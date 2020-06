Destaca OPS labor de Cuba en la batalla a la COVID-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó este martes la labor de Cuba en la reducción de la incidencia de la pandemia de COVID-19 y elogió el eficiente rastreo de la cadena de contagio.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidente de OPS para COVID-19, resaltó en conferencia virtual continental a “la República de Cuba, donde el rastreo de contactos, combinado con otras actividades, han permitido una reducción de la tasa de incidencia durante las últimas semanas”.

Aldighieri aseveró que existen otros ejemplos, pero tuvo igualmente mención aparte para Costa Rica, país del que evaluó positivamente sus “fuertes acciones de epidemiología de campo” que permitió el resultado de bajar la curva de contagio para una mejor preparación de los servicios.

Acerca de la trazabilidad de los infectados, afirmó que es una parte de la estrategia basada en la secuencia: detección confirmada del caso, rastreo de sus contactos y cuarentena de estos, monitoreo y pruebas (si aparecen síntomas), aislamiento y tratamiento.

También expuso que el éxito del rastreo depende de la preexistencia de programas fuertes y sólidos de atención primaria de salud y de un sistema de epidemiología de terreno; sobre ambos informó que la OPS ofrece a los países miembros guías sobre el tema y asistencia técnica en la trazabilidad de casos.

Durante el intercambio surgió la pregunta sobre recientes declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, quien como parte de su campaña contra los médicos cubanos pidió explicaciones a la OPS de “cómo se convirtió en intermediaria” de Cuba en el programa Más Médicos de Brasil.

Carissa Etienne, directora de la OPS, respondió que “en primer lugar la relación de la OPS con los Estados Unidos y el pueblo estadounidense es una relación realmente profunda” y recordó que surgió con el apoyo del presidente Franklin D. Roosevelt (1858-1919).

También refirió que, como parte de la labor de atención a múltiples problemas de salud, desde el 2012 la institución participó en el programa Más Médicos, que ofreció asistencia a más de 60 millones de brasileños, en particular quienes viven en zonas remotas.

Etienne dijo que esa información está disponible para consulta de todos los estados miembros “incluidos los Estados Unidos, pero la OPS sigue comprometida para abordar todas las inquietudes de Estados Unidos, para fortalecer la organización y mantener la alta confianza del pueblo estadounidense, así como de todos los miembros de la OPS”.

In case you missed it: Informative Webinar by @pahowho Progress made by many countries including #Cuba in the fight against #COVID19 and responses to @StateDept statements on Mais Medicos Programhttps://t.co/aknYUwJIWh pic.twitter.com/CjvWktfefG

— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) June 17, 2020