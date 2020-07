Gobernantes locales rechazan pretensión de Trump sobre despliegue de fuerzas federales

Este martes, gobernantes locales de Estados Unidos rechazaron las amenazas del presidente Donald Trump al declarar públicamente sobre el posible despliegue de las fuerzas federales en diferentes ciudades para contener las protestas contra la discriminación y la brutalidad policial.

Los alcaldes de las ciudades de Portland, Oregón, Chicago, Seattle, Atlanta, Washington y Kansas City enviaron una misiva al Departamento de Justicia rechazando las pretensiones del mandatario, toda vez que dicha orden "viola las protecciones constitucionales fundamentales y los principios del federalismo".

Today, Mayors from around the country took a stand against unilateral federal intervention in our cities, calling for immediate removal of the President’s “Rapid Deployment Unit” squads and for a congressional investigation of their unconstitutional terror tactics. pic.twitter.com/akgHn7hPWz

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 20, 2020