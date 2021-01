Cuba reporta 786 nuevos casos de COVID-19, tres fallecidos y 669 altas (+ Video)

Al cierre de este lunes 25 de enero, Cuba reportó 786 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 22 614 desde marzo de 2020; tres fallecidos y 669 altas médicas, informó este martes en su comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Durán comenzó la comparecencia haciendo un llamado a “que la población tome con seriedad la situación epidemiológica de Cuba como se toman otras cosas, porque la única forma que vamos a tener de controlarla, además de las medidas que se están aplicando y las que se deben aplicar en los próximos días, es la participación de la población, que es decisiva.

“La irresponsabilidad no puede seguir campeando en nuestro país, y no todo puede ser, aunque se está haciendo, a base de multas y otras medidas. Tiene que haber una parte de responsabilidad teniendo en cuenta los resultados que estamos teniendo”.

Insistió, además, en la importancia de asistir al médico al sentir los primeros síntomas (tos, expectoración, fiebre, pérdida del olfato o del gusto, vómito, diarrea, decaimiento…), “aunque sea joven, o no tenga antecedentes de enfermedades con complicaciones.

“Esta enfermedad tiene una evolución muy brusca en determinado momento. Está el médico de la familia, está el policlínico. En Cuba existe la posibilidad de que usted puede ir a cualquier hospital. No debe quedarse en casa, porque luego la evolución es muy rápida y no da tiempo a la recuperación”.

“Tres familias se enlutan, tres colectivos se afectan. Transmitimos nuestras condolencias a los familiares. Es duro cuando se tiene que informar por varios días consecutivos sobre fallecidos, tres casos, dos casos, un día cinco”.

Durán precisó que este martes Cuba amaneció con 9 944 ingresados: 3 440 sospechosos, 1 839 en vigilancia y 4 665 confirmados (casos activos).

Del total de casos activos, 4 621 muestran evolución clínica estable. Se atienden en las terapias intensivas del país 47 pacientes confirmados (16 críticos y 31 graves).

Sobre los casos activos, subrayó que “es la cifra más alta que hemos tenido. Realmente, es una cifra muy elevada. Está en correspondencia con el número de personas que son diagnosticadas a diario. Aunque se da un número de altas, el balance no es positivo”.

De las 15 544 muestras analizadas este lunes (el 40.1% de ellas en La Habana), 786 resultaron positivas, también “la cifra más elevada desde que llegó la pandemia a Cuba” (el pico anterior fue de 650 casos confirmados, el 16 de enero). Desde marzo de 2020, el país acumula 1 808 927 muestras procesadas, de ellas 22 614 positivas (1.25%).

Del total de diagnosticados este lunes, 720 (91.6%) son contactos de casos confirmados. “Fíjense el valor que tiene poder identificar cuántas personas han contactado con una que se diagnostica con la enfermedad en los últimos 15 días”, destacó Durán.

Hasta la fecha, desde marzo de 2020, el 81.1% (18 349) del total de diagnosticados en Cuba (22 614) han sido contactos de casos confirmados anteriormente.

El director nacional de Epidemiología añadió que de los 786 confirmados este lunes, 13 (1.6%) tuvieron fuente de infección en el extranjero, para un acumulado de 3 939 desde marzo de 2020 (17.4%).

En 53 casos se sigue trabajando para precisar su fuente de infección.

El 30.5% (240) de los 786 casos positivos fueron asintomáticos. Cuba acumula 13 089 (57.9%) no asintomáticos entre los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 19 (2.4%) están vinculados con viajeros internacionales.

“Cuando a los casos importados sumamos sus contactos y los casos infectados a partir de personas que fueron contactos de casos positivos importados, el porcentaje de diagnosticados en este grupo asciende a entre 70 y 80%”, dijo el especialista.

De los 786 casos diagnosticados, 91 corresponden al grupo de edad de menores de 20 años; 279 a entre 20 y 39 años; 277 a entre 40 y 59 años, y 139 a 60 años y más.

“Ya se acumulan 2 384 niños, jóvenes y adolescentes del grupo de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad, y en este momento tenemos la cifra más elevada de activos: 546”, señaló Durán. Se ha recuperado el 79.8% de todos los pacientes pediátricos.

Hasta la fecha, Cuba acumula 200 fallecidos (tres este lunes), dos evacuados, 41 retornados a sus países y 17 703 pacientes recuperados (78.3% del total de casos confirmados desde marzo de 2020), luego de que este lunes se registraran 669 altas médicas.

“Hay una cifra elevada de casos en varias provincias, una afectación importante en todo el país. Dentro de cada provincia, en algunas más, en otros menos, hay alta transmisión en el municipio cabecera pero también afectación en todos los municipios o en el 80 a 90% de ellos”.

Residencia de los casos confirmados por provincia y municipios

Pinar del Río: 20

Guane: 3 (contactos de casos confirmados)

Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado)

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado)

Pinar del Río: 13 (contactos de casos confirmados)

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados)

Artemisa: 21

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados)

Artemisa: 5 (contactos de casos confirmados)

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado)

Caimito: 3 (contactos de casos confirmados)

Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados)

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado)

Güira de Melena: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado)

San Antonio de Los Baños: 2 (contactos de casos confirmados)

La Habana: 344

Diez de Octubre: 70 (contactos de casos confirmados)

Arroyo Naranjo: 27 (contactos de casos confirmados)

Boyeros: 34 (contactos de casos confirmados)

Centro Habana: 34 (contactos de casos confirmados)

Cerro: 19 (contactos de casos confirmados)

Cotorro: 11 (contactos de casos confirmados)

Guanabacoa: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Habana del Este: 17 (contactos de casos confirmados)

Habana Vieja: 18 (contactos de casos confirmados)

La Lisa: 14 (contactos de casos confirmados)

Marianao: 32 (31 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Playa: 19 (16 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada)

Plaza de La Revolución: 20 (19 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Regla: 8 (contactos de casos confirmados)

San Miguel del Padrón: 14 (contactos de casos confirmados)

Mayabeque: 19

Bejucal: 3 (contactos de casos confirmados)

Güines: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Jaruco: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada)

Madruga: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada)

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados)

San José de Las Lajas: 4 (contactos de casos confirmados)

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados)

Matanzas: 48

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado)

Cárdenas: 8 (contactos de casos confirmados)

Ciénaga de Zapata: 1 (contacto de caso confirmado)

Colón: 3 (contactos de casos confirmados)

Jovellanos: 5 (contactos de casos confirmados)

Limonar: 7 (contactos de casos confirmados)

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado)

Matanzas: 19 (contactos de casos confirmados)

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado)

Perico: 2 (contactos de casos confirmados)

Villa Clara: 28

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado)

Encrucijada: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado)

Placetas: 1 (contacto de caso confirmado)

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado)

Sagua La Grande: 1 (contacto de caso confirmado)

Santa Clara: 21 (contactos de casos confirmados)

Sancti Spíritus: 3

Cabaiguán: 2 (contactos de casos confirmados)

Trinidad: 1 (contacto de caso confirmado)

Ciego de Ávila: 29

Baraguá: 2 (contactos de casos confirmados)

Bolivia: 2 (contactos de casos confirmados)

Chambas: 1 (contacto de caso confirmado)

Ciego de Ávila: 11 (7 contactos de caso confirmado y 4 sin fuente de infección precisada)

Majagua: 1 (contacto de caso confirmado)

Morón: 12 (contactos de casos confirmados)

Camagüey: 44

Camagüey: 35 (21 contactos de casos confirmados, 7 importados y 7 sin fuente de infección precisada)

Florida: 5 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 3 sin fuente de infección precisada)

Guáimaro: 2 (contactos de casos confirmados)

Jimaguayú: 1 (contacto de caso confirmado)

Vertientes: 1 (contacto de caso confirmado)

Las Tunas: 1

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado)

Granma: 2

Bayamo: 2 (contactos de casos confirmados)

Holguín: 24

Banes: 2 (contactos de casos confirmados)

Cueto: 1 (contacto de caso confirmado)

Frank País: 1 (sin fuente de infección precisada)

Holguín: 14 (12 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Mayarí: 5 (contactos de casos confirmados)

Moa: 1 (contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 121

Segundo Frente: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada)

San Luis: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Santiago de Cuba: 113 (91 contactos de casos confirmados y 22 sin fuente de infección precisada)

Guantánamo: 82

Baracoa: 5 (contactos de casos confirmados)

El Salvador: 4 (contactos de casos confirmados)

Guantánamo: 65 (64 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Maisí: 2 (contactos de casos confirmados)

Manuel Tames: 5 (contactos de casos confirmados)

Niceto Pérez: 1 (contacto de caso confirmado)

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 87 años de edad, reside en municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, hace parada cardiorrespiratoria, saliendo de la misma muy inestable hemodinámicamente, con gradiente térmico distal, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. En anuria. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo y congestión hiliar bilateral. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 83 años de edad, reside en municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular isquémica, insuficiencia cardíaca y tumor de mama operado. Se encuentra en la terapia intensiva, afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: no alteraciones pleuropulmonares agudas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, reside en municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo asociado a dilataciones bronquiales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en municipio Alquízar, provincia Artemisa. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalemia metabólica. Rayos X tórax: mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, reside en municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se encuentra en Terapia intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax: mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad, reside en municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente Inestable, apoyada con aminas. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: enfisema celular subcutáneo sin evidencia de neumotórax asociado a lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en municipio y provincia Artemisa. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial e hipotiroidismo. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Mejor ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 68 años de edad, reside en municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, asma bronquial, hiperuricemica y obesidad. Se encuentra en Terapia intensiva, Hemodiálisis, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. En oligoanuria. Continúa sin poder hemodializar por la inestabilidad hemodinámica que presenta. Creatinina 338 mmol/l. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano venezolano de 48 años de edad. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra terapia intensiva, sedado y relajado en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, reside en municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, asma bronquial e hipertiroidismo. Se encuentra en terapia intensiva, afebril. Posteriormente, desatura y presenta manifestaciones de insuficiencia respiratoria por lo que se intuba y ventila, sedado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros adecuados. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítico estable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con un distrés respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, reside en municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia venosa periférica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sedado relajado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 83 años de edad, reside en municipio Santo Domingo, provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en la terapia intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con un distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente, inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X Tórax: lesiones de condensación inflamatoria en ambos campos pulmonares con predominio hacia un tercio medio superior del hemitórax derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad, reside en municipio y provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y obesidad. Se encuentra en la terapia intensiva, afebril, con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, sedado, hipotérmico, con tendencia a la hipotensión y la bradicardia, en ventilación mecánica, con un distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia moderada. Rayos X Tórax: moteado inflamatorio bilateral en los dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 91 años de edad, reside en municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en la terapia intensiva, afebril, escasas secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica moderada. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, reside en municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: Sano. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación mecánica, Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros adecuados. Rayos X de Tórax: mejoría radiológica. Radiopacidad difusa de ambos campos pulmonares de aspecto congestivo, elevación del diafragma a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 90 años de edad, reside en el municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adenoma de próstata y demencia vascular. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, consciente, desorientado, sin falta de aire, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Hemodinámicamente inestable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias hilio basales del pulmón izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad, reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: diabetes Mellitus, demencia senil y artrosis. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, vigil pero que no copera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho que ventila en espontanea con apoyo de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Gasometría acidosis metabólica. Rayos x de Tórax: lesiones inflamatorias del pulmón izquierdo. Reportada de grave

Ciudadano cubano de 60 años de edad, reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: mieloma múltiple, epilepsia y etilismo. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax: sin cambios. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sin polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: extensas lesiones bronconeumónicas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave

Ciudadana cubana de 82 años de edad, reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: úlcera péptica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax: lesiones fibróticas e inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, no disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario en posición prono intermitente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: no lesiones inflamatorias, fibrosis y dilataciones bronquiales bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax: no lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, Municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con polipnea ligera, sin diarreas, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: no lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax: sin cambios. Extensas lesiones bronco neumónicas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: asma bronquial. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad, reside en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax: derrame pleural de moderada cuantía en el hemitórax derecho sin evidencias de lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, bien hidratada, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, reside en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con cifras de glicemia elevadas en fase de corrección, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 94 años de edad, reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, hipotiroidismo, hiperplasia prostática, fibrilación auricular crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demencia senil. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y fumadora. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, orientada, mejoría del estado general, mejor control metabólico tras incremento de las dosis de insulina, se realizó pleurotomía evacuadora sin complicaciones, sonda pleural permeable y funcional con escaso contenido purulento, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena diuresis. Ecocardiograma. Miocardiopatía Hipertensiva. Dilatación de cavidades a predominio de aurículas, fracción de eyección conservada. Disfunción valvular. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: derrame pleural izquierdo, se realiza pleurotomía se drena empiema. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con tos, mantiene cifras de glicemia elevada en fase de corrección (diabetes mellitus de debut), ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, reside municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, discreta disnea, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma con supradesnivel del ST en cara anterior é isquemia de cara antero septal. Gasometría normal. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma bronquial y fibrilación auricular crónica. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, asintomática, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Electrocardiograma. Bradicardia sinusal. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica con marcapaso permanente. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 7 meses de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: transposición de grandes vasos simple pendiente de tratamiento quirúrgico. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con cianosis peribucal y periungueal por su patología de base, asintomático, bien hidratado, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax: mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio hilio basal y atelectásico bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de cinco años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: glioma de tallo cerebral no operable que hace bronconeumonías a repetición. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, moviliza secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: lesiones bronconeumónicas difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: fractura de cadera. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, no eventos de disnea paroxística, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax: no lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: postrado. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, reside en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: sano. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, continúa con tos, expectoración, pérdida del gusto y falta de aire discreta, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: sin cambios. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, con hemiparesia izquierda y lenguaje tropeloso, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax: radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, enfermedad del colágeno, artritis reumatoidea. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, presentó desaturaciones con necesidad de iniciar la ventilación no invasiva alternándola con la ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: sin cambios. Infiltrado intersticial bilateral que abarca más del 50% de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, reside en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax: radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, reside en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y déficit visual. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, continúa con tos húmeda productiva y taquicárdica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Electrocardiograma. Bloqueo aurículo ventricular intermitente (1er y 2do grado). Rayos X Tórax: sin cambios. Aumento del índice cardiotorácico, lesiones congestivas/inflamatorias hiliares bilateral y en los dos tercios inferiores de hemitórax derecho con neumotórax de menos del 20% del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, reside en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: insuficiencia venosa periférica y bronquiectasia. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax: radiopacidad en tercio medio de campo pulmonar derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, reside en el municipio Moa, provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, cooperativo, ligera falta de aire, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: opacidades diseminadas en ambos campos pulmonares con condensación inflamatoria en la base pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad, reside en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con afectación de más de los dos tercios, a predominio parahiliar y basal. Reportada de grave.

Fallecidos

Ciudadano cubano de 54 años. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, obesidad. Comenzó con fiebre, tos seca, disnea y dolores musculares. Es atendido por el médico de familia y se remite para el hospital. Presentó deterioro del cuadro respiratorio, hipoxemia, taquicardia y se decide ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Se inicia ventilación no invasiva, no se logran los resultados esperados y se procede a la ventilación invasiva. En días posteriores no respondió favorablemente al tratamiento, se agravan los síntomas respiratorios, aparece hipotensión y gradiente térmico, que requieren de apoyo con aminas vasoactivas. El día 25 empeora el cuadro respiratorio y la hemodinamia; hace parada cardíaca en asistolia y no responde a las maniobras de resucitación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Residía en el municipio Guantánamo, provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: sano. Comenzó con fiebre y tos húmeda. Nueve días después acude al Hospital con deterioro marcado del estado general, empeoramiento de las manifestaciones respiratorias y se ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Se inicia ventilación no invasiva. Se realizó PCR que resultó positivo. Posteriormente empeora la función respiratoria y es necesario intubar y ventilar. Presentó deterioro de la hemodinamia que requiere del apoyo con doble aminas vasoactivas. Hace parada cardíaca, se realizan maniobras de resucitación que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Residía en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Comenzó con falta de aire, tos seca y fiebre. En días posteriores presentó empeoramiento de las manifestaciones respiratorias, marcada toma del estado general y se decide ingresar en la sala de cuidados progresivos, con diagnóstico de Bronconeumonía. Se realiza PCR que resultó positivo. Tuvo deterioro del cuadro respiratorio y se trasladó para la unidad de cuidados intensivos. Se inició ventilación no Invasiva obteniéndose ligera mejoría. Se mantuvo ventilación invasiva, marcado deterioro hemodinámico. Hizo parada cardíaca, se realizó reanimación que resulta efectiva, sin tensión arterial por lo que se administraron drogas vasoactivas. Repitió parada cardíaca; se realizan nuevamente maniobras de reanimación que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 25 de enero, se reportan 190 países con casos de COVID-19. El total de casos confirmados asciende a 99 975 275 (+ 441 267 respecto a la jornada anterior), con 22 020 740 casos activos y 2 130 862 fallecidos (+ 3 501), para una letalidad de 2.13 (-0.01).

En la región de las Américas se reportan 44 680 324 casos confirmados (+ 222 838), el 44.69 % de los reportados en el mundo, con 11 887 389 casos activos y 1 023 024 fallecidos (+ 3 950), para una letalidad de 2.28 (-0.01).

En video, la conferencia de prensa