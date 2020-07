Trump se rinde ante la mascarilla

Tras varios meses de controversia sobre su renuencia a cumplir las directrices de salud pública, el presidente estadounidense, Donald Trump, apareció por primera vez en público con una máscara facial.

El hecho, por supuesto, no pasa inadvertido. El principal cargo del país ignoró hasta ahora la sugerencia de expertos sanitarios y hasta a los líderes del Partido Republicano, quienes le aconsejaron -más allá de cuestiones de salud- dar el ejemplo porque sus mensajes políticos son erróneos en medio de la pandemia.

Desde el pasado 3 de abril los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y expertos recomendaron a todos los estadounidenses que se cubrieran el rostro para prevenir el coronavirus SARS-Cov-2 si el distanciamiento social no fuese posible.

En ese momento expresó que no llevaría nasobuco porque "me siento bien" y además afirmó que no le gustaba estar saludando con una máscara puesta.