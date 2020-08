Democracia "americana": El gobernador de Tennessee firma en silencio ley que aumenta los castigos por ciertas protestas

Un hombre negro en Lafayette, Luisiana, murió el viernes después de que, según informes, le dispararon 11 veces y le aplicaron una pistola eléctrica, confirmó a The Hill la policía estatal de Louisiana.

La agencia identificó al hombre asesinado como Trayford Pellerin, de 31 años, de Lafayette. Un testigo le dijo al Daily Advertiser que Pellerin parecía llevar un cuchillo cuando lo apuntaron y se alejaba de la policía y se dirigía a una tienda de conveniencia.

Las imágenes de video del incidente se publicaron en Twitter la madrugada del sábado.

Lafayette La PD Shoot Citizen He is currently hospitalized. I’m posting this video before the police & the media tell us everything about this man, before they name the government officials who shot him. I’m posting this because he is human, & the government shot him. Repeatedly pic.twitter.com/TLusM2pKlN

