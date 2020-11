EE.UU en tensa espera de los resultados electorales: Biden confía en estar camino del triunfo mientras Trump habla de robo de las elecciones

Donald Trump acusó al Partido Demócrata de intentar robar las elecciones.

El candidato republicano Donald Trump responde en Twitter al discurso de Biden: "Tenemos una gran ventaja, pero quieren robarnos las elecciones. Pero no les dejaremos hacerlo. No se pueden emitir votos después de cerrar las urnas".

La red social bloqueó la publicación por considerarlo contenido engañoso

La red social explica que el mensaje del presidente en el que acusa del "robo de la elección" tiene información que puede ser considerada "potencialmente engañosa". Twitter defiende que va en sintonía con su política de integridad cívica.

We placed a warning on a Tweet from @realDonaldTrump for making a potentially misleading claim about an election. This action is in line with our Civic Integrity Policy. More here: https://t.co/k6OkjNXEAm

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 4, 2020