SNB 60: Algunos puntos importantes del reglamento oficial

Sistema de competencia

La Comisión Nacional de Béisbol (CNB) asumirá en todo momento la dirección, organización y realización de la Serie Nacional, en representación de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

La 60 SNB contará con la participación de 16 equipos que celebrarán un total de 75 juegos cada uno en la etapa clasificatoria, para un total general de 600 juegos. Clasificarán ocho (8) equipos a la etapa de cuartos de final, donde se celebrarán cuatro (4) sub-series de cinco (5) juegos a ganar tres (3), para un total de 20 juegos. En las etapas semifinal y final se programarán 14 juegos. El total de juegos a programar en todas las etapas de la 60 SNB asciende a 641.

El juego inaugural se disputará el 12 de septiembre del 2020, en el estadio Victoria de Girón, con Matanzas, equipo campeón de la edición precedente, actuará como local ante el subtitular Camagüey.

Equipos participantes

La 60 SNB se realizará con la participación de un equipo por cada provincia (15) y uno (1) en representación del municipio especial Isla de la Juventud, manteniendo los nombres de sus respectivas provincias, excepto Industriales, representante de La Habana.

Pinar del Río (PRI); Artemisa (ART); Isla de la Juventud (IJV); Mayabeque (MAY); Industriales (IND); Matanzas (MTZ); Cienfuegos (CFG); Sancti Spíritus (SSP); Villa Clara (VCL); Ciego de Ávila (CAV); Camagüey (CMG); Las Tunas (LTU); Holguín (HOL); Granma (GRA); Santiago de Cuba (SCU) y Guantánamo (GTM).

Se autoriza a los equipos a utilizar los seudónimos que los han identificado hasta la fecha, que serán colocados en los uniformes de home club.

Pinar del Río (Vegueros); Artemisa (Cazadores); Isla de la Juventud (Piratas); Mayabeque (Huracanes); Industriales (Leones); Matanzas (Cocodrilos); Cienfuegos (Elefantes); Sancti Spíritus (Gallos); Villa Clara (Azucareros); Ciego de Ávila (Tigres); Camagüey (Toros); Las Tunas (Leñadores); Holguín (Cachorros); Granma (Alazanes); Santiago de Cuba (Avispas) y Guantánamo (Indios).

Conformación de los equipos

Los equipos estarán conformados por 34 jugadores que cumplirán con el formulario individual, dotado de los siguientes requisitos:

• Haber cumplido con el régimen de participación del INDER en sus respectivas provincias o en la provincia a la que se haya trasladado luego de cumplir lo establecido para estos efectos.

• Solicitud de participación.

• Datos personales solicitados.

• Foto.

• Compromiso de respetar y cumplir las Normas y Reglamentos del campeonato.

Aclaratoria:

La Comisión Nacional de Béisbol analizará la autorización (de manera excepcional) de la participación de algún atleta que no haya cumplido con el régimen de participación en todas sus etapas, a través de la Comisión Técnica.

Número y funciones en la inscripción de los participantes

Cada provincia inscribirá un listado de 34 atletas. Además, integrarán los equipos: un (1) director, un (1) entrenador de banco, dos (2) auxiliares, dos (2) entrenadores de pitcheo, un (1) preparador físico, un (1) cargabates, un (1) médico, un (1) psicólogo, un (1) fisioterapeuta, un (1) delegado, un (1) estadístico y el comisionado provincial.

Los equipos, cuando se trasladen hacia las provincias a jugar como visitador, solo podrán hacerlo con 25 atletas, un (1) director, un (1) entrenador de banco, dos (2) auxiliares, dos (2) entrenadores de pitcheo, un (1) preparador físico, un (1) cargabates, un (1) médico, un (1) psicólogo, un (1) fisioterapeuta, un (1) delegado, un (1) estadístico, el comisionado provincial y dos (2) choferes, para un total de 41 personas a hospedarse en el hotel. El equipo home club hospedará a 40 integrantes de su nómina y no hospedará al comisionado provincial. Los representantes del INDER en los hoteles se hospedarán con el equipo visitador. Los comisarios están autorizados a viajar en los dos asientos posteriores al de los choferes. Durante toda la etapa clasificatoria se podrán utilizar 25 atletas en cada juego. En la postemporada (cuartos de final, semifinal y final) los equipos podrán viajar con 27 atletas, que también será el número máximo a utilizar 27 en cada juego.

Altas y bajas. Atletas contratados

• Las altas y bajas de los atletas solo serán aceptadas los días planificados para los juegos números 30 y 60 de cada equipo. Durante el asignado al juego 74 únicamente podrán hacerlo los equipos clasificados o con posibilidades reales (matemáticas) de clasificar. En todos los casos la cantidad de jugadores será a criterio de los directores de equipos, con el máximo fijado en 11. Las altas y bajas de los atletas contratados en el exterior no estarán contempladas dentro de ese total (11).

• En la postemporada las excepciones de altas y bajas estarán asignadas a los atletas contratados en el extranjero, tanto amparados por la FCB como a título personal, pero los cambios deberán realizarse antes que comience la etapa de cuartos de final. Los contratados a título personal tienen que haber actuado durante la fase regular de la Serie para recibir el alta en esta etapa.

• Solo serán dados de alta atletas registrados en las preselecciones (listados de 45 jugadores) oficializadas por las provincias antes de comenzar el campeonato. Se autoriza agregar a esta relación a tantos atletas como contratados tengan en el extranjero. Igual número de atletas tendrán que ser eliminado del listado cuando se incorporen los jugadores contratados en el exterior.

• Los atletas que sean dado de bajas por:

- Ser contratado para jugar en el extranjero.

- Problema personal grave debidamente justificado.

- Lesión certificada por el médico del equipo y confirmada por la Comisión Médica nacional de la CNB;

Serán los únicos autorizados a ser dados de alta nuevamente.

• Los atletas contratados en ligas extranjeras a través de la FCB se incluirán en las nóminas de los equipos (34 jugadores) y se autoriza a subir jugadores por estos hasta tanto los primeros sean autorizados a incorporarse a jugar.

• De anularse el contrato antes del tiempo establecido para alguno de los jugadores por parte de la liga contratante, la Comisión Nacional de Béisbol, en coordinación con la Federación Cubana de Béisbol, determinará si podrá o no incorporarse a su equipo en la Serie Nacional.

• Los atletas contratados en las ligas de Japón a través de la FCB solo podrán jugar con sus equipos. O sea, no podrán ser seleccionados como refuerzos para desempeñarse en los de otras provincias.

• Los atletas contratados en el extranjero por la FCB, una vez que regresen al país deberán cumplir con un descanso obligatorio antes de incorporarse a jugar. Esta regulación se regirá de la siguiente manera:

- Los atletas participantes en las ligas de Japón que jueguen play off en ese campeonato, no podrán incorporarse antes de que comience la etapa de cuartos de final.

- Los atletas participantes en las ligas de Japón que no jueguen play off en ese campeonato, tendrán que descansar 30 días a partir de su llegada al país.

- Los atletas que hayan jugado en otras ligas tendrán que descansar 15 días a partir de su llegada al país.

- Concluido el tiempo de descanso reglamentario, el jugador y la dirección del equipo acordarán el momento de la incorporación. Una vez determinado, el comisionado provincial tendrá que llamar y solicitar por escrito (vía correo electrónico) a la CNB, no menos de 48 horas antes de la fecha deseada. Una vez aceptado el proceso, le será notificado al solicitante y publicada la fecha en una circular, para conocimiento de todas las provincias.

• Los jugadores contratados a título personal en el exterior, que no hayan abandonado delegaciones, podrán ser dados de alta en cualquier fecha, una vez concluido su proceso migratorio y previa solicitud de la provincia y aprobación de la CNB. El tope para ese trámite será el día planificado para el juego número 60 de su equipo. Estos atletas deben aparecer en la preselección (listado de 45) entregada por su provincia a la CNB antes de comenzar el campeonato.

Nota: Al equipo que, violando las indicaciones expuestas en este epígrafe, permita jugar al atleta no autorizado, se le confiscarán todos los partidos en que el mismo haya participado.

Sedes

La 60 SNB se jugará en los estadios principales de cada provincia y en los de municipios dotados del estado técnico merecedor de la aprobación de la Comisión Nacional de Béisbol.

Juegos

• El calendario de juegos confeccionado por la Comisión Nacional de Béisbol se circulará a todas las provincias antes del inicio de la Serie Nacional para conocer sobre sus consideraciones. Será aprobado en el congresillo técnico.

• Luego de ser aprobado en el congresillo técnico ningún oficial o director de equipo aceptará cambios en el calendario o en los horarios si no han sido autorizados y comunicados por la CNB.

• Los días de juegos en la Serie Nacional serán martes, miércoles, jueves, sábado y domingo en sub-series de tres y dos, respectivamente. Serán dos los días de traslado: lunes y viernes.

• Los juegos serán únicamente sellados por oscuridad. En caso de suspensiones por lluvia, después del quinto inning o de concluido el principio del quinto inning, si está ganando el equipo home club se aplicará la regla para estos casos. En ambas situaciones (oscuridad o lluvia) es responsabilidad de los árbitros evitar las tácticas dilatorias por parte de los equipos con el fin de que oscurezca o llueva para que el partido sea suspendido.

Horarios de juegos en la Etapa clasificatoria

Estadio principal sin alumbrado:

• Juegos martes, miércoles, jueves, sábado y domingo en el horario de verano comenzarán a las 14:00 horas y cuando rija el horario normal a las 13:00 horas.

• Juego suspendido (sellado) reprogramado, comenzará a las 10:00 a. m y se disputará a nueve (9) innings. Treinta (30) minutos después de finalizado el mismo se efectuará el juego programado para ese día, que se limitará a siete (7) innings.

Juego no celebrado:

• A las 10:00 a. m comenzará el juego oficial, y treinta (30) minutos después de finalizado el mismo se efectuará el juego no celebrado. Los dos juegos serán a siete (7) innings.

• Los estadios con posibilidades de encender las luces para finalizar los juegos tienen que informarlo, antes de comenzar los mismos, al comisario técnico, quien lo comunicará a árbitros, anotadores y equipos.

• Una vez comenzado un juego, con el reglamento de estadio sin alumbrado, no podrán encenderse las luces.

Estadios principales autorizados a jugar con luces:

• Juegos los martes, miércoles y jueves: 20:30 horas.

• Juegos sábado: 16:00 horas.

• Juegos domingo: 14:00 horas.

• Juego suspendido (sellado): De martes a jueves a las 15:00, sábado a las 12:30, domingo a las 10:00 horas. Se jugará a nueve (9) innings. Treinta (30) minutos después de finalizado el primero, se efectuará el juego programado para el día, que se jugará a siete (7) innings.

• Juego no celebrado: De martes a jueves a las 15:00, sábado a las 12:30, domingo a las 10:00 horas. Primero se disputará el juego oficial del día y treinta (30) minutos después de finalizado el mismo se efectuará el juego no celebrado. Ambos juegos se efectuarán a siete (7) innings.

Otros aspectos organizativos a tener presente

• En los casos de que la TV esté trasmitiendo, se ajustará el horario de comienzo del segundo juego.

• Los juegos suspendidos (sellados) o no celebrados del último día de la sub-serie se reprogramarán en fecha, lugar y hora determinados por la CNB. Si un equipo se rehúsa a jugar, le será confiscado el juego.

• No podrán comenzar juegos nocturnos después de las 22:00 horas, y a partir de la 01:00 horas no podrá iniciarse una nueva entrada. En los estadios sin alumbrado, los juegos no podrán comenzar después de las 15:30 horas.

• En estadios donde estén programados dobles juegos, a partir de las 10:00 a. m, y no puedan encender las luces para terminarlos, si el segundo comienza después de las 15:30 horas se sellará por oscuridad y se continuará al día siguiente a partir de las 10:00 a. m. En caso de que sea el último día de la subserie, la CNB determinará si se juega o no al día siguiente.

• Las provincias con disponibilidad energética pueden solicitar, con 72 horas de anticipación al inicio de la subserie, cambios en el horario de juego para desarrollar los mismos a las 16:00 horas o a las 20:30 horas.

Aclaratoria: En caso de autorizarse juegos en los municipios, estos comenzarán a partir de las 13.00 horas y en el terreno de juego solo podrán realizarse prácticas de infield y alguna otra preparación en los alrededores del campo de juego, siempre en coordinación con la administración del estadio.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Etapa clasificatoria

Los 16 equipos jugarán un total de 75 juegos (37 como visitador y 38 como home club, o viceversa) en la primera etapa, en subseries de tres y dos juegos, respectivamente.

Al concluir la etapa clasificatoria, se ordenará la tabla de posiciones del uno (1) al dieciséis (16) teniendo en cuenta el mejor promedio de ganados y perdidos. En caso de empate entre dos o más equipos, se aplicará lo establecido en el artículo 3 del presente reglamento.

Clasificarán los ocho (8) primeros equipos para la etapa de cuartos de final, siendo este orden el punto de partida para determinar dónde comienzan las etapas de semifinal y final. También será el indicador para otorgar los lugares de los equipos que no pasen a la etapa semifinal, y en momento un posterior, los que no lleguen a la final.

Recuperación de juegos suspendidos o no celebrados

La CNB reprogramará los juegos según prioridades y posibilidades de su realización dentro del calendario oficial (12 de septiembre al 27 de diciembre). A partir de la última fecha del programa de juegos, los que no se hayan efectuados o estén por concluir, se realizarán del 3 al 6 de enero del 2021.

Etapa de cuartos de final

La etapa de cuartos de final se disputará de la siguiente forma:

• Los enfrentamientos serán a base de 1ro vs. 8vo, 2do vs. 7mo, 3ro vs. 6to, 4to vs. 5to lugares de la tabla de posiciones a la que se hizo referencia en el inciso 2.1.

• Las subseries serán programadas a cinco juegos y el ganador será el que arribe primero a tres (3) victorias.

• Los dos (2) primeros juegos se celebrarán en las sedes del 1ro, 2do, 3ro y 4to lugares, y los otros dos (2) en las sedes del 5to, 6to, 7mo y 8vo lugares. Si fuera necesario un 5to encuentro para decidir, se jugarían en las sedes iniciales.

• Los cuatro (4) ganadores de las subseries de cuartos de final serán los clasificados a la etapa de semifinal.

Una vez concluidos los juegos de cuartos de final, el orden de los cuatro equipos clasificados para la semifinal se definirá comenzando por el mejor ubicado en la tabla de posiciones a la que se hizo referencia en el inciso 2.1.

Los equipos que no clasifiquen para la semifinal ocuparán los lugares del 5to al 8vo y se reordenarán comenzando por el mejor ubicado en la tabla de posiciones a la que se hizo referencia en el inciso 2.1.

Selección de refuerzos

Terminada la etapa de cuartos de final, y antes del comienzo de la semifinal, los cuatro (4) equipos clasificados escogerán cuatro (4) refuerzos procedentes de los 12 conjuntos no clasificados.

Metodología para la selección de refuerzos

Aunque la Comisión Técnica confeccionará una bolsa de atletas con resultados destacados, identificados como prioridad rumbo a próximos eventos internacionales, todos los miembros de los equipos no clasificados serán elegibles. No aceptar jugar con el equipo que lo seleccione será considerado una indisciplina necesitada de análisis por parte de la CNB, que lo conducirá apoyada en el Reglamento disciplinario del sistema competitivo del béisbol y tendrá la potestad decidir si el atleta en cuestión puede ser convocado a preselecciones nacionales, participar en próximas SNB o ser contratado en el extranjero.

Procedimiento:

Ronda 1.- Escogen del 1ro al 4to lugares de los clasificados

Ronda 2.- Escogen del 4to al 1er lugares de los clasificados

Ronda 3 y 4.- Se realiza un sorteo que establece el orden para escoger los atletas

Nota: En cada ronda se seleccionará un (1) solo refuerzo.

Etapa semifinal

Clasificarán para la etapa semifinal los cuatro equipos ganadores de la etapa de cuartos de final y se enfrentarán de la siguiente forma:

• 1ro vs. 4to, 2do vs. 3ro.

• Se efectuarán dos (2) play off de siete (7) juegos. El primero en ganar cuatro (4) juegos pasará a la etapa final.

• Se iniciarán los dos (2) primeros juegos en las sedes de los equipos clasificados en 1ro y 2do lugares para esta etapa.

• A continuación, se trasladarán a las otras sedes para celebrar tres (3) juegos.

• Si fueran necesarios un 6to o 7mo encuentros para decidir, se jugarían en las sedes iniciales.

• Los equipos que no clasifiquen para la final ocuparán los lugares 3ro y 4to. El 3er lugar será el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones a la que se hizo referencia en el inciso 2.1.

Etapa final del campeonato nacional

Los ganadores de la etapa semifinal pasan a la gran final, de donde saldrá el campeón de la 60 SNB.

• Se realizará un play-off de siete (7) juegos que comenzará al tercer día después de finalizada la última semifinal.

• El primer equipo en ganar cuatro (4) juegos será el campeón de la 60 SNB.

• La serie final iniciará con los dos (2) primeros juegos en la sede del equipo con mejor promedio de ganados y perdidos (lugar obtenido) al concluir la etapa clasificatoria.

• Luego de celebrados los dos (2) primeros juegos, se trasladarán a la otra sede para disputar tres (3) juegos.

• Si fueran necesarios un 6to o 7mo juegos para decidir el campeón, se celebrarían en la sede inicial.

Organización de la postemporada (cuartos de final, semifinal y final)

La organización de las etapas de postemporada será de la siguiente forma:

• Los equipos viajarán con 27 atletas y todos serán elegibles para jugar.

• Los equipos tendrán derecho a hospedar a 43 personas, tanto el home club como el visitador.

• Se autoriza a hospedarse en el hotel a 100 personas, (86 de los equipos, 6 árbitros, 2 comisarios técnicos, 1 comisario de árbitros, 2 anotadores, 2 choferes y el representante del Inder en esa instalación).

• Los juegos se realizarán sin límite de tiempo.

• No se aplicará la regla IBAF para desempates.

• En caso de suspensión por cualquier causa el juego se sellará, sea oficial o no.

• El juego que resulte sellado se reanudará al siguiente día, y si los innings para su conclusión no pasan de tres (3), a continuación se celebrará el encuentro oficial del día, comenzando treinta (30) minutos después y pactado a nueve (9) innings.

Horarios de los juegos en la postemporada

• Se mantendrán los mismos horarios de la etapa regular y en caso de algún cambio este será informado por la Comisión Nacional de Béisbol con 72 horas de antelación al juego.

Protestas en la postemporada

Las protestas se decidirán en el momento que se realicen. Los responsables en dar estas respuestas son los comisarios del juego (técnico y de árbitros).

Ceremonia de presentación de los equipos

Los equipos serán presentados en el primer juego de cada subserie y cuando se juegue en los municipios.

Propuesta de programa de presentación:

• Presentación de la actividad.

• Presentación y entrada del equipo visitador.

• Presentación y entrada del equipo home club.

• Entrada de jueces y árbitros.

• Himno Nacional (Cantado).

• Presentación de la presidencia.

• Música retirada de los equipos.

SISTEMA DE DESEMPATE DEL TORNEO EN TODAS LAS ETAPAS.

• Empate entre dos (2) o más equipos; se definirá por el resultado de juegos ganados y perdidos entre los equipos involucrados. Se realizará sumando la cantidad de victorias alcanzadas por cada equipo en los juegos efectuados entre los involucrados (equipos empatados).

• Si se mantiene el empate; se aplicará el Balance de Clasificación entre los equipos involucrados (TQB).

Carreras anotadas Carreras permitidas

X= ------------------------------- - ----------------------------------

Entradas a la ofensiva Entradas a la defensiva

Nota: Al aplicar el TQB, arrojará un índice para todos los equipos, y el de mayor índice ocupará la mejor posición.

• De persistir el empate; se definirá por el mejor promedio de carreras limpias en los juegos celebrados entre los equipos implicados.

• De persistir el empate; se buscará el mejor promedio de bateo en los juegos celebrados entre los equipos implicados.

Nota: Los empates se deciden en cada uno de los incisos, por el orden indicado. En caso de salir uno o varios equipos del desempate, se regresará al punto No.1.

Juego de las estrellas

El juego de las estrellas y sus actividades colaterales se celebrarán los días 7 y 8 de noviembre, como homenaje a Conrado Marrero. La provincia sede se determinará por sus resultados integrales.

Es un momento incluido en el calendario oficial de la competencia, y en consecuencia con ello los atletas convocados estarán obligados a participar. No hacerlo, sin la previa aprobación de la CNB, generará análisis regidos por lo estipulado en el Reglamento disciplinario del sistema competitivo del Béisbol.

REGLAMENTACIÓN ESPECIAL PARA LA 60 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

La CNB adecuará la Regla Oficial de Béisbol (2019) a las características inherentes a nuestras Series Nacionales para garantizar su mejor desarrollo y cumplimiento.

Regulaciones para los lanzadores

Se norma la relación trabajo-descanso de los lanzadores para la etapa clasificatoria y de cuartos de final, de la siguiente manera:

TOTAL DE LANZAMIENTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Hasta 45 Libre

De 46 a 65 Un día

De 66 a 85 Dos días

De 86 a 100 Tres días

De101 a 120 Cuatro días

En las etapas semifinal y final, la relación trabajo-descanso de los lanzadores, se norma de la siguiente manera:

TOTAL DE LANZAMIENTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Hasta 50 Libre

De 51 a 80 Un día

De 81 a 100 Dos días

De 101 a 120 Tres días

De 121 a 140 Cuatro días

Importante sobre otras regulaciones que se establecen:

a) Para los lanzadores que intervengan como tal en un doble juego, la suma de ambas actuaciones no podrá exceder los 120 envíos.

b) Si un juego se sella y el lanzador actuante no ha sobrepasado los 45 envíos, puede trabajar al otro día en el mismo juego, pero se le considerarán dos actuaciones consecutivas.

c) Si un lanzador no sobrepasa los 45 envíos en el primer partido de un doble juego, podrá actuar en el segundo, pero se le contabilizarán los que haga hasta llegar a un máximo de 120. Ejemplo: Si hizo 40 lanzamientos en el primer juego, sólo podrá realizar 80 en el segundo del doble para completar los 120 permitidos.

d) A partir de los 120 lanzamientos no podrá lanzarle al próximo bateador.

e) Si un lanzador comienza a trabajar frente a un bateador con menos de 120 envíos podrá sobrepasar la cifra máxima establecida (120), pero su actuación terminará con el turno al bate en que pasó de ese total o con una acción que ponga fin a la entrada (un sorprendido en base, cogido robando, etcétera).

f) Un lanzador que trabaje a las dos manos tendrá que esperar su rotación normal desde el momento en que finalice su actuación con uno de sus brazos.

g) El lanzador que actúe como tal en un doble juego se le suma el total de envíos de ambos partidos y se acogerá al descanso reglamentario.

h) El lanzador que esté realizando una hazaña o imponiendo un récord, podrá sobrepasar la cifra de 120 envíos, y finalizará su actuación en el turno al bate en que se interrumpa dicha hazaña. Se considera como hazaña: juego perfecto, juego de cero hits cero carrera.

i) El comisario técnico alertará al director del equipo cuando un lanzador se esté acercando al máximo de lanzamientos establecidos, pero no es de carácter obligatorio que el comisario técnico detenga el juego cuando arribe a esta cifra. Es responsabilidad de la dirección del equipo realizar la sustitución del lanzador.

j) Cada provincia seleccionará un compañero capacitado para llevar el control de los lanzamientos, el cual responderá al comisario técnico y debe informar, al cierre de cada entrada los resultados de su trabajo.

k) Los lanzadores no podrán sumar más de dos actuaciones consecutivas durante la etapa clasificatoria y de cuartos de final. Tendrán que descansar un día sin importar la cantidad de envíos realizados.

l) El lanzador que actúe y pase a ocupar otra posición durante el juego no podrá volver a lanzar en ese juego y se acogerá al descanso reglamentario.

m) Esta reglamentación se mantendrá para los lanzadores, aun cuando los juegos no lleguen a ser reglamentarios.

n) Al equipo que utilice a un lanzador en descanso por reglamento, le será confiscado ese juego y suspendido por tres (3) juegos su entrenador de pitcheo.

o) En un juego pasado las 00:00 horas, los lanzadores inhabilitados para ese día, no podrán actuar en el mismo.

p) El lanzador que sea expulsado por lanzamiento intencional será sancionado a tres (3) juegos como mínimo sin poder lanzar. Se aclara que la sanción comenzará a regir una vez cumplido el descanso reglamentario.

q) Los atletas nacidos en el año 2003 se regirán por las regulaciones mencionadas anteriormente, pero solo podrán realizar un máximo de 100 lanzamientos, y su régimen de trabajo-descanso será de un (1) día de trabajo y seis (6) días de descanso, sin tener en cuenta la cantidad de lanzamientos que realicen en el juego.

r) Se mantendrá el mismo régimen de trabajo-descanso para todos los lanzadores en el tránsito de la etapa clasificatoria a cuartos de final.

s) No es de carácter obligatorio que el pitcher abridor o de relevo tenga que lanzarle a tres (3) bateadores para ser sustituido.

Medidas para abreviar el tiempo real del juego

a) A los lanzadores se les mantiene la regulación de los envíos de calentamiento a cinco (5) al comenzar una entrada, con la excepción establecida en la Regla 5.07 (b) CASOS ESPECIALES. El lanzador puede comenzar a calentar en cada entrada en el área destinada para estas funciones (después del dogout).

b) Ningún jugador de la defensa podrá conferenciar con el lanzador actuante. Si lo hace se considerará como una visita, salvo las excepciones que aparecen en la regla 5.10 (m).

c) Es responsabilidad del árbitro de home plate abreviar las conferencias con el lanzador.

d) Cualquier jugador podrá participar en el calentamiento del lanzador con el único requisito de ponerse la careta de receptor.

e) En la base por bola intencional solicitada por el equipo a la defensa el árbitro de home plate le concederá la primera base al bateador sin que se lancen las cuatro bolas. La bola es muerta.

f) Los equipos constarán con un tiempo de 90 segundos para:

- El intercambio y el calentamiento del lanzador entre inning. (El tiempo se comenzará a controlar desde que se realiza el tercer out a la defensa).

- Visitas al montículo por parte de la dirección de los equipos y cambios de lanzador. (El tiempo se comenzará a controlar a partir de que el director o entrenador cruce la línea de foul).

Penalidad:

- Si se utilizara más tiempo del establecido por parte de algún equipo en el intercambio entre inning, si es el equipo a la ofensiva le será decretado un strike automático al bateador. Si es el equipo a la defensa el que se demora, le será acreditada una bola al bateador. En todos los casos será advertida la dirección del equipo infractor, y de persistir, el manager será expulsado del juego.

- Si se sustituye al lanzador, esa acción se realizará en el tiempo establecido para que el entrante realice los envíos de calentamiento (5). Si la sustitución se realiza por una lesión o enfermedad repentina del lanzador, entonces se permitirá que el nuevo lanzador realice los lanzamientos que a juicio del árbitro principal lo capacite para actuar.

g) Los lanzadores, cuando no tengan corredores en bases, tendrán un tiempo de 12 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. El tiempo se comenzará a controlar desde que el lanzador reciba la pelota.

Penalidad:

- Si el lanzador no ejecuta el lanzamiento en este tiempo se le acredita una bola al bateador. Cuando esto ocurra, la bola permanecerá muerta y no se permitirán avances en las bases.

h) Los cronómetros electrónicos de pared serán situados en las cercas de los jardines y detrás del home. Serán manipulados por el supervisor de árbitros. De no existir estos en los estadios, se utilizará un cronómetro de mano, manipulado por el árbitro de segunda base, y otro por el supervisor de árbitros. El árbitro de segunda base indicará al árbitro principal cuando se ha consumido el tiempo por parte de los equipos.

i) El jugador que ceda el último out de la entrada, o aquellos que estén en bases, permanecerán en el terreno. Un compañero le llevará el guante, excepto al receptor.

j) Las visitas al box deberán realizarse corriendo, si el director, entrenador de pitcheo u otro asistente destinado a realizarla no puede hacerlo, deberá delegar en otro miembro de la dirección.

Penalidad:

- Advertencia al director.

- De continuar incumpliendo, el infractor será expulsado.

- De reincidir en el incumplimiento, el director será expulsado.

k) Queda establecido que los jugadores que comparezcan a la caja de bateo con un casco protector, deberán hacer el recorrido de las bases con el mismo, y que estos tienen que ser de un color uniforme al del resto del equipo.

l) Cuando un bateador conecte un cuadrangular, los demás miembros del equipo no podrán salir del dogout a saludar al mismo, lo debe hacer dentro del banco.

m) Los árbitros no permitirán la entrada al terreno de juego del personal médico u otros, sin autorización expresa de uno de ellos.

Penalidad:

- Advertencia al médico

- De continuar incumpliendo, el médico será expulsado.

n) Cada estadio ubicará un recogedor de pelotas en la zona de foul de los jardines izquierdo y derecho, y uno cerca del home plate.

ñ) Al bateador se le prohíbe salirse de la caja de bateo entre lanzamientos. En este caso se aplican las reglas 5.04 (b) (2) y 5.04 (b)(3).

Regla IBAF para el desempate

La Regla IBAF se aplicará a partir del décimo (10º) inning, tanto en los juegos programados a nueve (9) innings como los que se reprogramen a siete (7) innings. Los dos directores deben asistir al home plate, donde debe estar el árbitro principal. Una vez los tres allí, los directores le informarán al árbitro principal la reorganización del orden al bate, primero el del equipo visitador y acto seguido el del home club.

Los juegos de la fase clasificatoria a celebrarse a siete (7) innings que se encuentren empatados en la 7ma entrada, se continuarán desde el 8vo en calidad de extra innings, con decisión en cualquier momento. En caso de persistir el empate se aplicará la regla IBAF a partir de la 10ma entrada.

REGLAS OFICIALES (Adecuaciones): Árbitros, Anotadores y Codificadores

La 60 Serie Nacional se regirá por la Reglas Oficiales de Béisbol (2019) y sus adecuaciones expuestas en el presente reglamento.

Adecuaciones a las Reglas Oficiales:

a) Es de carácter obligatorio que los directores de equipos salgan a discutir las reglas de juego. De no asistir por cualquier causa, podrá permanecer en el dogout pero no podrá salir al terreno de juego mientras este se celebre. La persona designada por el director será la única persona autorizada a realizar cualquier reclamación sobre infracción de las reglas o del reglamento, y solicitar el replay. Penalidad:

- El director será advertido

- De violar lo establecido, el director será expulsado.

b) Los jugadores a la ofensiva no podrán intercambiarse los cascos.

c) Todos los coach de base deberán usar un casco protector mientras estén desempeñando sus funciones. Regla 3.08 (e).

d) Los coach no pueden tocar a ningún corredor en bases mientras el lanzador está en la posición de lanzar. Si lo hacen:

- Se advierten por primera vez.

- De reincidir después de la advertencia, será expulsado.

e) Los comisarios técnicos serán los responsables de determinar si son o no apropiadas las condiciones del terreno para comenzar el juego.

f) El árbitro principal y el jefe de grupo serán los encargados de decidir si son o no apropiadas las condiciones del terreno para reanudar un juego y agotar todas las posibilidades para finalizar el mismo.

g) Es obligación del árbitro de home plate, después de intercambiar las alineaciones, comunicar a los directores el número de trabajadores de mantenimiento, si hay o no material disponible para reacondicionar el terreno, y si se pueden encender las luces para finalizar el juego.

h) El tiempo establecido para que un equipo se prepare después de una suspensión no excederá los 30 minutos, a partir de que el terreno este apto para jugar.

i) Se autorizan cinco (5) visitas libres al montículo cada nueve (9) entradas. Después de estas cinco (5), cada visita será para retirar al lanzador del juego. Si después de nueve (9) entradas el juego continúa, se autoriza 1 visita libre cada tres (3) entradas.

j) Para los fines de la regla 5.10 (m), se considera una visita si:

-El director o alguno de los entrenadores se dirige al montículo para encontrarse con el pitcher.

-Un jugador abandona su posición para hablar con el pitcher o un pitcher abandona el montículo para hablar con otro jugador, sin importar dónde se lleva a cabo la visita o la duración de esta.

-Se considerará una sola visita cuando el director o alguno de los entrenadores vayan al montículo y al mismo tiempo asistan los jugadores del cuadro.

k) Para los fines de la regla 5.10 (m), no constituirá una visita cuando:

- Las conversaciones entre pitcher y jugadores de posición que suceden entre turnos al bate en el curso normal del juego y no requieren que los jugadores de posición o el pitcher se reubiquen.

- Las visitas de jugadores de posición al montículo solo para limpiar los spikes, siempre y cuando el jugador no hable con el pitcher.

- Las visitas al montículo debido a una lesión o posible lesión del pitcher.

- Las visitas de jugadores de posición al montículo después del anuncio de una sustitución ofensiva, pero antes de un lanzamiento o una jugada posterior.

- Las visitas al montículo por parte de los jugadores de posición, que se producen durante una suspensión del juego por decisión del árbitro de pedir “tiempo” (p. ej., después de una lesión de un árbitro o jugador; presencia de un aficionado, objeto o miembro del personal de mantenimiento en el campo; inicio de la revisión de una jugada por parte de un manager, etc.) si la visita al montículo no demora de otro modo una decisión de volver al juego.

- Las visitas al montículo por parte de los jugadores de posición después de un home run si el jugador regresa a su posición antes de que el corredor cruce el home.

- Las visitas al montículo por parte de los jugadores de posición durante un receso de entrada o cambio de pitcher, si la visita al montículo no impide que el pitcher cumpla con los límites aplicables de tiempo de cambio de lanzador o receso de entrada.

- Cruce de señales. Si un equipo agotó sus visitas permitidas en un juego (o en una entrada adicional) y el árbitro de home determina que el receptor y el pitcher no tienen un entendimiento común de la ubicación o del tipo de lanzamiento que el cátcher indicó con las señas (también conocido como “cruce”), si el cátcher lo solicita, el árbitro de home puede permitirle hacer una visita breve al montículo. Sin embargo, las visitas al montículo que se realicen debido a un cruce de señales, antes de que un equipo agote las visitas permitidas, se les cuentan como parte de la cantidad total de visitas permitas al montículo.

l) Si después de haber cumplido los límites de visitas al montículo (5), sucede que:

- Un director o entrenador cruza la línea de foul camino al montículo deberá hacer un cambio de pitcher, salvo durante el turno al bate del primer bateador del lanzador sustituto, en cuyo caso, el sustituto seguirá lanzando solo durante el resto del turno al bate según la regla 5.10(g).

-Si un director o entrenador creen que se puede aplicar una excepción a la regla de visitas al montículo, debe hablar con el árbitro antes de cruzar la línea de foul. En circunstancias donde un equipo se ve obligado a realizar un cambio no previsto de pitcher para cumplir con esta regla, y si no hay precalentamiento del lanzador de relevo en el bullpen, el director o entrenador que infringió la regla al superar la cantidad de visitas al montículo del equipo será expulsado del juego. El árbitro podrá permitir un tiempo adición al pitcher sustituto para prepararse para ingresar al juego.

- Si el jugador de posición realiza una visita después de que su equipo agotó su cantidad asignada de visitas al montículo, podrá ser expulsado por no regresar a su posición cuando el árbitro se lo indicó; sin embargo, la visita no permitida de un jugador de posición no requerirá el remover del juego al lanzador.

Nota: Independientemente de algo contrario a la regla 5.10 (m), un director o entrenador que cruce la línea de foul camino al montículo después que su equipo ha agotado sus visitas al montículo, deberá hacer un cambio de pitcher, a menos que sea un lanzador sustituto que debe terminar con el bateador.

M) Se autorizan tres (3) conferencias ofensivas cada nueve (9) entradas. Si el juego se extendiera más allá de las nueve (9) entradas, se autoriza una conferencia ofensiva cada tres (3) entradas.

Penalidad: Si este aspecto es violado, el que propicie la conferencia ofensiva, será expulsado del juego.

N) Se permitirán solo tres (3) bateadores fuera del dogout realizando calentamiento para ser utilizados como bateador emergente.

Penalidad:

- De existir más de tres (3) atletas, se advierte al director.

- De no cumplirse después de advertido, el director será expulsado del juego.

Reclamación por los directores de equipos (replay)

Los directores tendrán la posibilidad de una (1) reclamación del primero (1ro) al sexto (6to), dos (2) del séptimo (7mo) al noveno (9no), y una (1) cada tres (3) entradas en extra innings.

El replay se solicitará por el director del equipo a través de una seña con el dedo índice al árbitro principal sin salir del dogout. Si fuera el tercer out de la entrada, los árbitros no permitirán que el equipo a la defensa abandone el terreno de juego. Mientras se realiza la reclamación al video, no se permitirán cambios a la defensa ni a la ofensiva.

Los directores de equipo tendrán 15 segundos después que finalice la jugada para solicitar el replay.

Trabajará en el replay un grupo de árbitros en rotación, con el supervisor al frente, y su planificación aparecerá reflejada en el presente reglamento.

De no quedarle ningún desafío a los directores de equipos con una jugada polémica que finalice el juego y que estén dentro de las que se pueden desafiar, el jefe de grupo solicitará de forma obligatoria una consulta al replay, el cual indicará inmediatamente a los equipos que no abandonen el terreno de juego.

Jugadas que se podrán reclamar

- Golpeado por lanzamiento.

- Bola de fiar o foul en los jardines que pique después de los árbitros, cuando trabajan cuatro (4). Cuando trabajan seis (6) árbitros (dos en las líneas de los jardines) se podrán reclamar tanto las que pasen por encima como las que piquen delante de los que actúen en los jardines.

- Jugada forzada (5.09 b).

- Doble por regla o home run.

- Jugadas de out o safe en bases y home.

- Bola atrapada en los jardines.

- Colisiones en el home plate (6.01 i-1).

Aspectos generales sobre los árbitros

• Durante la 60 SNB trabajarán todos los árbitros seminariados y estarán organizados en nueve (9) grupos de cuatro (4) para un total de treinta y seis (36).

• El Comité de Reglas y Arbitraje propondrá a la Comisión Nacional de Béisbol los árbitros que trabajarán durante la Serie Nacional; la CNB será la encargada de aprobarlos.

• La CNB podrá hacer cambios en la composición de los grupos, así como del jefe de grupo, en el momento que lo considere necesario.

• Se utilizarán cuatro (4) árbitros en cada juego durante la etapa clasificatoria. En la postemporada se nombrarán seis (6) árbitros para cada desafío.

• Los árbitros deberán presentarse en el terreno de juego correctamente uniformados, y por lo menos una hora antes del comienzo del encuentro.

• Cualquier incidente que ocurra durante la celebración de un juego, deberá ser notificado por los árbitros a la CNB, con el visto bueno del jefe de grupo actuante y dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de dicho juego. En caso de encontrarse distante de La Habana y no hallarse presente ningún miembro de la CNB, deberá comunicarse por teléfono y, además, enviará la información por correo certificado.

• Los árbitros están en la obligación de exigir a directores y atletas que los juegos se realicen con el mayor dinamismo, sin que ello atente contra la calidad del espectáculo.

• Deberán hacer el mayor esfuerzo para que se efectúen los juegos finales de cada subserie.

• Exigir que atletas y directores entren y salgan del terreno corriendo.

• Los asistentes no podrán permanecer cerca del home plate; ni los que visitan el box en el mismo cuando el lanzador comienza el calentamiento. El cargabates del equipo a la ofensiva permanecerá en su dogout, y sólo podrá recoger los bates cuando la jugada finalice (esto será de estricto cumplimiento). Penalidad: Advertencia al cargabates, y de reincidir será expulsado.

• Las “mascotas” de los equipos sólo podrán actuar entre innings. Durante el desarrollo del juego deberán permanecer en el sótano o pasillos, fuera de los dogout. De incumplir con esta indicación, y luego de ser advertidos, los árbitros podrán retirarlos del terreno.

• La dirección de los equipos y los árbitros no permitirán a los atletas o miembros de la dirección utilizar un vestuario que no sea el entregado a cada equipo, a fin de mantener la uniformidad, incluyendo el “jersey” y las mangas elásticas. Penalidad: El integrante del equipo que incumpla con éste inciso será advertido, y de reincidir será expulsado automáticamente del juego.

• De existir alguna inconformidad con la evaluación de los supervisores, por parte de un árbitro o del grupo de árbitros, estos podrán realizar cualquier reclamación por escrito al Comité de Reglas y Arbitraje.

Importante:

• Las administraciones de los estadios de béisbol durante la 60 Serie Nacional crearán condiciones en un área delimitada en las gradas, para la ubicación de los camarógrafos, fotógrafos y periodistas. El supervisor de árbitros debe ubicarse en el lado derecho del home plate.

• Los comisionados provinciales tienen que colocar las reglas del terreno en los club-house, dogouts y cuartos de árbitros de los estadios donde se juegue.

• Los recogedores de pelotas tienen que estar en un área fuera del terreno de juego y entregarán las pelotas al árbitro principal cuando este las solicite.

• Tanto los árbitros como los jefes de grupo deben actualizarse de otras reglamentaciones que establezca la CNB en el presente reglamento.

• Es obligatorio que el árbitro de tercera base lleve al terreno y utilice el marcador de bolas y strikes.

• Es obligatorio que asistan al terreno de juego dos árbitros con los equipos correspondientes para el trabajo en home plate. Esto debe ser controlado por el jefe de grupo.

• Queda prohibida la visita de personal ajeno a los cuartos de árbitros.

• Velar por el cumplimiento del Código de Ética del Béisbol Cubano que distingue los valores y honestidad del árbitro cubano.

• El jefe de grupo es el máximo responsable de la aplicación correcta del presente reglamento, así como de la superación y preparación física de su grupo.

• El movimiento de los árbitros hacia la Isla de la Juventud es responsabilidad de la provincia donde estaban trabajando, que debe garantizar el trasladarlos hasta Batabanó. Será responsabilidad de recogerlos, en el mismo puerto, la provincia a la cual deben trasladarse después de terminar la subserie en la Isla de la Juventud.

• Cuando un director de equipo sea expulsado, luego de una advertencia previa del árbitro principal por pelotazo intencional en el desarrollo del partido, puede actuar en el siguiente juego de su equipo.

• Es responsabilidad del Comisionado Provincial el movimiento interno de los árbitros al terreno de juego, y el hospedaje de estos, y será supervisado por los comisarios técnicos.

REGLAMENTO DISCIPLINARIO

El régimen de disciplina de la 60 SNB estará regulado por el Reglamento Disciplinario para el Sistema Competitivo del Béisbol, aprobado en la Resolución 93 del Presidente del INDER, con fecha del 12 de agosto del 2020.

Orientaciones sobre las decisiones de los árbitros

• Solo están autorizados a reclamar las decisiones de los árbitros los directores, o en su lugar, el entrenador que haya discutido las reglas del terreno en el home plate antes de comenzar el juego. Los árbitros no admitirán que los atletas ni otro personal autorizado a estar en el banco (dogout) se involucren en las reclamaciones.

• El director o cualquier otro personal autorizado a estar en el juego que manifieste con gestos inconformidad con las decisiones de los árbitros, incluyendo las del replay, pueden ser expulsado a juicio de los árbitros actuantes.

• Si se crea una situación de violación de la disciplina por parte de los atletas, entrenadores u otro personal, el árbitro agotará todas las medidas educativas y finalmente aplicará la expulsión de los implicados. Se valorará una posible sanción más severa por parte de la CNB en los casos que así lo requiera.

• El director del equipo, en el momento de entregar el orden al bate al anotador oficial, le comunicará quién será el encargado de discutir las reglas del juego en caso de encontrarse indispuesto. De no poder asistir a discutir las reglas de juego, no podrá salir al terreno mientras el juego esté en desarrollo, ni indicarle al árbitro principal la reclamación del replay. Esta última acción la realizará el entrenador que fue al home plate a discutir las reglas.

Obligaciones, particularidades y responsabilidades ante la Covid-19 durante la 60 SNB

Obligaciones:

1. Cumplimiento y aseguramiento del 100% de las medidas orientadas en todos los escenarios por los participantes en la 60 SNB.

2. Realización de test rápidos a atletas, entrenadores, médicos, directivos, árbitros, choferes y personal de apoyo una vez terminada cada subserie antes del traslado a otra provincia (jueves y domingo).

3. Pesquisaje activo por las autoridades sanitarias de cada territorio (Cepromede, Higiene y Epidemiología y Minsap) a todos los participantes mediante la encuesta epidemiológica.

4. Pesquisaje activo de síntomas respiratorios o signos de la enfermedad, dos (2) veces al día, con toma de temperatura por el personal médico de cada equipo a todos los integrantes de este.

5. Evaluación, seguimiento y evacuación de todos los casos sintomáticos respiratorios y demás síntomas sospechosos de COVID-19 hacia las consultas o instituciones previstas.

6. Todos los participantes en la 60 SNB deben portar al menos dos (2) nasobucos durante el juego y los aseguradores deben garantizarlos.

7. Garantizar por las autoridades pertinentes el distanciamiento de los atletas y el resto del personal de los fanáticos y público en general al arribo y salida de estos de hoteles y estadios.

Particularidades:

Durante el desarrollo del juego:

1. Evitar el intercambio de alineaciones, si es posible, entre árbitros y directores.

2. Todos los árbitros deben usar el nasobuco durante el juego. El árbitro de home plate debe ser auxiliado por un personal para su higiene personal de la cara y las manos en aras de disminuir el sudor y la humedad que produce el atuendo en cada entrada, si es necesario. Si es posible cambiarse el nasobuco al menos dos (2) veces y depositarlo en alguna bolsa prevista.

3. El servicio de gastronomía (agua, café o jugo) para los árbitros, en el 3ro, 5to y 7moinnings, se realizará por una sola persona para los dos (2) árbitros que se dirigen al dogout de 1ra y los otros dos (2) para el dogout de 3ra.

4. Todos los atletas que no estén participando en el juego deben usar el nasobuco, así como los entrenadores, personal médico y de apoyo necesario.

5. Debe mantenerse la distancia recomendada en los bancos entre atletas y personal de apoyo, que además debe ser el imprescindible para asegurar el juego.

6. Los atletas no deben escupir en el terreno, banco ni sobre los utensilios y medios de uso colectivo que pertenecen al equipo.

7. Los medios e implementos personales de uso en el juego (guantillas, cascos, bates y medios de protección, etc) deben ser únicamente recogidos por el cargabate, quien garantizará su higiene y desinfección constante.

8. Evitar las celebraciones, y solo utilizar para ellas el codo o desde la distancia. No deben desarrollarse reuniones colectivas dentro o fuera del dogout.

9. Los jugadores en las bases deben evitar el intercambio con el otro equipo, así como con los coach de línea.

10. Las pelotas que hayan sido manipuladas por varios atletas deben ser sacadas para su limpieza por el recogedor de estas, así como al finalizar cada entrada.

11. Los trabajadores de apoyo para el acondicionamiento del terreno deben estar en una zona aislada, usando el nasobuco, y el recogedor de pelotas debe usar además guantes o guantillas que garanticen no tocarlas directamente, y limpiarlas con alguna toalla. Las pelotas se deben entregar al árbitro principal en una bolsa o caja preparada para ese fin.

12. En el campo, la asistencia del personal médico y paramédico ante una lesión tiene que ser con guantes quirúrgico y tomando todas las medidas sanitarias que requiera su intervención.

Responsabilidades:

Árbitros:

1. Serán los máximos responsables de que se cumplan las medidas sanitarias durante el juego.

2. Deben mantener el distanciamiento posible entre jugadores y en cada acción, dependiendo de la naturaleza técnica de la misma.

3. Evitar las riñas entre atletas y las reclamaciones airadas, con los directivos de cada equipo.

Directores:

1. Máximos responsables de chequear, controlar, supervisar y exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias en su equipo.

2. No utilizar la enfermedad en beneficio particular de su equipo ni en contra de otro.

3. Tomar decisiones generales y particulares consultando con sus superiores y apoyándose en su colectivo.

Delegados:

1- Máximo responsable de los aseguramientos en cada uno de los escenarios (hotel, transporte, estadio) del cumplimiento de las medidas sanitarias, así como de la coordinación con todas las partes de las obligaciones durante la serie.

Atletas:

1. Máximos responsables de su salud y la de sus compañeros.

2. Cumplimiento del 100% de las medidas orientadas en todos los escenarios.

3. Acudir al personal médico y paramédico de su equipo ante cualquier síntoma de la enfermedad.

4. Evitar las aglomeraciones con sus compañeros y el contacto con los fanáticos.

5. Durante el juego, antes y después del uso de un implemento colectivo, realizar el lavado o la desinfección de las manos.

6. No uso de prendas o implementos personales de otro atleta.

7. Uso personal de vasos y cubiertos para su alimentación en el hotel y en el estadio.

Médicos:

1. Máximos responsables de la salud individual y colectiva de su equipo.

2. Máximos responsables de la coordinación de todos los procederes y obligaciones en los diferentes escenarios.

3. Máximos responsables de la comunicación e información a managers, directivos, autoridades sanitarias y la prensa, de cualquier situación relacionada con la COVID-19.

4. Máximos responsables del pesquisaje activo diario de síntomas o signos sospechosos de la enfermedad en todos los participantes de la serie en su entorno.

5. Control, seguimiento y tratamiento diario de las enfermedades crónicas y hábitos tóxicos presentes en su equipo.

Cepromede:

1. Garantizar cada una de las disposiciones en todos los escenarios de la 60 SNB en su territorio.

2. Garantizar, con las entidades correspondientes, el aseguramiento técnico material para el cumplimiento de todas las medidas.

3. Coordinar con el Minsap de su territorio todos los procedimientos para los casos sospechosos y positivos durante la serie.

4. Garantizar la comunicación e información por los diferentes canales hacia las autoridades correspondientes.

Normas de conductas que contravienen las disposiciones higiénico-sanitarias dispuestas en el combate contra la COVID-19, que constituyen violaciones del régimen disciplinario durante la realización de la 60 SNB

I.- Constituyen infracciones del régimen disciplinario las siguientes:

a.- Incumplir en cualquier forma o momento las medidas sanitarias aprobadas por las autoridades competentes del territorio o entidad en que se encuentre la persona.

b.- El no uso, o uso incorrecto del nasobuco en las instalaciones deportivas, transporte, centro de hospedaje o áreas públicas en que se encuentre el equipo.

c.- No utilizar, o usar incorrectamente, los pasos podálicos, soluciones cloradas o alcohólicas disponibles, ya sea al inicio, durante o al finalizar el juego.

d.- Propiciar o permitir la permanencia de personas ajenas a los integrantes del equipo en áreas de las instalaciones deportivas, transporte o centros de hospedajes.

e.- Permanecer en áreas culturales o participar en cualquier fiesta pública o privada sin el consentimiento del director del equipo.

f.- Permanecer en lugares públicos en horarios no establecidos por la dirección del equipo o autoridades del territorio en que se encuentre.

g.- Incumplir de manera negligente cualquier disposición establecida por las autoridades sanitarias del equipo, ya sean dentro o fuera del estadio, que atenten contra las normas higiénico-sanitarias o de distanciamiento social establecida en el país.

II.- A la persona infractora de las disposiciones sanitarias antes enumeradas se le aplicará una de las medidas disciplinarias siguientes:

a.- Amonestación pública.

b.- Suspensión de participar entre uno (1) y tres (3) juegos del equipo.

c.- Suspensión de participar en dos (2) subseries del equipo.

d.- Prohibición de ingresar a una instalación deportiva, transporte o centro de hospedaje de uno (1) a treinta (30) días.

e.- Prohibición de continuar participando en la Serie Nacional de Béisbol por el término de un (1) año.

III. El Comisionado Nacional de Béisbol es la autoridad facultada para imponer cualquiera de las medidas disciplinaria mencionadas durante la realización de la SNB. No obstante, podrá delegar dicha facultad en el colectivo de árbitros, director del equipo, comisario técnico o tríada médica, en el caso de la amonestación pública.

Durante la celebración del juego el grupo de árbitros o el comisario técnico designado por la Comisión Nacional de Béisbol, son los máximos responsables de exigir el cumplimiento de las normas higiénicas aprobadas, sin disminuir el deber que le asiste a la dirección del equipo, atletas, directivos y personal de apoyo de velar con el cumplimiento estricto de todas las medidas para combatir la pandemia de la Covid 19 en cualquier circunstancia.

El comisario técnico, en su informe resume del juego, incluirá las incidencias relacionadas con las violaciones de las normas higiénico-sanitarias enumeradas, para lo que tendrá presente el criterio del jefe del colectivo de árbitro y el director del equipo.

La persona inconforme con la medida disciplinaria impuesta, podrá recurrir la misma según los mecanismos de apelación previstos en el Reglamento Disciplinario aprobado.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

ÚNICA: El Comisionado Nacional o el Presidente de la Federación Cubana de Béisbol, según la gravedad de la indisciplina sanitaria cometida por el directivo, atleta, entrenador, árbitro, especialista o personal de apoyo que participa en la Serie Nacional, podrá interesar al Consejo de Dirección del Inder la suspensión temporal o disminución del pago de los ingresos o estímulos económicos que recibe la persona infractora, según lo dispuesto en la resolución vigente a tales efectos.