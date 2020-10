VALIENTES: Un cumpleaños diferente para Dailyn desde La Covadonga

Dailyn Reinoso Barro cumple hoy 28 años y lo hace en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende (La Covadonga), del cual es la subdirectora de Asistencia Médica. Prometimos en una publicación anterior regresar con su historia y revelar su rostro y sus ideas, ambas dignas de admirar:

“Me formé aquí, hice toda mi carrera en este hospital, el internado de Medicina Interna, e hice también mi especialidad y luego me quedé trabajando aquí como Especialista".

Yo estudié en la Vocacional Lenin (Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin), aunque no soy habanera, soy de Ciego de Ávila, nos mudamos para acá cuando yo estaba en octavo grado, hice la secundaria aquí y después ingresé en la Lenin.

Cuando comencé el preuniversario, mi enfoque era como muchos adolescentes en esa edad que todavía no están completamente seguros de lo que quieren ser cuando sean grandes, en determinado momento me inclinaba por las ingenierías; pero no tenía seguridad, ni certezas hasta que mis padres me sentaron y me preguntaron: ¿bueno, y qué quieres ser tú en el futuro? Entonces me gustaba mucho la Biología, además tuve como guía a mi abuela que siempre me decía: cuando quieras hacer algo, busca algo que te haga ser útil, que donde quiera estés seas reconocida por el trabajo que estás haciendo, un trabajo que te dignifique como persona y teniendo eso en cuenta, pues decidí ser médico.

En esa época la Medicina no era de las carreras más solicitadas por los muchachos que estaban en los preuniversitarios y no era tan reconocido el hecho de querer coger esa carrera y hacerte médico.

Cuando comencé la carrera fue un mundo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado y la vida en el hospital es diferente. En el estudiante de Medicina, yo considero que es más diferente aún que lo que te proponen en otras carreras. Trabajas con personas, trabajas en un hospital, la formación hasta cierto nivel es distinta, porque desde que comienza la carrera estás en contacto directo con el paciente, primero en los policlínicos, luego en el hospital y eso cambia también la forma de verse uno mismo como persona y ver a los demás, te hace más humano, más solidario, haces tuyo el dolor ajeno y a partir de ahí comenzó una nueva trayectoria.

Yo terminé la carrera, después la especialidad y afectivamente me he visto envuelta en esta situación de la Covid-19, es una situación que nos ha sobrepasado a todos a nivel mundial.

Ha sido una vivencia muy dura, muy dolorosa, inolvidable para todo el que lo ha experimentado, porque yo fui parte no solamente de la organización, sino también viví la experiencia de atender pacientes, es algo distinto e inusual que no estamos acostumbrados normalmente. Uno conoce la enfermedad, trata de hacer lo mejor por el paciente, de ayudarlo, de recuperarlo y eso es tu satisfacción como médico; pero esta es una vivencia en la que no solamente es lo que tú le puedas aportar al paciente, sino también lo que tienes que hacer tú como persona: el uso del nasobuco, la ropa que no estamos acostumbrados a ponernos, o sea toda esa vestimenta a la hora de atender a un paciente, la preocupación por el contagio en determinado momento.

En los inicios, el desconocimiento por parte de todos, de la población y de uno mismo, porque era algo que estábamos experimentando por primera vez, nos hacía más vulnerables a contagiarnos, la preocupación además de la familia, el hecho de que tú eres el primero en el campo de batalla, que estás de frente y, por supuesto, el más susceptible a contagiarte en determinado momento.

Al inicio teníamos muchos ingresos, había que determinar qué pacientes eran sospechosos, qué pacientes tenían mayor riesgo, qué pacientes eran positivos, para dónde iban a ir, cómo iba ser el tratamiento y sobre la marcha aprender.

Nos hemos ayudado entre nosotros mismos, porque la unión se expresa también en la forma de vida que estamos llevando ahora en los esquemas de cuarentenas, son 14 días en el hospital, 14 días en aislamiento y 14 en la casa. El desprendimiento de la familia, porque estás lejos de ellos, la familia siempre preocupada porque estás trabajando y en cualquier momento te puedes contagiar, además de eso, la preocupación de uno mismo, es decir, hay que tomar bien las medidas de precaución para no contagiarnos y no contagiar a la familia, por eso el autocuidado de las personas, no los que trabajamos en Salud Pública, sino de todas las personas, eso es lo más importante para protegernos a nosotros, a la familia y a la sociedad en general.

Este ha sido un hospital que por elección siempre ha dado el paso al frente, en lo que respecta a todas las epidemias. Siempre ha sido el primero cuando ha habido dengue y ahora nos tocó también dar el paso al frente con la Covid- 19 y cuando se necesite. Este es un hospital que estructuralmente tiene características adecuadas para atender casos sospechosos y pacientes positivos, porque es pabellonal, hay más flujo, las condiciones son más propicias para que haya más distanciamiento que las existentes en muchos otros hospitales.

Cada vez que venía el relevo, yo siempre le decía a mis compañeros: no se le puede tener miedo al virus, o sea, tienes que preocuparte, tienes que ocuparte; pero sin miedo, porque después del miedo, viene el descuido y el error, y tratar de adoptar todas las medidas epidemiológicas necesarias para poder evitarlo.

Seguir con este estado de contención del virus, depende de que nos ayudemos todos, todas esas medidas higiénicas que se han tomado hasta ahora son las que van a lograr contenerlo y, por supuesto, la disciplina social que es importantísima en esta situación. Puede que aparezcan casos, no estamos exentos de eso porque todavía hay casos positivos porque la mayoría de los casos son asintomáticos y el paciente que no se siente nada, si se considera paciente hasta que se sienta algo en determinado momento y ahí es donde viene la responsabilidad de la persona, eso es vital.

Yo le decía a mi mamá cuando estaba en cuarentena que quería ponerme mi bata blanca y quitarme la bata verde; entonces, yo pienso que el personal de la salud teme que en determinado momento haya un rebrote y lo que queremos es que las personas concienticen que esta es una enfermedad que no se sabe hasta cuándo va a durar, que hay que aprender a convivir con ella, que hay que cuidarse para evitar que esto se extienda más.

Para para cada médico ha sido muy importante vivir esta experiencia, saber el valor qué tienes tú como persona y cómo profesional y que las personas también lo reconozcan, que ese trabajo no es para ti, sino para ellos, para su mejoría, su salud y su bienestar.

Nosotros ahora no tenemos horario de descanso, aquí se trabaja las 24 horas del día. Tratamos de darles a todos los pacientes que nos llegan la mayor comodidad posible, el mayor confort y la mejor atención. Nosotros tenemos casos sospechosos y casos positivos. Los casos que nos entran como sospechosos por lo general la estadía hospitalaria es muy corta porque se le hace el PCR y si son negativos se van de alta y lo tratamos de hacer de una forma organizada para que todos los pacientes se sientan atendidos, que no sea que ya eres negativo y te puedes ir para tu casa, entonces, pasamos por la sala, vemos los que se van de alta, los que no se van para sus casas porque tienen otras patologías hospitalarias, los que deben irse en una ambulancia, o en un taxi o en una vehículo tipo gacela, si la familia lo está esperando, porque si tienes hospitalizado un adulto mayor y las condiciones de vida no te permiten ahora un acompañante, tenemos que asegurarnos que su familia los va a recibir cuando lo dejemos en sus hogares y evaluamos cada uno de los casos sala por sala para verificar todo eso, precisamente para evitar errores, equivocaciones y propiciar se vayan lo más satisfechos posible.

Una de las cosas que quisiera hacer en el futuro cuando termine todo esto es dedicarme a la docencia, porque me gusta, me he ido dando cuenta de eso en la medida que va pasando el tiempo, entonces, lo que quiero es hacerlo oficial y también me gustaría cursar un diplomado en Terapia Intensiva.

Mi abuela no se equivocó, pienso en ella todos los días de este mundo, en lo orgullosa que está por lo que soy ahora”.