Luis dijo:

Vale: El esfuerzo que hacen todos los de la Defensa y nuestros estudiantes de Medicina, carrera que requiere mucho estudio y constancia, y todas las medidas y orientaciones dadas.

No vale: El ejemplo que estamos dando, sobre todo los adultos. A nivel de organizaciones no se está realizando la labor preventiva en muchas comunidades. Somos pocas las personas que llamamos la atención. No veo el accionar de las organizaciones políticas y de masas en la comunidad, ni la gubernamental a nivel de municipios. Se ven colas en tiendas donde no ha llegado la mercancía, pero ya sus socios lo saben y generalmente cogen la mayoría de los turnos, sin contar que marcan hasta mas de tres veces en la cola, ocurre mucho el las TRD de Playa, sobre todo en las del Cupet de 84 y 13 y la de calle 13 entre 80 y 82. Que den estos alimentos enseñando la libreta de abastecimiento, que se registre el numero y después se controle, pues semanalmente entran productos.

José dijo:

Vale: Que nuestro país haya desarrollado hace unos años una revolución energética que garantizó, entre otras cosas, la sustitución de equipos y luminarias por otros más eficientes, dándole posibilidades a la población de adquirirlos con determinadas facilidades de pago y bombillos a precios asequibles.

No vale: Que desde hace bastante tiempo escaseen las piezas de repuesto y estén desabastecidas las tiendas estatales, tanto los mercados industriales como las tiendas de Cimex y TRD Caribe, de tubos de luz fría y bombillos ahorradores vitales para el alumbrado de los hogares y solo aparezcan en contadas ocasiones en las tiendas en MLC a muy altos precios u ofertados en la calle por revendedores a precios abusivos.

Harold dijo:

Vale: Los beneficios que traerá para la sociedad cubana y en particular para los jubilados y trabajadores, el ordenamiento monetario.

No vale: Los precios que, no solo los trabajadores por cuenta propia, sino algunas empresas han asignados a no pocos productos y servicios desvirtuado los objetivos del ordenamiento. Resolver la ineficiencia productiva y de los servicios con el incremento de los precios es típico de empresarios que no piensan ni como pueblo. Dos ejemplos de la provincia de Santiago de Cuba: el Cerelac que tenía un precio de 3.00 pesos la libra ahora cuesta 25.00. Es decir, se ha multiplicado por 8.33. Resultado: el producto que se entrega a las personas de la tercera edad no se está comprando. El frasco de hipoclorito que se vendía en las farmacias a 1.5, ahora vale 10.50. Increíblemente se multiplicó por 10. Un producto imprescindible para la salud del pueblo, ahora más con el rebrote.

Alejandro dijo:

Vale: Que el proceso de informatización de la sociedad ha hecho hincapié en el pago de servicios y así ofrecerle bienestar a todos los que acceden a ellas.

No vale: Que al parecer ya no se aplica la estrategia de la gestión digital. En las oficinas municipales del Ministerio de Trabajo, antes para que un TCP pudiera solicitar la suspensión de la actividad existía una vía digital, un correo, donde uno escribía, aportaba la información y santo remedio, pero ahora no es así. A alguien se le ocurrió que este proceso hay que hacerlo presencial, usted debe ir a la oficina de su municipio todos los meses, que por demás ya están sobrecargadas.