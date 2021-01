Anthony Fauci: Dejar a la ciencia hablar, el sentimiento liberador de no trabajar más con Trump

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, habló el jueves de un “sentimiento liberador” de poder decir la verdad científica sobre el coronavirus sin temor a las “repercusiones” de Donald Trump.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, soportó una relación tortuosa con el ex presidente y fue cada vez más marginado de las reuniones informativas públicas.

Pero el hombre de 80 años regresó al podio de la Casa Blanca el jueves después de que Joe Biden lanzó una estrategia nacional COVID-19 y firmó 10 órdenes ejecutivas para combatir una pandemia que ahora se ha cobrado más de 400 000 vidas en los Estados Unidos.

“Una de las cosas que vamos a hacer es ser completamente transparentes, abiertos y honestos”, dijo Fauci a los periodistas. “Si las cosas salen mal, no señalar con el dedo, sino corregirlas. Y hacer que todo lo que hacemos se base en la ciencia y la evidencia”.

Cuando se le preguntó si le gustaría enmendar o aclarar algo que dijo durante la presidencia de Trump, Fauci insistió en que siempre había sido sincero y señaló con ironía: “Por eso a veces me meto en problemas”.

Fauci y otros asesores de salud pública se vieron obligados a caminar por una línea delicada ya que el presidente utilizó las sesiones informativas del grupo de trabajo sobre el coronavirus para restar importancia al virus, impulsar curas milagrosas y sumar puntos políticos. En una ocasión, Trump reflexionó sobre inyectar desinfectante a los pacientes, pero la coordinadora de respuesta, Deborah Birx, permaneció en silencio.

La franqueza de Fauci no pasó desapercibida. Durante la carrera electoral de octubre, según los informes, Trump le dijo al personal de la campaña: “Fauci es un desastre. Si lo escuchara, tendríamos 500.000 muertes”. En un mitin a principios de noviembre, mientras la multitud coreaba “¡Fuego Fauci! ¡Fuego Fauci! ”, El presidente sugirió que podría hacer precisamente eso.

En la sesión informativa del jueves, se le preguntó a Fauci cómo se siente al no tener a Trump sobre él. “Obviamente, no quiero repasar la historia, pero está muy claro que se dijeron cosas, ya sea sobre cosas como la hidroxicloroquina [impulsada como tratamiento por Trump] y cosas así, que realmente fue incómodo porque no se basaron en hechos científicos.

“Puedo decirles que no me complace en absoluto estar en una situación de contradicción con el presidente, así que realmente era algo que no sentían que pudieran decir algo y que no habría repercusiones al respecto. La idea de que puedes venir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, qué es la ciencia y saber que es todo, deja que la ciencia hable, es algo así como un sentimiento liberador ”.

Aunque Biden acababa de condenar la distribución de vacunas bajo la administración Trump como un “lamentable fracaso hasta ahora”, Fauci dijo que el nuevo equipo “no está comenzando desde cero”, ya que trata de recibir disparos en las armas más rápidamente. “Creo que la meta que se estableció por el presidente, de vacunar a 100 millones de personas en 100 días, es una meta bastante razonable”.

Añadió: “Si conseguimos que entre el 70% y el 85% del país se vacune, digamos para fines del verano, mediados del verano, creo, para cuando lleguemos al otoño, nos estaremos acercando a un grado de normalidad”.

Fauci dijo en la sesión informativa que, según los promedios de siete días, el coronavirus puede estar estabilizándose en Estados Unidos, pero advirtió que siempre puede haber retrasos en la presentación de datos. “Una de las cosas nuevas de esta nueva administración: si no sabe la respuesta, no adivine”, dijo.

Después del regreso de Fauci al ala oeste, Nicole Wallace, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo a los televidentes de la red MSNBC: “Parece que esta sesión informativa será recordada para siempre como aquella en la que Tony Fauci recuperó el ritmo”.

Las órdenes ejecutivas firmadas por Biden establecen una junta de pruebas COVID-19 para aumentar las pruebas, abordar la escasez de suministro, establecer protocolos para los viajeros internacionales y dirigir los recursos a las comunidades minoritarias más afectadas. También requieren el uso de máscaras en los aeropuertos y en ciertos transportes públicos, incluidos muchos trenes, aviones y autobuses interurbanos.

