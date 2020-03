Ministra de Salud de Ecuador dimite en medio de crisis por la COVID-19

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó el sábado a Juan Carlos Zevallos como nuevo ministro de Salud, después de la renuncia del cargo de Catalina Andramuño.

Zevallos se desempeñaba como decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de las Américas, con estudios en cardiología y un grado postdoctoral en Cardiología Preventiva de la Escuela de Medicina de Massachusetts en los Estados Unidos (EE.UU.)

El nombramiento llega después de que Andramuño emitiera una carta donde le dice al presidente Moreno que el Ministerio se enfrentó a la pandemia sin contar con los recursos, “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente para el manejo de la emergencia”, agregó.

“Durante la crisis de la COVID-19, los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno. Con este antecedente, me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a la situación”, señala la carta de Andramuño.