Explosión en Baltimore, EE.UU., destruye tres edificios residenciales

Una gran explosión ocurrió en una zona residencial del noroeste de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, según confirmaron los bomberos de la localidad.

Medios de prensa refieren que los hechos se registraron en la cuadra 6500 de Reirstown Road. Varias viviendas explotaron, según las autoridades. Al menos cinco personas, entre ellos niños, están atrapadas.

Una persona murió en la escena, mientras la operación de rescate está en curso.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

— UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020