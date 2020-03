Xavi Hernández declara que quiere regresar al Barça, pero con “mucha sintonía”

El exjugador del FC Barcelona y de la selección española Xavi Hernández, actualmente entrenador del Al-Sadd, en Catar, ha declarado que desea regresar al Barça pero con un proyecto desde cero y sin nadie “tóxico cerca del vestuario”, en un entorno de “mucha sintonía” entre la directiva y el cuerpo técnico.

“Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores”, aunque “les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, afirmó en una entrevista al diario catalán La Vanguardia.

Si volviese, le gustaría hacerlo con personas de confianza y con lealtad. “Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo”, dijo, además de subrayar que “no puede haber nadie tóxico cerca del vestuario”.

En caso de regresar, Xavi afirma que le gustaría tener “mucha sintonía” con todo el mundo. “En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante... todo tiene que encajar”.

Al definir su equipo ideal, consideró que “gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, el mejor centrocampista defensivo del mundo, y Messi, el mejor jugador del mundo. Si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça”.

“La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar –no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas de que sería un fichaje espectacular–. El Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos”, dijo.

Entre sus mayores referentes en el club azulgrana nombró a Johan Cruyff y a Joan Vila, aunque Pep Guardiola “también fue una gran influencia”.

“Siempre me ayudó. En el vestuario, yo me cambiaba a su lado y el de Figo. Acabé jugando en su posición”, recordó, y destacó que ser del Barça es tener “un sentimiento muy fuerte de pertenencia a una familia incondicional”.

(Con información de Europa Press)