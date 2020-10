Respuesta a “Veamos cómo anda tu memoria y tu creatividad interpretativa”

Confiaba en que estaríamos cerca de las 100 respuestas. Agradezco las respuestas sinceras en el ejercicio sobre la memoria. En la II, ya veo que hay en muchos de ustedes alma de directores de escuelas. En la tercera, habrá telas por donde cortar y recortar; réplicas y contra réplicas.

Vamos por parte.

I

Veamos qué tal está tu memoria inmediata. Debes ser sincero en tus respuestas.

El próximo jueves sabrás la calificación sobre tu memoria inmediata.

Respuesta:

Es más fácil recordar figuras que palabras, lo que se confirmó en las respuestas de ustedes.

De 75 que respondieron a las dos preguntas, hubo mejores resultados en las figuras (11) que en las palabras (9), esas son sus respectivas media aritmética.

Mira estas 15 palabras durante 1 minuto. Luego deja de mirar e intenta escribirlas todas, sin importar el orden.

Espejo

Palma

Gato

Mar

Roberto

Naranja

Dolor

Banco

Música

Abismo

Huerto

Teatro

Piscina

Rostro

Camino

¿Cuántas lograste escribir correctamente?

En este caso la calificación viene dada por esta tabla:

2. Mira estas 15 figuras durante un minuto. Luego deja de mirar e intenta escribir el nombre que le corresponde a cada una de ellas, sin importar el orden.

¿Cuántas lograste recordar? En el caso de las figuras, la exigencia es mayor y la tabla de calificación es:

Cada cual sacará sus propias conclusiones. Pero hay una buena noticia, se puede mejorar la memoria con ejercicios mentales que en otro momento compartiré con ustedes.

II

Interpreta creativamente.

Dos hermanos de 13 y 14 años respectivamente, que estudian en la misma escuela, son llamados por el director de la misma, para saber cuál de los dos fue el que rompió con una pelota la ventana de cristal de la dirección. Después de 10 minutos de silencio, el director dice algo que provocó que ambos respondieran al unísono, fui yo compañero director.

¿Qué fue lo que dijo el director?

Hay dos tipos de razonamientos principales, el basado en el elogio o la premiación que motiva a atribuirse el mérito;

y el que apela al sentido solidario y motiva a no perjudicar al otro al que se quiere, o al revés que conduce al sálvese el que pueda, al que para salvarse, hunde al otro...

Como es de suponer juega un papel importante la inteligencia de los muchachos para no dejarse manipular con facilidad.

Hubo ingeniosas respuestas, en esas tipificaciones, entre las que comparto las siguientes:

II. El director dijo: "ese fue tremendo batazo, impresionante. Al que lo dio lo quiero llevar al campeonato municipal con el equipo de la escuela".

II: El director les dijo, Pues bien, pagará el hermano de quien lo hizo.

Respuesta II:

a- Que los iba a expulsar a ambos (el amor fraterno hizo que ambos se echaran la culpa)

b- Que al culpable lo iba a llevar al campeonato juvenil.

c- Que el culpable estaría penalizado con una semana sin asistir a la escuela.

d- Que al culpable lo premiaría con tres días en un Campamento de Pioneros por su honestidad.

II. El director les dijo que al que rompió su ventana les iba a dar una jabita con detergente, aceite y pollo.

Les dijo....saben el motivo de su presencia; yo estoy impresionado, romper esa ventana con la pelota lanzada desde el campo que está a 90m es prodigioso, tiene realmente un brazo asombroso, y ese es el talento que estábamos buscando para el equipo provincial de su categoría y necesito de que sean sinceros ... ¿quién fue el que tiró la pelota?..!!yoo!!, respondieron los dos...

II. El que tiró la pelota va directo al equipo Cuba.

El Director dijo: "Ya que no me quieren decir quién tiró la pelota díganme quién fue el que no la tiró".

II. El director dijo: "ese fue tremendo batazo, impresionante. Al que lo dio lo quiero llevar al campeonato municipal con el equipo de la escuela", jaja , así rápidamente el que respondió el niño que dio en el cristal.

Director: el que me diga quien ha sido el que lanzó la pelota se ira inmediatamente a la casa por 5 días de vacaciones.

III

Inspirado por mi amiga Tere. Lee con calma, analiza y responde.

Mi amiga Tere, es Teresa Fernández de Juan, hija de dos destacados intelectuales cubanos, ya fallecidos: Roberto Fernández Retamar y Adelaida de Juan.

Es muy importante leer el texto y ser consecuente con la interpretación hecha. Es normal que algunos den respuestas alternativas con suposiciones lógicas diferentes.

Entraste en un salón de 30 personas. Un loco entra y mata a 14. ¿Cuántas personas quedan en el salón?

Respuesta:

Decir que el salón es de 30 personas no implica que haya 30 personas, otra cosa sería decir un salón con 30 personas.

Se sabe que en el salón hay 14 personas muertas y el loco, que suman 15. Pero tú puedes estar o no entre los 14 muertos, contigo muerto. Pero sumarían 16 contigo vivo. Pero como no se sabe cuántas personas había en el salón, entonces la respuesta:

Los 14 muertos + el loco+ tú+ las que no fueron asesinadas; o

Los 14 muertos + el loco + las que no fueron asesinadas.

Las respuestas diferentes se producen por la interpretación de pensar solo en las personas vivas. Aunque el jurista matemático Marcheco dijo que los muertos dejan de ser personas, jurídicamente hablando.

No se pierdan esta respuesta de Ana Diaz

“Supongo q el 30 sea la capacidad del salón ya q no dicen q estaban ahí, y de repente el loco mata a 14 q estaban ahí, el loco los mata y sólo quedamos el loco y yo, así q a correr se ha dicho jjj”

Bueno el razonamiento de Fernan, el guantanamero.

2. Si tuvieras 5 huevos. Y un ladrón me lleva 3. El gallo de mi casa pone 4. ¿Cuántos huevos tengo?

Respuesta:

Debemos atenernos a la redacción tal como aparece. Entonces, considero que la respuesta de mi amiga Marga es muy buena.

Marga dijo: Si tuvieras (es decir, "YO) y un ladrón me lleva 3 (es decir, a usted, no a mí) y el gallo pone 4 (Imposible, los gallos no ponen huevos). Tiene los 3 huevos que le llevó el ladrón (El ladrón se los lleva, no se los roba, es decir, que se los da a usted) O sea, que usted tiene 3 huevos.

Esa interpretación de Marga además es compatible con la lógica de que no te pueden llevar (robar, hurtar) lo que no tienes.

Lo del gallo que pone huevo también tenía su cosa. Podría haberse interpretado que se refiere al Gallo de la casa como el jefe de la casa que puso esos 4 huevos de una reserva que tiene guardada, para cuando se decida hacer un tocinillo del cielo.

Lean esto:

La lluvia dijo:

El salón tiene capacidad para 30 personas entre y Como estaba vacío entro El loco haciéndose que mataba pero no mato a nadie y siempre quedamos El loco y yo.

Yoamna dijo:

El 2do problema dice que tengo 5 huevos me llevan 3 ya suman 8 y la otra parte el gallo de mi casa pone 4 sumarían 12, pero es verdad el gallo no pone huevos pero el problema no específica si los huevos son de gallinas, y el gallo puede ser una persona que le digan gallo.

Ya sabemos que Eniuska tiene el uno, si se inventa que el gallo bípedo y de plumas pueda poner huevos de cáscara, yema y clara.

Un aplauso para José Antonio que viene sentando credenciales.

Reapareció el jurista matemático Benjamín Marcheco, con un buen análisis, que sugiero lean.

Aprovecho para informarles que ayer tuve noticia de que la recuperación del amigo RARJ marcha bien.

Nos vemos el próximo lunes con una combinación de matemática y un homenaje al padre de Mafalda, recientemente fallecido.