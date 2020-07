Próximo sábado, carrera virtual por el Día Internacional de Nelson Mandela

El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) y la embajada de Sudáfrica en Cuba, con el soporte técnico del Proyecto Marabana Maracuba, convocan a todos los corredores, caminantes y población en general a la séptima edición de la Carrera por Mandela, la cual se organizará este sábado de forma virtual, tomando en consideración lo establecido para cada territorio del país en medio del enfrentamiento a la COVID-19.

Esta vez, a caminar o trotar en el espacio de que dispongan los interesados, pueden sumarse otras actividades físicas como gimnasia, yoga, gimnasia localizada y preparación física general, todo ello en correspondencia con las medidas higiénico epidemiológicas y de distanciamiento social vigentes.

Las actividades se desarrollarán este sábado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, con escenarios principales en la comunidad y el hogar, sin necesidad de grandes aglomeraciones y con la participación de las glorias del deporte de cada territorio.

Quienes nos acompañen en el propósito de homenajear desde la actividad física al entrañable líder sudafricano podrán publicar sus videos y fotos en las páginas de Facebook, Andarines cubanos y SouthAfricanEmbassyCuba, y la de Twitter @SAEmbCuba, y utilizar las etiquetas #MandelaDay #DíaMandela y #CarreraporMandela.

#MANDELADAY2020

In 2020, the essence of #MandelaDay – take action, inspire change, and make every day a #MandelaDay – is more important than ever before.

Communities across the world are affected by the spread of Covid-19, which has hit every economy, causing new socioeconomic pic.twitter.com/E1eaa0GAAl

— Embassy of South Africa in Cuba (@SAEmbCuba) July 15, 2020