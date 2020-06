Respuesta a Distancia y consumo de combustible; creatividad sin números y otra de alto valor humano

La variedad temática siempre captura el interés por alguna parte, y evidencia la existencia de fieles acertijandos, conocidos o debutantes, que se baten en todos los terrenos.

Vamos por parte.

I

Se sabe que el recorrido comienza en el punto uno (P1) y termina en el punto diez (P10); conociendo las distancias entre dos puntos consecutivos. En los puntos que tienen semáforo (los de color rojo), el consumo de combustible se incrementa en un 5%. El rendimiento del vehículo es de 10 km/litro.

1.¿Cuál recorrido tendrá menos kilómetros? ¿Cuántos?

Respuesta: El recorrido de menos km es P1-P3-P5-P6-P7-P8-P10; que suma 42 km (8+6+9+5+6+8)

Los restantes suman

P1 P2 P4 P6 P7 P8 P10 (10+9+7+5+6+8=45)

P1 P2 P4 P6 P7 P9 P10 (10+9+7+5+7+9=47)

P1 P3 P5 P6 P7 P9 P10 (8+6+9+5+7+9=44)

Realmente era un problema sencillo de resolver, como lo hicieron la mayoría de los participantes. Vale la felicitación

2.¿Cuál recorrido consumirá menos combustible? ¿Cuánto? Suponiendo que en cualquier variante sucederá siempre que se inicia la luz roja.

Respuesta: El mismo recorrido de los 42 km, es el que consume menos combustible, ascendente a 4,7 l dado por 42/10+10*5%= 4,2+0,5=4,7

Este no era tan sencillo y provocó varias interpretaciones que podemos discutir.

Sabemos que un auto detenido con el motor encendido consume más combustible. Al aclarar que era iniciando la luz roja, estuvo funcionando los segundos que demora en pasar a la verde. Tal vez haya sido exagerado el incremento del consumo, pero en ese caso caemos en el campo de la física automotriz. Se supone que el auto ya estaba en marcha en el punto 1. Además la velocidad es una velocidad media.

Rolando como de costumbre realizó un razonamiento profundo y detallado y planteó ciertas suposiciones que le dan sentido a su respuesta. Después fue apoyado por Jose Bryan, otro de los destacados

Otros realizaron razonamientos similares, sin el detalle de la arrancada en P1.

Así reconocemos a Arnaldo G. Lorenzo y a Nicolay, que junto a Fernan hicieron aportes interpretativos.

Quedo al tanto de aclaraciones y diferendos.

II

Desmenuce el siguiente refrán.

“No siempre el camino más corto, es el mejor”

Si seguimos en la cuerda de los recorridos en automóviles, el refrán cobra validez en el sentido que si ese camino más corto, de menos km, está lleno de semáforos y paradas, y hasta de pasos peatonales y cruceros de ferrocarril, el consumo de combustible será mayor.

Pero el refrán tiene un alcance mayor. Aquí hubo muy buenos desmenuces.

Citaré algunos razonamientos

El de Jose Bryan comparando las dos vías de la subida al Turquino, me hizo recordar esa experiencia. Lo subí en dos ocasiones por la parte de Santiago, y efectivamente hay dos pasos, el llamado de los Monos y el del Cadete que son algo peligrosos; también la loma del Caldero que parece no terminar nunca.

Rosario Cherta Marrero dijo: El camino más corto puede ser el que menos distancia tenga desde el origen hasta la meta, pero puede estar lleno de obstáculos que nos hacen invertir más tiempo y esfuerzo. Por tanto, si invertimos menos tiempo, aunque la distancia sea mayor, el camino puede considerarse más corto. Esto suele estar asociado al esfuerzo. Mientras menos esfuerzo, menos tiempo y mejor parece el camino. Pero ojo, menos tiempo, puede implicar insuficiente análisis de riesgos y beneficios, por lo que podemos llegar rápido y con un mínimo de esfuerzo, pero corriendo otros peligros o sin sacar todo el provecho necesario de la travesía.

Fernan dijo: en alguna ocasiones el camino más corto si es el mejor, incluso contando con aval científico y hasta con experiencia vivida, pero que la persona encargada de recorrer el camino o de servir de guía en la caminata para llegar a un fin, no lo ve así, por miedo, por tozudez, por capricho o por desconocimiento y entonces toma el camino más largo que no es más que la senda trillada, la que si conoce, la que domina y que inexorablemente conlleva a un mayor gasto de “energía y zapatos”

Arnaldo G. Lorenzo dijo: El mejor camino no siempre es el que se recorre más rápido. Puede ser que el camino más corto sea también el más peligroso y resulte arriesgado recorrerlo, prefiriendo otro camino más largo pero más seguro. A veces la palabra "camino" se usa de manera metafórica para referirse a todo un proceso, ya sea una etapa de estudios o que estemos llevando a cabo algún proyecto de trabajo, o hasta en las mismas relaciones personales. En esos casos es mejor hacer las cosas bien, no apresurarse en alcanzar metas, es mejor construir sólido aunque te demores más. Es un principio bíblico.

Casanova dijo: Hay ocasiones en que el camino más corto implica sortear barreras y obstáculos difíciles por lo que una opción B sería más larga pero menos costosa, por eso en ocasiones las carreteras bordean las montañas y no las atraviesan, las personas dicen mentiras y no la verdad, los gobiernos emplean la diplomacia y no la guerra.

RARJ dijo:

Del refrán que pone, creo

Que tiene gran importancia

Pues la pelea a distancia

Es mejor, en el boxeo.

Siempre hay que dar un rodeo

Cuando hay un campo minado,

Y aunque otro refrán ha dado

Que al pan, pan y al vino, vino,

Profe, hay veces que el camino

Más corto no es adecuado.