Trump y su esposa guardan cuarentena tras dar positivo una de las ayudantes más próximas del presidente

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que entraba en cuarentena a la espera de sus resultados de una prueba de COVID-19 luego de que una cercana colaboradora diera positivo.

Donald Trump, dijo este jueves que se sometió a una prueba de COVID-19, aunque no tiene aún los resultados.

“Ella dio positivo”, dijo Trump a la cadena Fox News, confirmando informaciones de medios sobre Hope Hicks, una consejera cercana. “Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa”, añadió, señalando que esperaba tener los resultados “esta noche o mañana”.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020