Espirituano con “mandíbulas de tiburón” en la espalda rompe Record Guinness (+ Video)

Imagine por un momento que su mente bloquee toda sensación de dolor, angustia o cansancio. Imagine además concentrar toda la fuerza de su cuerpo en los omoplatos y músculos abdominales para liberarla luego, cual onda expansiva de una explosión nuclear.

Ese es el secreto del joven espirituano Christian Manuel Castellano Rangel, quien acaba de implantar un nuevo Record Guinness al aplastar (usando solo su espalda), no una, dos o veinte, sino 84 latas en 60 segundos.

“Empecé esta práctica mientras estudiaba en la secundaria, cuando unos amigos me alentaron a hacerlo. Al principio fue solo un desafío y me dolía, pero luego perfeccioné la técnica y mis músculos se adaptaron”, confiesa orgulloso el yayabero.

Quizás sean su elevada estatura (1.91 metros), o el riguroso entrenamiento diario, lo cierto es que tan solo un minuto bastó para destrozar la anterior marca en poder del norteamericano Fabrizio Milito, quien había “escachado” 69 latas, en igual crono.

“Hace un año realicé mi primer intento y no pude alcanzarlo por cosas de la vida; pero en esta ocasión sí pude, y además logré aplastar 16 latas más que el dueño oficial de la marca”.

Árbitros, amigos, familiares, invitados, nadie quiso perderse el momento casi épico, en el cual la anatomía Christian Manuel se contorsiona de forma tal que sus escápulas se asemejan a las mandíbulas de un tiburón blanco.

Una vez vencida la emoción del momento, solo resta esperar por el dictamen y el certificado oficial que emite Guinness World Records, el cual según nos confiesa el protagonista de la historia, pudiera demorar hasta tres meses.

No obstante el “robot” humano ya se siente poseedor del nuevo record, eso sí, aclara que no dejará de entrenar ni un día. Tal vez en los próximos meses intente superar la barrera de las 100 latas aplastadas. ¿Quién sabe? Al parecer todo es posible para este fotógrafo de profesión, y trabajador por cuenta propia del parque infantil de Sancti Spíritus.

Antes de despedirnos le pregunto si Guinness World Records le ofrecerá un jugoso cheque, una vez homologuen la marca. Su respuesta es digna de un cubano:

“No sé, ni me interesa; no lo hago por dinero, lo que sí quiero es dejar un lugar en la historia. Quiero, periodista, que todos me conozcan”.