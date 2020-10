Obama exhorta a los jóvenes estadounidenses a votar por Joe Biden

El expresidente Barack Obama (2009-2017) pidió hoy a los jóvenes que creen una nueva normalidad en Estados Unidos y voten por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

“Su generación puede ser la que imponga una realidad más justa, donde el sistema trate a todos por igual y les de las mismas oportunidades”, señaló el exmandatario en un video publicado en Twitter.

One of the most inspiring things about this year has been seeing so many young people organizing, marching, and fighting for change. And to change the game on any of the issues we care about, we've got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris. pic.twitter.com/vfHnP4XPxK

