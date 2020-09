Trump se vanagloria de recibir supuesto premio de mercenarios cubanos derrotados en Girón

De un "premio a la derrota" calificó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, la condecoración Bahía de Cochinos que supuestamente habría sido otorgada al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cualquier condecoración en #EEUU sobre Bahía de Cochinos es un premio a la derrota. Quien honre así al presidente, lo tilda de fracasado", subrayó Rodríguez en su cuenta de Twitter, en alusión al orgullo de Trump por ese premio, que representa la fallida invasión mercenaria a la isla en abril de 1961.

Conocida como la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, la invasión a Playa Girón (Bahía de Cochinos, occidente) estuvo precedida por bombardeos simultáneos a tres bases aéreas militares de Cuba, el 15 de abril de 1961.

El presidente se jacto el domingo de haber recibido el premio de los mercenarios cubanos y lo usó para atacar a su rival demócrata en el importante estado péndulo de Florida.

Sleepy Joe Biden has spent 47 years in politics being terrible to Hispanics. Now he is relying on Castro lover Bernie Sanders to help him out. That won’t work! Remember, Miami Cubans gave me the highly honored Bay of Pigs Award for all I have done for our great Cuban Population!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020