COVID-19 en el mundo: Más de 7 millones de casos a nivel global

El número total de personas infectadas con el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia ha superado los 7 millones en todo el mundo.

Hasta la fecha se han registrado 7.006.436 contagios, mientras que la cifra de muertes ha alcanzado 402.699 a nivel mundial, y los recuperados suman 3.140.718, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea las estadísticas a nivel internacional.

Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios (1.940.468), seguido por Brasil (691.758) y Rusia (467.073).

Los países más afectados en cuanto a la tasa de mortalidad siguen siendo EE.UU., donde el número de fallecidos por covid-19 ha alcanzado 110.503, Reino Unidos y Brasil, que acumulan 40.625 y 36.455 muertos, respectivamente.

Por su parte, la vocera de la Organización Mundial de Salud (OMS), Margaret Harris, señaló este viernes que la pandemia de coronavirus acabará solo cuando el patógeno sea totalmente exterminado.

"Eso no ha terminado hasta que no haya virus en ningún lugar del mundo", afirmó la portavoz durante una conferencia de prensa en Ginebra. Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de rebrotes de la infección después de la mitigación de medidas restrictivas.

(Con información de RT)