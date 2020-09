Primer debate presidencial: Entre el caos, la arrogancia y las teorías de conspiración de Donald Trump

El presidente Trump controló el debate de esta noche, pero eso no significa que lo ganó.

Durante gran parte de la primera hora, Trump dominó la discusión, habló por encima de su rival y aplastó al moderador, a menudo sin ninguna interrupción.

Está claro que el presidente trató de ganar en el momento, mientras que Joe Biden parecía estar jugando un partido más largo. Sin embargo, a veces parecía que se retiraba del escenario. Para aquellos que escucharon el debate –y no lo vieron– pasó largos períodos de tiempo sin hablar, con la intención de morderse la lengua.

Juzgar al ganador puede ser una tarea imposible. Encontrar al perdedor es fácil: los votantes estadounidenses.

Es una pregunta abierta si a los votantes indecisos –lo creas o no, existen– se les dio algo de claridad. Tal vez ese era el objetivo del presidente, enturbiar las aguas y agotar el tiempo.

Pero con más de un millón de votos ya emitidos, es difícil ver cómo el primer debate cambió la trayectoria de la carrera. Y Trump necesitaba eso esta noche.

El presidente Trump y el exvicepresidente Joe Biden ofrecieron versiones muy diferentes de la respuesta del Gobierno federal a la pandemia del coronavirus.

Cuando se le preguntó a ambos candidatos durante el debate sobre el manejo de la pandemia, Biden señaló el impactante número de estadounidenses que han muerto o contraído coronavirus desde que la pandemia llegó a las costas de Estados Unidos.

"Cuando le presentaron ese número, (Trump) dijo: ‘Es lo que es’. Bueno, es lo que es porque eres quien eres. Es por eso que es. El presidente no tiene ningún plan. No ha presentado nada. Sabía desde febrero lo serio que era esto", dijo Biden, refiriéndose a las entrevistas de Trump con el periodista Bob Woodward, en las que indicó que quería minimizar el coronavirus para no crear pánico a nivel nacional.