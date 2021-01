Subastan en internet el atril de Pelosi robado durante el asalto al Capitolio por 78 000 dólares

En las redes sociales circula una curiosa captura de pantalla de un anuncio en el sitio de comercio electrónico eBay que ofrece “el auténtico atril del portavoz de la Cámara de Representantes”, es decir, de Nancy Pelosi, por 77 877 dólares.

Lo que llama la atención de la oferta es que dos días antes se viralizó otra imagen en la que un manifestante roba este mismo atril durante la invasión de los partidarios del presidente saliente Donald Trump al Capitolio.

Y aunque no se sabe con certeza si el hombre logró llevarse este 'souvenir' a su casa, a muchos usuarios de las redes sociales la coincidencia les pareció divertida. El tuit con el anuncio de eBay ha logrado ya más de 8 800 'me gusta' y 1 600 'retweets'.

Y aunque el precio de 77 877 dólares puede parecer un poco exagerado, al menos el envío es gratuito.

They put the speaker podium on Ebay 🤣🤣 pic.twitter.com/bAK458NQmW

— Superpowered Silver (@istacksilver) January 7, 2021