Por la cultura cubana, un NO del mundo contra el bloqueo

La solidaridad volvió a darse cita este sábado en el ciberespacio para otra arremetida, desde todos los confines del planeta, contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos durante más de medio siglo.

Desde que en abril de 2015, en la Cumbre de los Pueblos en Panamá, fue acordado, el día 17 de cada mes tienen lugar en el mundo acciones contra esa demencial y genocida política, y esta vez fueron las redes sociales escenario principal de un combate que, por la cercanía del 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, se centró en los efectos del bloqueo en ese sector de la vida nacional.

Amigos y artistas de numerosos países participaron en este foro online, seguido desde la sala de trasmisiones virtuales del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por Ángel Arzoaga, vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, y Fernando González, presidente del ICAP.

A las dificultades que a la circulación del arte y la literatura ocasiona el brutal cerco imperial se refirió Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, y destacó que probablemente sea esta la zona más visible, pero que las implicaciones y los daños del bloqueo en el sector cultural resultan mucho más complejos.

Sobre los obstáculos que impone, por ejemplo, al intercambio entre artistas estadounidenses y cubanos, significó que durante el gobierno de Donald Trump la situación no ha hecho sino empeorar y hoy resulta prácticamente imposible que una agrupación de la Isla pueda realizar una gira y presentarse asiduamente en ese país vecino.

El Viceministro de Cultura fustigó la hostilidad contra los artistas cubanos, simplemente por haber decidido vivir en su Patria, lo cual resulta en extremo injusto, además de discriminatorio.

Condenó por infames los ataques de una poderosísima maquinaria mediática que convierte esas ofensas contra los artistas en verdades y los sataniza y criminaliza, especialmente en las redes sociales.

En este encuentro virtual Solidaridad vs. Bloqueo Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, se refirió al accionar en el sector cultural en estos tiempos de coronavirus, cuando ante las restricciones impuestas por la COVID-19 el Estado y las instituciones han brindado atención especial a los artistas y a su protección salarial se han destinado más de 50 millones de pesos.

Yuri Gala, director de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, hizo énfasis en el recrudecimiento del bloqueo bajo la actual administración y su creciente impacto en los vínculos entre ambos pueblos, particularmente los culturales, y reiteró que la Antilla Mayor jamás cederá a presiones y está preparada para seguir enfrentando la hostilidad de EE.UU.

Otro de los foristas, el cubano Israel Rojas, integrante del dúo Buena Fe, llamó a los artistas a sumarse a una lucha que no es solo por Cuba, sino por la Humanidad toda, y a unirse en defensa del mejor arte posible.

Sabemos que la industria hegemónica cultural no invoca los mejores valores del ser humano y que, si no estás ahí, lo más seguro es que casi no existas, denunció Rojas, e hizo suyas las palabras del periodista español Pascual Serrano, para quien en estos tiempos no es preciso asesinar a Víctor Jara, basta que la industria te silencie para que estés muerto.

El foro tuvo seguidores en los cinco continentes, y artistas de países tan distantes entre sí como Argentina, Senegal y Australia hablaron y hasta cantaron para expresar así su amor al pueblo cubano e irrestricto apoyo a su Revolución.

Además de agradecer tantas muestras de cariño y solidaridad, Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del ICAP, insistió en el impacto del bloqueo en un sector que ha estado siempre entre las prioridades del Gobierno Revolucionario, y trajo al foro dos ideas esenciales del Comandante en Jefe Fidel Castro: “lo primero que hay que salvar es la Cultura” y “sin cultura no hay libertad posible”.

(Con información de ACN)