Razonar y responder una pregunta especial, y destrabar el trabaneuronas

Este acertijo matemático en su primera lectura da la impresión que es imposible de resolver, pero si razonas lograrás responder. Y para balancear otro nuevo de creatividad sin números, uno de ellos para saludar a RARJ.

I

Tres amigos, Antonio, Mario y Ubaldo; se encuentran para jugar un torneo de dominó, con las siguientes reglas. Juegan entre dos: el que pierde sale, y entra el que estaba inactivo. Al terminar el torneo Antonio jugó 11 partidas, Mario jugó 9 y Ubaldo jugó 6.

¿Quién perdió la segunda partida? Fundamente su respuesta.

II

Vamos con un nuevo tipo de creatividad sin números. Lo he llamado Destrabar el trabaneuronas.

Por lo general el trabaneuronas es primo hermano del trabalenguas, ya que el lenguaje es la envoltura del pensamiento. Por tanto ambos se asocian sinérgicamente.

La tarea consiste en entrarle por todos los ángulos para exprimirlo hasta la última gota; y sacar a flote coherencias e incoherencias.

Dice el trabaneuronas:

“Yo confié en todos porque desconfié de todos, pero me aislé socialmente. Ahora estoy más conectado, pero sigo desconfiando con más confianza”.

III

Como ya dije, el pasado jueves 15 conversé un rato con RARJ, el cucalambé de Para Pensar. Estaba animado y ya con los puntos de la operación retirados.

En la conversación me dijo que en cuanto pudiera, tal vez escribiera en prosa y me fundamentó su afirmación. A mí se me ocurrió escribir este completar, de manera que sirva de acompañamiento solidario de todos los acertijandos.

Complete la siguiente oración dicha por RARJ:

Me quitaron la _________, entonces, no sé si podré seguir___________________ en Para Pensar.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!