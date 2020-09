EE.UU. restauró prácticamente todas las sanciones de la ONU contra Irán

El Secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo anunció que prácticamente "todas las sanciones de la ONU han sido restauradas contra Irán" y añadió que esto incluía una extensión permanente del embargo de armas.

El anuncio de la Administración de Donald Trump va en contra de la postura del Consejo de Seguridad de la ONU, que a finales de agosto rechazó la petición de EE.UU. de restablecer las sanciones contra Irán, que fueron levantadas en 2015 en el marco del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de la nación persa, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

No obstante, este hecho no pareció importarle a Washington, que amenazó con "consecuencias" si la ONU no implementaba las sanciones.

"Si los Estados miembros de las Naciones Unidas no cumplen con sus obligaciones de implementar estas sanciones, EE.UU. está dispuesto a utilizar a nuestras autoridades nacionales para imponer consecuencias por aquellos fallos y garantizar que Irán no coseche los beneficios de la actividad prohibida por las Naciones Unidas", aseveró Pompeo en un comunicado.

La Casa Blanca planea emitir una orden ejecutiva en la que se explicará cómo va a implementar las sanciones restauradas, y se espera que los departamentos de Estado y del Tesoro también detallen cómo se penalizará a los individuos y empresas extranjeras por las violaciones.

(Con información de Rusia Today)