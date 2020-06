Concurso Primera Base de Havana World Music celebrará su edición online

En el mes de marzo nos golpeó la noticia de que la 7ma edición del Havana World Music (HWM) debía ser pospuesta a causa del avance de la pandemia de COVID-19 que hasta el día de hoy nos mantiene en confinamiento.

El Festival se ha mantenido activo desde casa, prestando atención a las novedades en materia de world music, tanto como a las iniciativas que han impulsado a muchísimos artistas a crear durante estos meses.

Y como la música no se ha detenido en el mundo, hemos decidido celebrar este año nuestro concurso Primera Base en edición online los días 16, 17 y 18 de julio, con el auspicio de la Egrem y la colaboración del Bristish Council y la Asociación Hermanos Saíz. En esas fechas, las bandas preseleccionadas actuarán para el público y el jurado desde nuestras redes sociales.

El jurado que evaluará las actuaciones está conformado por importantes artistas y profesionales de la música: Haydée Milanés (músico), Ruly Herrera (músico), Jorge Luis Lagarza (músico), Darsi Fernández (abogada especializada en industria musical, Delegada de SGAE en Cuba), Yissy García (músico), Cimafunk (músico), Daiana García (músico), Yentsy Rangel (musicóloga y cantante), Zeney Alonso (músico), Gretel Garlobo (musicóloga y productora), Rodney Barreto (músico), y la británica Alley Lloyd (músico).

Este año las bandas en concurso son: en la categoría de juveniles compiten Cuadrigales, Los Monos Lácteos, Misifuz y TóPop; en el apartado de mayores, Akira Colarte y Habana on Me, La Pimienta y Raulito Prieto y como DJ productores se presentarán Jaidpit, Kill the Party y Milano.

Durante los días en que se celebre el concurso, se transmitirá la presentación live de las bandas por categorías (una categoría cada día), y en fechas posteriores se dará el resultado de la evaluación del jurado, en transmisión en vivo desde los perfiles oficiales del HWM. El público también podrá votar por su banda favorita en nuestra página web (www.havanaworldmusic.com), votación que otorgará el premio de la popularidad a una única banda.

En su sexta edición, Primera Base continúa promoviendo el trabajo de las noveles bandas y artistas radicados en la Isla, preparándolos para comenzar su carrera dentro de la industria musical cubana.

Comité Organizador de Havana World Music

En video, spot oficial de Primera Base