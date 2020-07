Paciente brasileño logra curarse de VIH con una terapia alternativa

La víspera, en la edición 23 de la Conferencia Internacional sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se dio a conocer que un hombre brasileño, de 35 años de edad, no tiene evidencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), después de haber recibido una terapia alternativa.

Al protocolo médico habitual que se aplica para pacientes con esta enfermedad, le fueron incorporados otros dos antirretrovirales conocidos como Dolutegravir y Maraviroc.

This study is interesting and could lead to promising developments in finding a cure for HIV. But we must stay focused on the tools we already have to prevent HIV.

Awareness of #UEqualsU and availability of #PrEP remain low.

— National AIDS Trust (@NAT_AIDS_Trust) July 7, 2020