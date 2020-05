Salud Pública e investigaciones científicas en Cuba, sin descanso frente a la COVID-19 (+ Video)

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y los directores de los institutos de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), y de Hematología e Inmunología, Manuel Romero Placeres y Consuelo Macías Abraham, respectivamente, comparecieron este viernes en la Mesa Redonda para actualizar sobre la situación epidemiológica en Cuba ante la COVID-19, a 73 días de diagnosticados los primeros casos en el territorio nacional.



Desde el Palacio de la Revolución de La Habana, los titulares también se refirieron a los saldos que va dejando el diagnóstico, la investigación y la atención médica a esta enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, así como la participación en varios proyectos para el tratamiento a los pacientes contagiados y su recuperación.